"Llevo 40 horas de 'GTA VI' y aún no me he pasado el primer capítulo". Eso lo comentaba un compañero de 3DJuegos hace unos días y lo entiendo perfectamente. 'GTA VI' no sólo es un juego enorme en extensión, sino que tiene una profundidad a la que no estamos nada acostumbrados.

Es la fórmula de 'Red Dead Redemption 2', pero llevada a un nivel que, sinceramente, no esperaba ver en un 'GTA' debido a que tiene que ser más un producto "para todos", con todo lo que ello implica. Estoy contentísimo de que Rockstar haya parido esta obra con la profundidad de un océano y tengo que decir que lo que más me está gustando es lo más mundano.

Por ejemplo, tomar el café mañanero en cuanto despierto.

Rutina. 'GTA VI' es un juego de rol y de esta burra no me bajo. Ya no es sólo el desarrollo del personaje y todo lo que nos permite ponernos en su piel, sino que te invita a vivir en su piel y a habitar el mundo de Leonida (la Florida ficticia de este juego). Una de las cosas que más me gustan es, cada vez que empieza el día, ir a la cocina a preparar café.

Porque no es que puedas beber café, es que puedes preparar tazas y dejarlas en la encimera. No fumo, pero una vez tengo el café en una mano, pulso la flecha izquierda para cambiarlo a la contraria y me saco del bolsillo un cigarro que enciendo con una animación en la que varias personas han trabajado durante semanas y me fumo el piti mientras veo el amanecer en mi balcón.

Hay libros viajeros, sí

De nuevo: no fumo, pero Jason sí. Después del desayuno de los campeones, me pongo a entrenar mientras tengo la radio encendida, luego a tomar un batido de proteínas del frigo y a la ducha. Echo un ojo a las misiones, me pongo la ropa correspondiente para lo que me apetezca ese día y hago un par de encargos. Si no se tuerce la cosa y acabo de día, voy a comprar algo para comer y vuelvo a casa escuchando Flash FM a todo volumen, intentando conducir bien e incluso poniendo los intermitentes.

De camino a casa, hablo con mi vecina, intento acariciar a su caimán y le compro unas zapas que tiene en su rastro de jardín. Por fin llego a casa para pasar tiempo con Lucía. Vemos la tele, hablamos, comentamos lo que pasa en el Instagram del juego y luego pues depende: unos arrumacos, un paseo por fuera de la casa o un paseo hasta el dormitorio. Y a dormir, que mañana será otro día y tengo que repartir unos fardos de coca.

El cuerpo lleva la cuenta. Estas mecánicas rutinarias me flipan, pero es el entrenamiento, concretamente, lo que me obsesiona en este juego. En la vida real me ayuda a despejarme, pero pensarás que es una tontería (lo es un poco, la verdad), pero en el juego también. 'GTA VI' es un título bastante intenso no tanto por su acción, sino por la cantidad de elementos contextuales que en un mismo botón ejecutan acciones muy distintas.

Además, hay un montón de acciones que se pueden hacer y que el juego no te dice en ningún momento, como poner los intermitentes del coche, dar las largas o las cortas, bajarte sin apagar el motor para salir antes en una situación comprometida o apoyarte en una barandilla. O cambiar el café de mano, como decía antes.

Son cosas que haces para rolear, como el ejercicio. Tiene una función estética, que es ponerte más fuerte o bajar la grasa, algo que debes complementar con la nutrición para maximizar los efectos y mejorar la regeneración de energía, pero también es práctico porque ganas fondo que luego vas a poner a prueba cuando te toque correr.

Y ese entrenamiento es sencillo (básicamente, aguantar los gatillos o correr), pero... me relaja porque es ese momento que siento que mi personaje, el que me va a acompañar durante decenas de horas, está viviendo. Eso 'GTA VI' lo hace muy bien y te mete en el papel hasta de consultar la barra de entrenamiento en la app del móvil para ver si has pasado la ventana de recuperación o no. Estética, mecánica y sistema unidos con una maestría impecable.

Querer como mecánica. Y eso mismo se aplica al sistema de pareja. Al principio del juego, cuando esperas a Lucía, puedes hacer la compra, acondicionar la casa y cogerle unas cosas. Nada es obligatorio, pero te apetece hacerlo igual que te apetecería en la vida real, igual que te apetece ir con ella (o él, dependiendo de a quién controles) de la mano por la calle o salir a la terraza, darle un beso y quedarte ahí un rato mirando a la nada.

La recompensa jugable es que el 'corazón' sube en el juego y mejora la relación para tener diferentes recompensas (o no) más adelante, pero la recompensa espiritual es que has hecho una acción que te llena en ese universo que plantea el juego y, de nuevo, si es lo que quieres rolear, el título te lo permite.

Esa relación entre los personajes es una evolución del sistema de cuidado del caballo de 'Red Dead Redemption 2' por el que te permitían tener tu caballo desde muy pronto en la aventura hasta casi el final y podías alimentarlo, cepillarlo y limpiarlo. Te daba ventajas sutiles jugables, pero sobre todo lo hacías porque te apetece.

Igual que en este 'GTA' te apetece tener cuidado tu coche con el depósito llevo, con la pintura cuidada, sin roces y con esos periodos de conducir como una persona normal manteniendo el gatillo a la mitad y respetando las señales y los atascos. Que si te los saltas y vas como un loco, también está genial, pero si quieres "jugar bien" y ser un buen ciudadano entre matanza y matanza, es más fácil que nunca.

Cuando lo que importa es volver a casa. Lo que me está alucinando de este juego es que puedes ser un cafre como en cualquier 'GTA' y, además, es más divertido que nunca porque los tiroteos son espectaculares y, sobre todo, el sistema de búsqueda con policía "inteligente" hace que sea un reto escapar en ciertas situaciones. Puedes jugar como a cualquier 'GTA', pero también puedes hacer todo eso que el juego no te pide, no te dice y a lo que no te obliga.

Cuando planteé este artículo, lo hice con muy pocas horas de juego y sin estar realmente metido de lleno en su mundo y, en mi cabeza, el titular era algo más como "llevo toda la vida queriendo ser un ciudadano ejemplar en GTA. Ahora que puedo resulta que es aburridísimo", pero realmente no es así. Lo que más me llena ahora es esa pequeña rutina que todos tenemos en la vida real, pero aplicada al videojuego.

Cuando se acaban los tiroteos, cuando termina la misión, lo que más me llena es volver a casa a hacer esas pequeñas cosas que me permiten "ser" realmente el Jason o Lucía del juego. Y manda narices que tengan que ser los del 'GTA' los que, otra vez, más me llenen en ese sentido.

En Xataka | Rockstar ha necesitado 4.711 personas para lanzar 'GTA VI'. Justo lo que el resto de la industria no puede copiar



