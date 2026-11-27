Cuando se habla de pruebas sobre fiabilidad y comportamiento en el mercado del automóvil, hay algunos informes que son referencia. El que prepara la ITV alemana es, sin duda, uno de ellos. Y los resultados del último informe dejan en muy mal lugar a un coche eléctrico chino. Y en muy buen lugar a otro clásico: combustión y nipón son sus señas de identidad.

¿Qué es el TÜV-Report 2027? Cada año, la ITV alemana conocida como TÜV, presenta los resultados de cómo ha ido el año, analizando los principales fallos de los vehículos que se presentan a estos exámenes y cuáles son los coches que ofrecen mayor y menor fiabilidad. En este caso hablamos de coches de entre dos y tres años de antigüedad.

El informe sirve como una radiografía general del mercado porque se hace un examen general a todos los vehículos que pasan por sus instalaciones. Así, se tienen en cuenta componentes como la iluminación, las suspensiones, la dirección o los frenos, entre otros.

La compañía, de hecho, tiene un análisis de cuáles son los fallos más comunes que se repiten en los coches que se presentan y, además, los discriminan por los años que éstos llevan en el mercado. Además, es especialmente importante porque Alemania es el país de Europa con más coches en circulación.

El MG4 Electric. Uno de los coches que peor parado ha salido de este examen es el MG4 Electric. El coche eléctrico chino del grupo SAIC ha recibido la segunda peor calificación de todos los coches examinados. Señalan nuestros compañeros de L'Automobile que el 16% de las unidades que han pasado por sus instalaciones presentaban algún tipo de fallo.

El gran problema de esta unidad china se ha encontrado en los discos de freno. El 10% de los MG4 Electric que han pasado el examen presentaban algún defecto en este componente. Es una cifra diez veces superior a la de la media del mercado. Y es que apenas el 1% de los coches alemanes que pasan la ITV presentan fallos en este sentido.

Tesla Model Y. Es el peor coche de todos los que han pasado por las instalaciones de la ITV alemana. El modelo de Tesla es un habitual en esta lista. El 18,5% de los Tesla Model Y que pasaron el examen el año pasado presentaron algún tipo de defecto que les impidió pasar la revisión.

El Tesla Model 3 es, de hecho, el tercer vehículo por la cola. Y es que la berlina de los de Elon Musk mejora las cifras del MG4 Electric pero junto a los dos modelos mencionados cierra la lista de los coches con más defectos que han pasado por las instalaciones TÜV.

Los principales problemas de Tesla se encuentran en la suspensión (¡hasta 24 veces superiores a la media en el caso del Tesla Model Y!), y en los discos de freno.

El mejor. Esta vez ha sido el Mazda CX-60. Sólo el 2,3% de los que se han enfrentado al examen se han quedado en la estacada. La compañía nipona repite porque el Mazda2 fue el mejor coche el año pasado, señalan en Motor.es. Además, el Mazda MX-30 en su versión puramente eléctrica es el tercer mejor coche clasificado este año.

Entre medias de estos dos modelos, el Mercedes GLA es el segundo coche que menos suspensos ha recibido. Con un 2,9% de defectos que lo dejan en la estacada, mejora en una décima al SUV eléctrico japonés. Además, llama la atención que entre los 10 mejores, tres coches son completamente eléctricos, un reflejo de cómo han ido aumentando las ventas de este tipo de coches en el país.

A tener en cuenta. Aunque los informes de las inspecciones técnicas nos pueden dar una idea de cuáles son los coches más y menos fiables, no se puede dejar de lado por completo que una parte importante de la responsabilidad recae sobre los clientes que tienen que hacer las revisiones periódicas cuando toca y no retrasar la sustitución o la renovación de ciertos componentes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los casos anteriores son de exámenes a coches que llevan entre dos y tres años circulando por lo que es preocupante que los Tesla y los MG4 Electric presentaran problemas en las suspensiones y los frenos. Sobre todo en el primer caso ya que es un elemento que no se sustituye durante los primeros años de uso.

Foto | MG

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