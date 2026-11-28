Oficialmente no es invierno, pero a juzgar por el rasca que hace cuando sales a la calle, quién lo diría: estamos ante la primera masa de aire polar de la temporada y, si habías demorado la puesta en marcha de tu calefacción, estos días te costará resistirse. Y con el encendido de la calefacción vuelven a aparecer grandes clásicos de la climatización como si es mejor dejarla encendida todo el día o apagarla o qué temperatura es la ideal. A esta última pregunta la OMS tiene una respuesta muy clara, pero Europa no opina igual y tiene sus razones. Este es el mapa del termostato de los hogares europeos y hay sorpresas porque hay sitios bastante más fríos que otros donde la calefacción está puesta en modo espartano.

Este mapa coloreado es obra de Daniel Hule, economista y sociólogo checo, y registra la temperatura interior media de calefacción por país y entre sus fuentes está la empresa de termostatos inteligentes tado° (con información del pasado invierno), una encuesta de Ipsos de 2026 y estudios antiguos de Polonia, Rusia, Serbia, Lituania y Estonia. En este sentido, no es un mapa oficial ni con datos homogéneos (el uso de termostatos inteligentes es minoritario y probablemente esté en hogares con renta más holgada), pero sí que sirve a modo de aproximación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la temperatura interior segura para la población general en climas templados o fríos es de 18 °C, si bien grupos vulnerables como menores o personas mayores pueden necesitar mayor y en su guía de vivienda de 2018 alertaba de la muerte de 38.200 personas en 11 países europeos porque su casa estaba demasiado frío. Y es que desgraciadamente, hay hogares donde tienen que elegir entre calentarse o comer.

Con los precios de la energía como están y la regla de que cada grado de diferencia equivale aproximadamente a un 7 % en el consumo de calefacción, hay que pensarse dos veces antes de subir el termostato. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada grado menos de temperatura media de una vivienda supone reducir en torno al 10% el consumo de energía de la calefacción. Obviamente, depende también del clima y del edificio y este punto es importante.

Cuanto más al este, más se pone la calefacción

En el mapa el rango de temperaturas va desde 16,5 a 22 °C: azul para lo frío, beige en el centro (en torno a 19 °C) y rojo oscuro para lo cálido. Asimismo, la calidad del datos se detalla con tramas: si está en color sólido es que los datos son actuales, punteado es que los datos son antiguos y rayado es que se trata de una estimación. Si no hay datos, el país aparece en gris. En resumen: en general, los estados occidentales y centrales hay datos recientes y medidos y conforme vamos hacia el este, los datos son peores.

¿A cuántos grados calienta Europa su casa? Daniel Hule traducido con Gemini

Lo de ponerse un jersey para calentarse lo han llevado al extremo británicos y portugueses, que son los que menos se calientan con 16,7 °C y 16,6 °C, respectivamente. Eso sí, en el caso de los portugueses el dato es antiguo. Le siguen los holandeses (16,9 °C). Todos ellos (e Irlanda) están por debajo de la recomendación de la OMS. En el límite de lo que dice la Organización Mundial de la Salud aparecen Francia, España e Italia. Alemania sube el termostato hasta los 19 °C.

Cuanto más al este, más se calientan. Hungría y Eslovaquia superan los 20 °C, la República Checa tiene de media 21 °C según el estudio Ipsos de este año, los hogares polacos están a 22 °C, un poco más que los rusos. El grueso de los países, a excepción de Islandia, rondan los 20 °C.

¿Por qué tanta diferencia? Más allá de la diferencia del origen de datos y lo actuales que son, posiblemente hay varios factores detrás: en el este pesa sobre todo la calefacción urbana sin control por vivienda y con cobro por superficie, de modo que el ahorro energético es algo secundario. O la diferencia en el aislamiento: según otro estudio de tadoº, las casas británicas pierden unos 3 °C en cinco horas, frente a 0,9 °C en Noruega, así que Escandinavia puede calentar a 20 °C con costes razonables. Por otro lado, evidentemente el precio del gas influye en el oeste, donde cada grado se paga, pero no en el este: Hungría tiene el gas más barato de la UE y Países Bajos uno de los más caros.





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Portada | Daniel Hule