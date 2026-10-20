La IA pone fecha al declive de las consolas de videojuegos

Las consolas de videojuegos podrían estar condenadas a transformarse en un dispositivo de nicho al alcance de muchos menos jugadores que actualmente. Esto es, al menos, lo que sostiene un informe muy interesante elaborado por Bloomberg Intelligence, la división de investigación y análisis financiero de Bloomberg. Durante la década pasada habría resultado muy difícil defender una previsión como esta, pero este futuro no es para nada descabellado si sopesamos cómo es la generación actual y cómo se está empezando a materializar la siguiente.

En esta generación, los usuarios hemos tenido que afrontar subidas de precio de las consolas en lugar de las habituales rebajas que suelen llegar con el paso del tiempo. Si hoy queremos comprar una PlayStation 5, una Xbox Series X o S, o una Switch 2, tendremos que pagar más por ella que cuando estas máquinas llegaron a las tiendas. La crisis de los componentes que ha desencadenado el auge de los centros de datos para inteligencia artificial (IA) está teniendo un impacto directo en el precio de las consolas de videojuegos, y con toda seguridad las siguientes máquinas de Sony y Microsoft van a ser más caras que sus predecesoras.

Además, desafortunadamente para muchos jugadores, el formato físico está condenado a la extinción. Por el momento Sony mantiene con firmeza su decisión de dejar de fabricar juegos físicos para las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, lo que deja en gran medida el futuro de los juegos en formato físico en las manos de Nintendo habida cuenta de que Microsoft también apuesta claramente por la distribución a través de internet. No obstante, Bloomberg sostiene que el probable declive definitivo de las consolas llegará de la mano de los centros de datos y la IA.

La IA podría abaratar el juego en la nube

Esta estimación de Bloomberg Intelligence es impactante: el mercado de los videojuegos transmitidos por internet alcanzará los 38.000 millones de dólares en 2035. Este crecimiento será posible debido a que las enormes inversiones que muchas empresas están llevando a cabo actualmente en centros de datos generarán una mayor disponibilidad de GPU. De este modo, la competencia entre los proveedores de los recursos de computación se intensificará y el coste de estos servicios se reducirá.

Los recursos de computación en la nube son cada vez mayores, y es plausible que la IA acabe dejando espacio en los centros de datos a otros servicios

Este escenario nos coloca ante una paradoja. La IA está aumentando la demanda y el precio de los recursos de computación, pero su expansión podría terminar facilitando el acceso a los videojuegos en la nube. Además, los títulos AAA son cada vez más sofisticados y exigen un hardware más capaz, lo que con toda probabilidad comprometerá el rendimiento de las consolas, acortando su vida comercial y colocando al juego en la nube como una opción atractiva cada vez para más usuarios.

El fracaso de Google Stadia podría invitarnos a concluir que el juego en la nube seguirá sin convencer a los jugadores a medio plazo, pero es importante que no pasemos por alto que la coyuntura actual es muy diferente a la que desencadenó el cierre de este servicio en enero de 2023. Como acabamos de ver, los recursos de computación en la nube son cada vez mayores, y es plausible que la IA acabe dejando espacio en los centros de datos a otros servicios, como el juego en la nube.

Si tenemos en cuenta, además, que las consolas de videojuegos son cada vez más caras, que el juego en formato físico está desapareciendo y que muchos usuarios tenemos conexiones de fibra óptica muy rápidas, el caldo de cultivo está preparado. A medio plazo es poco probable que las consolas de videojuegos desaparezcan, pero, como acabamos de ver, ya no es ninguna excentricidad contemplar la posibilidad plausible de que el juego en la nube se consolide como una alternativa de alcance masivo.

Imagen | Xataka

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