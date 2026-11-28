Oficialmente no es invierno, pero a juzgar por el rasca que hace cuando sales a la calle, quién lo diría: estamos ante la primera masa de aire polar de la temporada y, si habías demorado la puesta en marcha de tu calefacción, estos días te costará resistirse. Y con el encendido de la calefacción vuelven a aparecer grandes clásicos de la climatización como si es mejor dejarla encendida todo el día o apagarla o qué temperatura es la ideal. A esta última pregunta la OMS tiene una respuesta muy clara, pero Europa no opina igual y tiene sus razones. Este es el mapa del termostato de los hogares europeos y hay sorpresas porque hay sitios bastante más fríos que otros donde la calefacción está puesta en modo espartano.
Este mapa coloreado es obra de Daniel Hule, economista y sociólogo checo, y registra la temperatura interior media de calefacción por país y entre sus fuentes está la empresa de termostatos inteligentes tado° (con información del pasado invierno), una encuesta de Ipsos de 2026 y estudios antiguos de Polonia, Rusia, Serbia, Lituania y Estonia. En este sentido, no es un mapa oficial ni con datos homogéneos (el uso de termostatos inteligentes es minoritario y probablemente esté en hogares con renta más holgada), pero sí que sirve a modo de aproximación.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la temperatura interior segura para la población general en climas templados o fríos es de 18 °C, si bien grupos vulnerables como menores o personas mayores pueden necesitar mayor y en su guía de vivienda de 2018 alertaba de la muerte de 38.200 personas en 11 países europeos porque su casa estaba demasiado frío. Y es que desgraciadamente, hay hogares donde tienen que elegir entre calentarse o comer.
Con los precios de la energía como están y la regla de que cada grado de diferencia equivale aproximadamente a un 7 % en el consumo de calefacción, hay que pensarse dos veces antes de subir el termostato. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada grado menos de temperatura media de una vivienda supone reducir en torno al 10% el consumo de energía de la calefacción. Obviamente, depende también del clima y del edificio y este punto es importante.
Cuanto más al este, más se pone la calefacción
En el mapa el rango de temperaturas va desde 16,5 a 22 °C: azul para lo frío, beige en el centro (en torno a 19 °C) y rojo oscuro para lo cálido. Asimismo, la calidad del datos se detalla con tramas: si está en color sólido es que los datos son actuales, punteado es que los datos son antiguos y rayado es que se trata de una estimación. Si no hay datos, el país aparece en gris. En resumen: en general, los estados occidentales y centrales hay datos recientes y medidos y conforme vamos hacia el este, los datos son peores.
Lo de ponerse un jersey para calentarse lo han llevado al extremo británicos y portugueses, que son los que menos se calientan con 16,7 °C y 16,6 °C, respectivamente. Eso sí, en el caso de los portugueses el dato es antiguo. Le siguen los holandeses (16,9 °C). Todos ellos (e Irlanda) están por debajo de la recomendación de la OMS. En el límite de lo que dice la Organización Mundial de la Salud aparecen Francia, España e Italia. Alemania sube el termostato hasta los 19 °C.
Cuanto más al este, más se calientan. Hungría y Eslovaquia superan los 20 °C, la República Checa tiene de media 21 °C según el estudio Ipsos de este año, los hogares polacos están a 22 °C, un poco más que los rusos. El grueso de los países, a excepción de Islandia, rondan los 20 °C.
¿Por qué tanta diferencia? Más allá de la diferencia del origen de datos y lo actuales que son, posiblemente hay varios factores detrás: en el este pesa sobre todo la calefacción urbana sin control por vivienda y con cobro por superficie, de modo que el ahorro energético es algo secundario. O la diferencia en el aislamiento: según otro estudio de tadoº, las casas británicas pierden unos 3 °C en cinco horas, frente a 0,9 °C en Noruega, así que Escandinavia puede calentar a 20 °C con costes razonables. Por otro lado, evidentemente el precio del gas influye en el oeste, donde cada grado se paga, pero no en el este: Hungría tiene el gas más barato de la UE y Países Bajos uno de los más caros.
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Portada | Daniel Hule
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