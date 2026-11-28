¿Y si pudiésemos aprovechar el excedente de electricidad que a veces sobra de los paneles solares y aerogeneradores para comprimir aire y liberarlo después para mover una turbina y generar de nuevo energía cuando sea necesaria?

Es lo que han conseguido desde el Instituto de Ingeniería Termofísica (IET) de la Academia China de Ciencias (CAS), junto a Zhongchu Guoneng (Beijing) Technology Co.: ambas entidades acaban de dar por completadas las pruebas de un expansor de 600 MW. Como explica el medio chino Global Times, se trata del primero con esa cifra, lo cual permite llevar el almacenamiento de energía con aire comprimido a gran escala a un nivel superior.

Una batería “de aire”. Esta tecnología utiliza el exceso de energía que se produce durante los periodos de baja demanda eléctrica para comprimir aire a través de un compresor y almacenarlo. Cuando esa misma demanda crece y hace falta más electricidad, el aire comprimido se libera para accionar un expansor que, mediante trabajo mecánico, acciona un generador que produce electricidad.

De este modo, el funcionamiento es parecido al de una batería convencional y recargable, solo que en este caso es gigante y cuyo medio de almacenamiento es por aire en lugar de componentes electroquímicos. Su importancia no radica tanto en que sea una nueva forma de producir electricidad, sino en que puede ayudar a almacenar grandes cantidades de energía y recuperarlas cuando la red las necesite.

Un desarrollo 100% chino. El Instituto ha afirmado que la máquina ha sido desarrollada íntegramente de forma independiente, con el 100% de sus componentes fabricados nacionalmente. Su diseño permitiría gestionar velocidades variables y diferentes tipos de demandas, ambas condiciones sine qua non en las redes eléctricas reales.

Aunque no es una tecnología totalmente nueva, lo que han conseguido el IET y Zhongchu Guoneng es muy interesante para instalaciones de almacenamiento estacionario de gran tamaño y para equilibrar redes eléctricas que cada vez dependen más de la producción variable de fuentes renovables, como, por ejemplo, la del país asiático.

El doble que hasta ahora. Hasta ahora, la referencia de la potencia de los sistemas en este tipo de desarrollos eran de 300 MW, por lo que este nuevo dispositivo chino ha duplicado la escala con la que se estaba ensayando. Sobre esto, además, el equipo estima que haber aumentado así esta cifra podría reducir entre un 20% y un 30% los costes por unidad de potencia instalada y mejorar la eficiencia global del sistema, aunque habrá que comprobar cómo se trasladan estas previsiones a un entorno comercial.

Investigando desde 2005. Este logro es el resultado de más de dos décadas de investigación del IET con tecnologías de almacenamiento de aire comprimido y haber desarrollado varios sistemas de demostración, aunque ninguno de esta escala.

Para este, el desarrollo ha llevado cerca de dos años de investigación, durante los cuales el equipo se ha enfrentado a varios problemas de ingeniería, como el funcionamiento a velocidades variables, el rendimiento en distintos rangos de carga y el diseño de un eje multietapa de grandes dimensiones.



Imagen | X/Twitter China Science

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