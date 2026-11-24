En cuestión de laboratorios de IA, hay actualmente dos estilos principales: los que acostumbran a liberar los pesos y aquellos que prefieren mantenerlos cerrados y cobrar por usarlos. La tendencia había colocado a los laboratorios chinos del lado abierto y a los estadounidenses en la acera contraria, aunque poco a poco las líneas se juntan. Z.ai es la prueba.

Nuevo modelo insignia: GLM-5.4. Si el anterior ya era bueno en tareas como la programación, la empresa ajusta esas capacidades con un cambio de arquitectura que apunta a la eficiencia. Según Z.ai, GLM-5.4 es su primer modelo insignia con arquitectura Loop Transformer.

Según la empresa, GLM-5.4 rinde como modelos de entre 2 y 3 billones de parámetros, aunque de momento no ha presentado los benchmarks. Ofrece hasta 200 tokens por segundo fuera de las horas punta (entre 70 y 80 cuando hay más carga), admite hasta un millón de tokens de contexto, incluye modo de razonamiento y suma visión a su especialidad, la programación.

Como pegas, la propia Z.ai reconoce que el nuevo modelo tiende a enredarse en razonamientos demasiado largos. Y las primeras pruebas independientes apuntan hacia esa misma dirección: en KingBench 4 tardó 431 minutos frente a los 109 de Gemini 4 Neon. GLM-5.4 gastó unas 15 veces más tokens.

No hay pesos abiertos ni fecha para ellos. El anuncio del nuevo modelo nos deja por escrito las capacidades y la posibilidad de probarlo en las suscripciones que Z.ai ofrece a los usuarios: actualmente está en todos los planes de GLM Coding Plan. La API aún no está disponible. Y no lo estará hasta que finalice la evaluación de seguridad.

Con la presentación de GLM-5.3, Z.ai prometió publicar los pesos dos semanas después, algo que terminó cumpliendo con ciertos matices: dejó atrás la licencia MIT para exigir una revisión de seguridad a los proveedores que facturen más de 10.000 millones de dólares. Con GLM-5.4 la empresa dice que publicará los pesos cuando complete el endurecimiento de seguridad, un paso que investigadores chinos proponen convertir en norma para todos los modelos abiertos. Z.ai no ha marcado fecha alguna.

Para competir hay que restringir. Los laboratorios chinos usaban sus modelos open source para captar la atención, pero seguían cobrando por la inferencia a través de suscripciones y APIs. Con GLM-5.1, Z.ai ya empezó a subir precios. Ahora aprovecha que su GLM ya es de sobra conocido y valorado para ponerle un peaje a lo Anthropic u OpenAI, con la seguridad como argumento oficial. ¿Quieres usarlo? Paga.

Dos velocidades. Z.ai no cierra por completo la puerta: con GLM-5.3-Flash demostró que puede liberar modelos "pequeños" con pesos abiertos desde el primer día. En Estados Unidos, Nvidia, Microsoft y compañía defienden los pesos abiertos como el futuro de la IA, así que las líneas se juntan desde las dos aceras. El problema es para quien eligió GLM precisamente porque podía descargarlo. Como Revolut, que puso a 2.000 ingenieros a programar con GLM-5.3 ejecutándolo en sus propios servidores.

GLM-5.4 no podrá ejecutarse en local, al menos de momento: o pagar por la suscripción de Z.ai o esperar a la liberación del modelo sin que haya fecha para que eso ocurra. Y la compañía ya avisa de que su próxima iteración, “significativamente más grande”, estará lista pronto. La duda es si llegará con pesos o con peaje.

Imagen de portada | Z.ai

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