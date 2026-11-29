Cuando pensamos en infraestructura universitaria, se nos vienen a la cabeza en tangibles como una buena biblioteca, salas de estudio o gimnasio, pero en tiempos de inteligencia artificial y la nube, la capacidad de computación puede ser un elemento diferencial. Y aquí, China ya ha dado un paso adelante: la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái (SUFE) ha empezado a repartir tokens como si fuera un recurso básico porque bueno, en realidad cada vez más, lo es.

Repartiendo tokens. Más concretamente, proporciona a alumnado y profesorado hasta 100 millones de tokens por persona a la semana, que entrega valiéndose del carnet universitario para una autenticación de identidad unificada. De ese modo, las partes interesadas pueden acceder a diferentes modelos LLM y otras herramientas en función de sus necesidades. ¿Que se quedan cortos? Pues en el caso de equipos docentes y de investigación, pueden pedir recursos adicionales para proyectos concretos.

Por qué importa. Porque sí, hay ofertas concretas y puntuales para estudiantes como las de Google con Gemini o las de OpenAI con ChatGPT que proceden del entorno empresarial, pero dejan la IA como una herramienta extra que decide y paga cada estudiante de forma individual y personal. Con este movimiento, la IA se convierte en una infraestructura académica pública del campus y no un lujo. Al fin y al cabo, hay carreras como la informática en la que se puede incurrir en gastos considerables ante un uso intensivo. Y desde un punto de vista más macro, es una señal clara (otra más) de hacia dónde se mueve la formación técnica en China: la IA es prioridad absoluta.

La punta del iceberg. La medida de la SUFE no es un caso aislado: como detalla Sina, Tsinghua, Peking, Hunan y Tongji han lanzado programas similares desde principio de curso, esencialmente bonos de computación, agentes de programación o cuotas diarias. En cualquier caso, están limitados a usos personales, no lucrativos y que pueden desactivarse en caso de inactividad o simplemente, porque ya no eres estudiante.

Detrás hay una explicación lógica: en China se usa mucha IA, así, en general. Concretamente, 500 billones al día según el informe de la CAICT medido en junio de 2026. La evolución es brutal: de unos 100.000 millones diarios a principios de 2024 a más de 30 billones en junio de 2025, como explica Liu Liehong, director de la Administración Nacional de Datos de China.

Usar IA tiene un precio. Según Sixth Tone, el plan más barato de China Telecom cuesta 9,9 yuanes al mes por 10 millones de tokens, la décima parte de lo que la SUFE ofrece a la semana. Y va a ir a más. El sector de la IA se encuentra en la fase de darse a conocer, lo que permite unos límites de uso gratis que pueden ser suficiente para mucha gente. No obstante, a mí me recuerda mucho a cuando el streaming estaba en esa fase, eran días de vino y rosas donde había menos plataformas, Netflix era mucho más barato y podías compartir cuenta con tu primo. Ahora todo eso ya no existe y más pronto que tarde, las big tech que están detrás retirarán el anzuelo y pasarán el cepillo.

El warning de la IA en la enseñanza. Regalar tokens es un caramelo envenenado: pueden ser una herramienta de lo más útil para el estudio, pero en la práctica no sabemos cuál será su destino. En pocas palabras: dar tokens no garantiza el aprendizaje. Como explica Zhang Duanhong, director del Centro de Investigación de Políticas Educativas de la Universidad de Tongji, "Medir el valor del uso de tokens no consiste en cuántos tokens se consumen realmente, sino en qué tipo de aprendizaje promueven en los estudiantes".

Y bueno, algo de razón tiene: este estudio, que ni es de China ni de universidad, con casi mil estudiantes de secundaria como muestra evidenció que usar un chatbot con IA mejoraba el rendimiento cuando estos tenían acceso, pero lo empeoraba cuando se retiraba la herramienta. ¿Cómo lo solucionaron? Con una "herramienta" más clásica y analógica: ponerles un tutor.

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Portada | Nguyen Dang Hoang Nhu







