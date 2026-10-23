Xbox nos muestra el precio de jugar en un futuro en el que no podremos comprar una consola, y no es barato

En una situación normal, Sony y Microsoft deberían empezar a hablar abiertamente de sus nuevas consolas. Deberíamos tener también más rumores de las sucesoras de una Xbox Series y una PS5 que llevan seis años en el mercado. Sin embargo, de lo que se habla es de una cosa: tanto PS6 como Xbox Helix van a ser caras. Carísimas, si atendemos a la horquilla de entre 1.200 y 1.800 dólares que Microsoft maneja para la nueva Xbox.

La crisis de componentes, sobre todo de la NAND, debido al auge de la inteligencia artificial ha provocado dos cosas. Por un lado, que las empresas de hardware ralenticen sus planes de lanzamiento. Por otro, que lo que lancen sea carísimo. Lo estamos viendo con móviles, pero las consolas son el dispositivo que realmente va a ejemplificar más el cambio de situación entre 2020 y cuando se terminen lanzando.

Y claro, si el hardware va a ser carísimo, es fácil pensar que la solución pueden ser servicios de juego por streaming como GeForce Now, PlayStation Now o Game Pass. Sólo hay un problema: al menos Xbox ya está abonando el terreno para que, si no quieres o no puedes comprar la próxima consola, te tengas que rascar el bolsillo para jugar en la nube.

Los precios por jugar en la nube de Xbox

Hace unas semanas ya contamos que Xbox había hecho un cambio importante en su política de Game Pass. Si hace unos meses confirmaron que el servicio de suscripción iba a menguar porque dejarían de ofrecer 'Call of Duty' en su lanzamiento, más recientemente comentaron que la función de juego por streaming también sufriría cambios.

Porque la mierdificación, o reduflación si prefieres verlo así, no sólo llega a las bolsas de patatas y, a partir de noviembre, habría límites muy severos al tiempo de juego en la nube. Si hasta ahora los mismos podíamos jugar de forma ilimitada si pagábamos el plan Ultimate, dentro de unos días la cosa quedará así:

Miembros de Game Pass Ultimate tendrán 15 horas de juego por streaming al mes.

por streaming al mes. Miembros de Game Pass Premium tendrán 10 horas de juego por streaming al mes.

por streaming al mes. Miembros de Game Pass Essential tendrán cinco horas de juego por streaming al mes.

15 horas de juego al mes con el plan de más de 20 euros es poquísimo, pero claro, no es que te retiren el servicio, sino que lo hacen para poder cobrar por paquetes adicionales de tiempo. En un mensaje a los insider de Xbox, que pueden probar cosas antes de tiempo, han confirmado los precios de esos paquetes de tiempo:

10 horas - 3,99 dólares

25 horas - 7,99 dólares

50 horas - 11,99 dólares

Con la longitud de algunos juegos habría que echar cuentas porque es posible que salga mejor comprar el título o esperar a una rebaja. Por otro lado, la compañía también ha indicado que los miembros Insider pueden probar Xbox Cloud Gaming gratis... a cambio de ver anuncios.

Cuando Xbox anunció la medida, comentó que "pasar a los límites mensuales nos permite seguir ofreciendo el servicio mientras continuamos invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento", confesando además que este cambio "sólo afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass".

Y sí, parece que serán pocos los que sufran las nuevas medidas, pero volvemos al temas del principio del artículo. En un momento en el que comprar una consola de seis años sale mucho más caro que haberla comprado cuando se lanzó (recordemos que, en el caso de Xbox, Series X se lanzó a 500 euros y va por 800, con PS5 también por 500 y llegando a los 650 euros actualmente), el juego por streaming cobra una importancia que no tenía en el pasado.

Cada vez es más fácil optar a buenas conexiones de red y ya no es tanto la velocidad de la línea, sino que los routers buenos que permiten aprovecharla también llevan un tiempo en el mercado, por lo que ese juego en la nube es más viable y necesario que nunca.

Es algo que, evidentemente, también consume ancho de banda de las compañías que ofrecen el servicio (recordemos que Microsoft cuenta con Azure, una de las redes de servidores más vastas del mundo), pero poniendo estas trabas, con sesiones tan caras de juego en la nube cuando hasta hace nada venían incluidas en Game Pass de forma ilimitada, pueden alejar a los usuarios potenciales.

Y la alternativa es comprar una consola, esperar a la siguiente o pillar un PC, pero ahí volvemos al muro del precio de unas máquinas que están carísimas y unos componentes a precios disparatados debido a las necesidades de una IA que ha reventado el mercado de consumo.

Desde el punto de vista de las empresas como Nvidia o Microsoft, la jugada no es tan negativa. Ambas han empujado la línea para provocar la situación de escasez de consumo, ambas ofrecen hardware para jugar que ahora es más caro y, si quieres seguir disfrutando, ambas tienen un servicio alternativo a la consola: la nube. Microsoft ya ha movido ficha sacando el streaming de Game Pass, falta ver qué hace Nvidia con su GeForce Now o PlayStation con su PS Now integrado en PlayStation Plus.

Aunque también te digo, que lo pongan al precio que quieran porque al ritmo que la industria acaba con estudios (BioWare el último), veremos quién hace los juegos para las generaciones del futuro. Quizá sea mejor empezar a mirar menos a PS6 y más a generaciones pasadas con catálogo en físico que, además, te pertenece para siempre.

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