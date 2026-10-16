Epic despidió a más de mil empleados y ahora exige usar IA para desarrollar su ambicioso juego con Disney

Después de despedir a más de 1.000 personas para recortar gastos, Epic Games ha dado nuevas directrices a quienes siguen en la empresa: la inteligencia artificial pasa a ser prioritaria. Esta medida no solo ha traído un nuevo lanzador de Epic Games Store, también afecta a su proyecto más ambicioso con Disney. Esta colaboración acumula retraso.

Bienvenido, vibe coding. Según desvela una investigación de Bloomberg, la dirección de Epic Games exige a su equipo que adopte la inteligencia artificial generativa en sus flujos de trabajo. Y no como apoyo, porque la orden parece categórica: "se acabó el código escrito a mano". Esta es la directiva que, según Bloomberg, comunicó uno de los directores del juego en proyecto para Disney.

Así lo especificó Jake Jones, encargado de comunicaciones de Epic Games:

"Estamos apostando por un desarrollo acelerado mediante inteligencia artificial, liderado por los desarrolladores de Epic, que son quienes aportan la visión y el impulso creativo a todo lo que hacemos".

En cuestión de preferencias, Epic Games está apostando por el desarrollo mediante Claude. Una vez abrazada la IA, el papel de los programadores pasa a ser el de supervisores: deben corregir y guiar el material generado por la máquina.

Imagen de Epic Games

Marvel y Star Wars se hacen bola. El juego que ha terminado desembocando en el IA first de Epic es un shooter de Disney que reúne a personajes de sus dos franquicias más importantes: Marvel y Star Wars. El acuerdo entre ambas empresas, cerrado en 2024, puso una inversión de 1.500 millones de dólares sobre la mesa de los creadores de 'Fortnite'. Su estreno se planteó para marzo de 2027, pero, según Bloomberg, se ha pospuesto sin fecha.

Epic Games parece que no estimó correctamente el personal, tiempo y esfuerzo necesarios para cumplir con el encargo de Disney. Ahora que el calendario se le ha echado encima, y después de haber despedido este mismo año a mil personas de su plantilla, la empresa se ha decidido a pisar el acelerador. IA mediante.

Uno de los responsables del juego de Disney comunicó al equipo que todo el apartado artístico debía generarse mediante procesos basados en IA

La gallina de los huevos de oro flojea. El director ejecutivo de la empresa, Tim Sweeney, explicó que la caída en la actividad de 'Fortnite' desde 2025 había desequilibrado a Epic Games. Esta fue la justificación para el ajuste de la plantilla. Por otra parte, la dirección niega que la IA busque sustituir al equipo, su argumento es el habitual en estos casos: permitir a los empleados crear más rápido y en mejores condiciones.

Según Bloomberg, varios desarrolladores recibieron la noticia del abrazo de la IA con asombro. En una reunión interna, surgieron dudas sobre el control de calidad. Incluso bromas sobre si Claude iba a encargarse de corregir sus propios fallos.

Vía | JeuxVideo

Imagen de portada | Epic Games restaurada

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