La historia de la princesa y el garbanzo explica bien lo que está sucediendo con Cercanías en Madrid. Hay un problema en la infraestructura que, con el paso continuado de los trenes, ha provocado un desgaste anormal en la rueda de los mismos. ¿Cuál es el problema y dónde está? Esa es la gran pregunta.

¿Qué ha pasado? Renfe ha enviado "decenas de trenes a talleres" según elEconomista, que ha adelantado la noticia. Son trenes que están funcionando en la red de Cercanías de Madrid, lo que ha provocado que la frecuencia en la C-5, la que más tráfico mueve de la región, se haya reducido.

Finalmente, la compañía se ha visto obligada a confirmar el problema con la publicación de los nuevos horarios de sus trenes. Señalan en este medio que la frecuencia ahora es similar a la de septiembre pero que es inferior a la que se suele poner al servicio de los pasajeros en los días claves de Navidad.

¿Y por qué? Señalan en El diario de Madrid que 105 trenes han estado afectados por un desgaste excesivo en las ruedas de los trenes. Explican que dicho desgaste es 18 veces superior al habitual. El problema está, evidentemente, en la infraestructura pero lo peor es que no está localizado dónde se está produciendo.

Según elEconomista los trenes afectados son utilizados en diferentes líneas y son diferentes generaciones de trenes pero todos presentan el mismo problema. Uno que ha obligado a sacar unidades de la circulación porque no se da a basto con el mantenimiento que hay que hacer.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con Renfe pero cuando escribimos estas líneas no hemos recibido respuesta.

¿Solución? De momento, menos trenes en las vías. No queda otra porque, sencillamente, los kilómetros entre revisiones se han reducido de 200.000 a 50.000 kilómetros. Y es que con cada unidad dañada no queda otra que reperfilar de nuevo las ruedas para mejorar el confort de marcha y, sobre todo, reducir el riesgo de que la avería sea de mayor gravedad.

Según las informaciones de estos medios, ha sido necesario sustituir hasta 600 ruedas y en algunos trenes Civia hay que cambiar hasta dos tercios de los ejes, incluidos los nuevos trenes que acaban de incorporarse a la flota. Todo ello dispara la factura en mantenimiento y, por supuesto, reduce la vida útil de los vehículos.

40 trenes menos. No se había confirmado hasta ahora así que si pensabas que en Madrid se habían reducido las circulaciones este año, no te lo estaban imaginando. Todas estas intervenciones se vienen realizando desde el pasado mes de marzo y continúan en noviembre. Esto ha llevado a que la red cuente con hasta 40 trenes menos disponibles.

Y es que el aumento en el mantenimiento preventivo y las intervenciones nada habituales con la sustitución de ruedas ha provocado que la flota disponible se haya reducido. Esas reducciones en las frecuencias están teniendo especial incidencia en la C-5 de Cercanías (la línea más concurrida) y el corredor del Henares.

Foto | Tim Adams

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