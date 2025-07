Ser open source o no: la decisión que abre una brecha entre China y Estados Unidos y definirá el futuro de la IA

Es uno de los debates más candentes en la carrera de la IA y que está marcando la diferencia entre las dos potencias más avanzadas. China apuesta por el open source con modelos como DeepSeek, mientras que en Estados Unidos lideran los desarrollos privados como ChatGPT o Claude. Meta, en cambio, lleva mucho tiempo defendiendo el open source. O eso creíamos. Según el New York Times , nuevo equipo de superinteligencia de Mark Zuckerberg estaría cuestionando esta estrategia en favor de desarrollar un modelo cerrado.

Volantazo. De confirmarse, supondría un cambio drástico en la estrategia de Meta. En 2023, Meta se unía a otras empresas para defender la creación de modelos de código abierto y no han sido pocas las veces en las que Mark Zuckerberg ha dicho que su IA es open source (aunque no sea del todo cierto ). Ahora que el nuevo equipo de superinteligencia comandado por Alexandr Wang ha empezado a trabajar, se están planteando si seguir con el plan u optar por desarrollar un modelo cerrado.

Behemoth. Es el nombre de la IA open source que Meta estaba desarrollando, su modelo más grande hasta la fecha. De hecho, los malos resultados de Behemoth habrían sido el detonante de que Zuckerberg decidiera crear el nuevo equipo de IA . Fuentes cercanas afirman que una de las primeras discusiones del equipo ha sido si abandonar su desarrollo. También existe la posibilidad de que el desarrollo de Behemoth continúe y que el nuevo equipo se centre en desarrollar un modelo nuevo que apunte al gran objetivo de Meta: crear una inteligencia artificial general .

Qué es una IA abierta. El concepto open source no es nuevo, pero con la llegada de la IA ha habido bastante debate sobre su definición. Los modelos IA son muy complejos y la definición clásica no se adaptaba a ellos, por eso en octubre del año pasado el organismo Open Source Initiative publicó la OSAID (Open Source AI Definition), una definición con la que Meta no estaba nada de acuerdo . Para que una IA sea open source debe permitir lo siguiente:

Utilizar el sistema para cualquier fin y sin tener que pedir permiso.

Estudiar el funcionamiento del sistema e inspeccionar sus componentes.

Modificar el sistema para cualquier fin, incluso para cambiar su rendimiento.

Compartir el sistema para que otros lo utilicen, con o sin modificaciones, con cualquier fin.

La paciencia China. Estados Unidos y China son los dos jugadores más potentes en la carrera de la IA, pero aunque juegan al mismo juego, lo hacen con estrategias muy distintas. Con Deepseek , su modelo IA más famoso, China sorprendió al apostar por el código abierto, una estrategia que le ha permitido evitar las zancadillas que le pone su rival con vetos y restricciones. Y no es la única IA open source de China, hay muchas más: Qwen de Alibaba, Doubou de Bytedance, Ernie de Baidu, Hunyuan Turbo de Tencent o Kimi de Moonshot AI.

No es una cuestión de regalar a cambio de nada, detrás hay una estrategia de soft power tecnológico: hoy te doy acceso, con la intención de ser dominante mañana. China quiere crear dependencia global de sus modelos y ser una alternativa a los modelos de pago de los estadounidenses. China tiene la visión a futuro y la paciencia para hacerlo, ya hemos visto cómo invirtió durante décadas para formar ingenieros y eso hoy le da una clara ventaja en la carrera de la IA.

La inmediatez americana. OpenAI , Anthropic , Google … Los grandes de la IA de Estados Unidos han optado por el desarrollo privado y suscripciones para acceder a sus modelos más punteros. La excepción a la regla la puso la propia Meta con Llama, la única cuyo código es accesible ( al menos en parte ), pero si ahora se centran en el desarrollo privado se afianzará aún más ese enfoque cerrado. El objetivo es claro: tienen los modelos más avanzados y los recursos para seguir entrenándolos, por lo que pueden obtener un beneficio económico monetizándolos. Lo hacen mediante las suscripciones a versiones Pro o con productos concretos como agentes IA, es el caso del recién anunciado ChatGPT Agent .

La trampa. La estrategia de China tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que iban por detrás de su rival (aunque han conseguido recortar posiciones en tiempo récord). Con IAs abiertas y gratuitas consiguen crear una gran base de usuarios muy rápido y crear esa dependencia. Sin embargo, no es una buena estrategia a largo plazo desde el punto de vista económico. Si en el futuro empiezan a monetizar, que tarde o temprano tendrán que hacerlo, se enfrentan a dos problemas: que sus usuarios salgan en desbandada y que los reguladores pongan sus miradas en ellos.

Estados Unidos mantiene un control férreo y obtiene beneficios desde el minuto uno. Tiene los modelos más sofisticados, pero cada vez los precios son más elevados y eso la hace un lujo al alcance de unos pocos. Muchos buscarán alternativas y ahí estará China con sus modelos abiertos y gratuitos. Son dos visiones opuestas: una enfocada en el presente y otra en el futuro. Tendremos que esperar para ver qué visión se impone.

Imagen | Bibek ghosh, y Kaboompics (Pexels)