El pasado 17 de noviembre celebramos la gala de los Premios Xataka Verisure 2026. Como cada año, repartimos un montón de premios a dispositivos de todo tipo, pero aunque los hay tan importantes como el de "mejor móvil fotográfico", cuando hablamos de prestigio, el de "mejor móvil premium" es el que se lleva la palma.

Ha sido el iPhone 18 Pro Max el que ha levantado ese galardón, con el Oppo Find X9 Ultra en segundo lugar y con un bronce para el Samsung Galaxy S26 Ultra. En las votaciones hay una mezcla entre los lectores que votáis qué candidatos llegan a la final y, después, un jurado experto de Xataka y otros medios se combinan con los del público para definir los ganadores.

Y, frente a una pantalla mate como la de Samsung, los teleobjetivos tan ambiciosos como los de Oppo y Vivo o el zoom real del Xiaomi 17 Ultra, ha ganado el móvil que no destaca en ningún apartado, pero que sí firma el mejor conjunto.

Si algo funciona...

En el diccionario, al lado de "continuidad", deberían poner la foto del iPhone 18 Pro Max. Misma pantalla, mismo diseño, mismo almacenamiento y RAM y casi mismas cámaras que el año pasado.

Va sobrado de potencia | Imagen: Xataka

Hay diferencias, claro, como el potentísimo A20 Pro como procesador, un poco más de batería para alimentar ese SoC en los momentos de picos de carga , la nueva versión de iOS y una cámara principal que, si bien tiene el mismo sensor, apertura y megapíxeles, cuenta con un elemento innovador: la apertura variable.

El teléfono es, como digo, la definición perfecta de que, si algo funciona, no hay que tocarlo. Y, realmente, sus rivales también han jugado sobre seguro.

También han implementado el modo "pro" por primera vez y lo han hecho bastante guay al integrarlo perfectamente en la app de cámara en lugar de en un lugar separado en el menú | Imagen: Xataka

En el análisis del Galasy S26 Ultra ya comentamos que, siendo uno de los mejores teléfonos del año, era extremadamente parecido al del año anterior y las principales novedades iban para el software. Y en el del Oppo, siendo un telefonazo, pues también vimos una evolución continuísta respecto al X8 Ultra.

La gama premium no puede andarse con experimentos y juegan sobre seguro, pero teniendo eso en cuenta, lo que se ha valorado y a lo que la comunidad también parece haber dado mucha importancia es la regularidad y la garantía de futuro que, ahora mismo, ofrece el iPhone.

Aunque en Android se han dado muy buenos pasos para asegurar una larga vida del dispositivo (Samsung, sin ir más lejos, ha sido de las pioneras), con cada nueva generación de iPhone tienes la nueva versión del sistema desde que llega a las tiendas, actualizan los móviles de generaciones pasadas a la vez y la transición de una generación a otra no tiene ningún tipo de fricción.

El detalle del diafragma de la cámara principal | Imagen: Xataka

Si a esa tranquilidad le unes que es un móvil sin fisuras, pues ahí lo tienes. Realmente, es un año en el que cualquiera podría haber ganado (incluso modelos que se han quedado fuera de ese TOP 3), pero los votos han decidido.

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Cámara con luces y sombras, pero sobre todo bastante innovación

Ahora bien, dentro de esa continuidad, Apple no se ha quedado de brazos cruzados. Ya he comentado que el A20 Pro es una bestia y se nota tanto en las aplicaciones más exigentes como en detalles como el procesado de las fotos o la capacidad para grabar vídeo en Log real o 4K120.

Imagen: Xataka

Cuando haces una foto, evidentemente, hay un procesado y hay ocasiones en las que hay un tiempo de espera entre que abres una foto recién hecha en la galería y carga con todos los detalles donde deben estar. Pero ese procesado que a otros móviles les llevan unos tres o cuatro segundos, en el iPhone es mucho más rápido.

También el asunto de los filtros de imagen. Mientras en Android esos filtros se aplican a la foto y no se pueden revertir, modificando permanentemente los parámetros, en el iPhone se aplican de otra forma. Tú puedes hacer la foto con los perfiles de imagen, pero siempre puedes volver a una imagen sin ellos debido a cómo gestiona los metadatos.

A la izquierda sin perfil de imagen (más allá de la personalización de color del perfil 'Ambar'. A la derecha, mismo perfil, pero con grano | Imagen: Xataka

No puedes ponerlos a una imagen que hayas tomado sin un perfil específico debido a que el móvil no ha entendido que tenga que guardar esos metadatos, eso sí, pero esto lo que permite es una mayor versatilidad sin afectar a la calidad de imagen.

Por otro lado, está la cámara principal con la apertura variable. Cuando empezaron los rumores sobre esto, no las tenía todas conmigo. La apertura variable ya se probó en el pasado y se descartó porque no aportaba nada. El problema es que, cuando Samsung lo aplicó en el Galaxy S9, no aportaba a la conversación porque no había que resolver un problema, ahora sí.

Ahí se ve claramente la diferencia entre la apertura f/1,48 y f/4 | Imagen: Xataka

Los sensores se han ido haciendo cada vez más grandes, al igual que la apertura. Eso provoca que, cuando fotografiamos algo, entra mucha más luz y es bueno para que el procesado trabaje menos. Sin embargo, hay una pega: cuanto mayor el sensor y más generosa la apertura, mayor desenfoque de fondo natural.

Si es lo que quieres, genial, pero si fotografías a varias personas, quieres que todas salgan enfocadas y, con una apertura tan amplia como la de los últimos móviles, eso no siempre pasa. Así, con la apertura de f/1,5 a f/4 del iPhone, puedes decidir cómo hacer la foto para que todo lo que hay en escena esté enfocado... o no.

La textura casi analógica es una pasada | Imagen: Xataka

Es una decisión creativa y personal, pero aporta muchísimo a la experiencia. Además, hay veces en las que tienes una oportunidad para hacer una foto y es mejor asegurar el disparo. El telefoto y el gran angular dejan muchísimo que desear en esta generación, sobre todo si lo comparamos con lo que están proponiendo las marcas chinas, pero esa cámara principal es un verdadero gustazo.

Y no hemos hablado del vídeo, pero sigue siendo el móvil que mejor trata ese apartado. De nuevo, y como ocurre con el resto del móvil, compensa muy bien sus carencias para ofrecer un conjunto extremadamente redondo.

No ha ganado el iPhone: ha ganado la tranquilidad

Al final, ese conjunto es lo que ha llevado a la victoria del móvil de Apple. Es un móvil que abraza el pasado y, sin ofrecer nada rupturista, mejora casi todos los puntos en los que debía aportar algo.

Más potencia, mejor disipación térmica, sistema FaceID más reducido yu esa cámara principal renovada se unen a la misma sensación premium de siempre, una pantalla que sigue siendo fantástica y una batería en el modelo Pro Max que se puede estirar mucho.

No es el móvil que destaque en un apartado claramente como sí pueden decir sus rivales, pero si comparamos con deportes de equipo, si el Oppo Find X9 Ultra o el Galaxy S26 Ultra son ese equipo con un jugador estrella que te puede definir una competición corta como la Champions, el iPhone 18 Pro Max, este año, es ese equipo bien cohesionado en el que las estrellas y los suplentes juegan a una para ganar la temporada.

Imágenes | Xataka

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