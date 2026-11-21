Nadie puede decir que el lanzamiento de 'GTA VI' le haya pillado por sorpresa. Es el juego más esperado de la generación y, cuando las actuales consolas salieron en 2020, ya hubo gente que las compró esperando jugar algún día al juego (aunque ni siquiera se había anunciado por aquel entonces). Pero si te ha pillado el toro y el FOMO no te deja dormir porque quieres jugar a 'GTA VI' a toda costa, vamos a responder un par de preguntas:

Cuál es la forma más barata de jugar a 'GTA VI'

Cuál es la mejor

Ya te aviso que casi ninguna es barata porque "gracias" a la crisis de componentes debido a la situación de la inteligencia artificial, todas las consolas han subido vertiginosamente de precio, pero volvemos a lo que decía antes: si no te quieres quedar fuera de 'GTA VI', vamos a ver las opciones para entrar ahora mismo.

La versión del juego

Es lo principal porque hay dos 'GTA VI': el completo y el recortado. Por un lado, tenemos tanto la edición con caja (sin disco, recuerda) como la edición digital por 80 euros. Este es el juego base y el que nos permite disfrutar de las misiones de historia como ha sido concebido el título.

Sin embargo, luego está 'GTA VI' Ultimate Edition por 100 euros. Es la versión completa que tiene diferentes estéticas para algunas armas y vehículos, pero también algún vehículo exclusivo, diferentes estilos de ropa, peinados y tatuajes y, quizá lo más interesante: comercios exclusivos.

Entre estos están peluquerías, centros de tatuaje, tiendas de ropa, diferentes talleres de modificación de vehículos y una actividad para desmantelar una banda criminal. Ninguno es contenido de historia, así que si no te interesa, te puedes ahorrar esos 20 euros.

Ahora bien, lo que yo haría:

Comprar el juego en versión de 80 euros.

Si finalmente te gusta como para querer explotarlo más, comprar el contenido Ultimate por los 20 euros adicionales desde las tiendas de PlayStation o Xbox.

Familia PlayStation

Visto el precio del juego, vamos con las consolas. La decisión aquí es mucho más sencilla porque es, directamente, monetaria y ya dependerá de lo que te quieras dejar:

PS5 Digital + el juego - 599,99 euros + 80 euros = 680 euros.

PS5 con lector + el juego - 649,99 euros + 80 euros = 730 euros.

PS5 Pro (no trae lector de serie) + el juego - 899,99 euros + 80 euros = 980 euros.

La decisión de PS5 sin lector o con lector es dura porque dependerá de cómo quieras disfrutar de los juegos. Si la preservación te importa, lo suyo es comprar la versión de PS5 con lector, pero también porque, aparte de 'GTA', tienes cientos de juegos en formato físico que han ido bajando de precio con los años, así como todo el catálogo de PS4.

Por 50 euros de diferencia y teniendo eso en cuenta, yo iría a por la PS5 con lector. La mejor versión ya veremos que es la de PS5 Pro, pero otro cantar es encontrar una unidad en tiendas.

Familia Xbox Series

En Xbox no hay tanta opción porque, básicamente, tenemos dos modelos:

Xbox Series S + el juego - 499,99 euros + 80 euros = 580 euros.

Xbox Series X + el juego - 799,99 euros + 80 euros = 880 euros.

Aquí tengo muy, muy claro lo que haría: si quieres Xbox sí o sí, Series X (si la encuentras, ya que ahí seguramente tendrás que recurrir a la segunda mano. La versión en Series S no sólo es la más recortada de todas, sino que tiene un rendimiento paupérrimo, como veremos más adelante.

Si 880 euros te parece mucho (porque, efectivamente, lo es), optaría por PS5 Digital. Son 100 euros más que la Xbox Series S más el juego, pero la diferencia vale la pena.

La opción más barata y con asterisco: la vieja Xbox One

El truco del almendruco es que, si tienes una Xbox One (en cualquiera de sus variedades), puedes jugar a 'GTA VI'. ¿Cómo? Gracias al juego en la nube.

Para ello, necesitarás:

La Xbox One, One S u One X.

Comprar 'GTA VI' para Xbox.

Tener Game Pass.

Si ya tienes una One, la consola te sale totalmente gratis y sólo tendrás que pagar tanto Game Pass como el juego. Ahora bien, ¿qué Game Pass? Pues...depende. Debido a los recortes de horas de juego, Game Pass Essential sólo ofrece cinco horas de juego en la nube al mes, Game Pass Premium 10 horas y Ultimate apenas 15 horas.

Para un juego como 'GTA VI', esas horas dan para poco, aunque se pueden comprar paquetes de horas adicionales. Sacando la calculadora:

Game Pass Ultimate con 15 horas de juego por streaming son 20,99 euros al mes (aunque tienes una oferta de 14 días por un euro). Luego, hay paquetes de 10 horas adicionales por 3,49 euros, 25 horas por 6,99 euros y 50 horas por 10,99 euros.

Haciendo cuentas:

80 euros de 'GTA VI' + 1 euro de Game Pass con esos 14 días de prueba y 15 horas de streaming = 81 euros que no está nada mal.

80 euros de 'GTA VI' + 75 horas para ir tranquilo = 98 euros.

Es, de lejos, la opción más barata para jugar ahora mismo a 'GTA VI', pero hay dos condiciones:

La versión que se juega por streaming es la de Xbox Series S.

Aunque sea streaming, está limitado para que no puedas jugarlo en un PC. Necesitas una Xbox One sí o sí.

¿La mejor opción? Ahí ya hay menos dudas

Teniendo todo esto en cuenta y, de nuevo, si vas a llegar de primeras a las consolas gracias a 'GTA VI', tienes que estudiar muy, muy bien tanto el dinero como la versión.

Yo estoy jugando en PS5 base. Llevo más de una decena de horas y, aunque hay momentos en los que rasca, estoy teniendo una experiencia muy buena. Se ve de escándalo, en persecuciones el frame-rate aguanta bien y sólo cuando se unen muchísimas cosas en pantalla (explosiones o locura con muchos coches estrellándose) la tasa se resiente un poco. Nada que lo haga injugable y en una PS5 digital se jugaría igual porque el hardware es el mismo.

La mejor versión en términos absolutos es la de PS5 Pro, pero estamos hablando de casi 1.000 euros ahora mismo. Una absoluta burrada. Y en Xbox Series X también rinde de maravilla gracias a que la consola es algo más potente que una PS5 base, pero volvemos a lo de antes: 880 eurazos.

La versión que evitaría es la de Xbox Series S. Con el aumento de precio, la máquina ha dejado de ser atractiva por completo y, además, ya no es que 'GTA VI' se vea mal en ella, sino que el rendimiento es muy, muy malo.

Sólo jugaría esta versión tan comprometida si no tuviese ninguna consola de las de actual generación por ser jugador de PC y siguiera con mi Xbox One. Ahí sí optaría por las horas de juego por streaming.

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