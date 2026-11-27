Hoy, viernes 27 de noviembre, es Black Friday. Las mejores rebajas y descuentos del año están aquí y tiendas como Amazon, MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés están repletas de chollos. Durante esta jornada vamos a compartir con vosotros, en directo, las mejores ofertas en tecnología, gaming, moda, hogar conectado y mucho más.
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