Hoy, viernes 27 de noviembre, es Black Friday. Las mejores rebajas y descuentos del año están aquí y tiendas como Amazon, MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés están repletas de chollos. Durante esta jornada vamos a compartir con vosotros, en directo, las mejores ofertas en tecnología, gaming, moda, hogar conectado y mucho más.

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