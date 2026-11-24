Tesla venía de liderar las ventas de coches eléctricos en Europa durante septiembre con el Tesla Model Y, pero en octubre cayó hasta la cuarta plaza del ranking. El podio no quedó en manos de la compañía estadounidense ni tampoco del popular Renault 5 E-Tech, sino del Skoda Elroq, que recuperó el primer puesto pese a matricular menos unidades que hace un año.

En cifras. Según las cifras de Dataforce publicadas por Automotive News, el Skoda Elroq registró 9.384 matriculaciones en octubre, superando las 8.933 unidades del Renault 5 E-Tech y las 8.359 del BMW iX1. El Model Y cayó al cuarto puesto con 8.309 entregas, seguido del Mercedes GLC eléctrico con 7.858 matriculaciones y el Skoda Enyaq con 7.561.

La historia se repite. No es la primera vez que el SUV checo consigue arrebatarle el liderazgo a Tesla. Ya ocurrió en julio, cuando un parón en las entregas del Model Y permitió al Elroq colocarse en primera posición. Tesla concentra habitualmente buena parte de sus entregas al final de cada trimestre, por lo que sus cifras suelen bajar en el primer mes del siguiente. En octubre se ha repetido el escenario, permitiendo que el Skoda consiga liderar pese a matricular un 17,6 % menos que en octubre del año pasado. El Renault 5 también retrocedió un 4,5 % interanual, mientras que el Tesla creció un 51,2 %.

Sí, pero. Puede que Skoda haya ganado la batalla en el último mes, pero la ventaja de Tesla en el acumulado de 2026 sigue siendo considerable. El Model Y sigue siendo el eléctrico más matriculado en Europa, con 175.862 unidades entre enero y octubre. El Skoda Elroq ocupa el segundo puesto anual con 98.726 matriculaciones, seguido del Tesla Model 3, con 92.134. El Renault 5 E-Tech aparece cuarto, con 77.927 unidades.

La electrificación avanza. Más allá del ranking de modelos, los datos muestran que la electrificación del mercado europeo se ha acelerado. En total, se matricularon 346.708 unidades en octubre, que supone un salto del 56,6 %. Por ponerlo en contexto, el mercado automovilístico europeo en su conjunto solo creció un 3,3 %.

Y la combustión pierde terreno. Si lo comparamos con los motores de combustión, los eléctricos están sólo a 26.680 unidades de los vehículos de gasolina. Los primeros ya representan el 31% del mercado europeo, frente al 34% de los segundos. Hace sólo un año esa distancia era mucho mayor, con un 42% de cuota para la gasolina y sólo un 21% para los eléctricos. Por su parte, el diésel sigue perdiendo fuelle y representa sólo el 8%.

Vía | L'Automobile Magazine

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