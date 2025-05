Google ha pegado un acelerón en la carrera por IA. Eso multiplica el valor de Android

Un martillo pilón. Eso es lo que parecía ayer Google en la charla inaugural de su evento Google I/O. La empresa nos dejó una avalancha de anuncios relacionados con avances en sus modelos de inteligencia artificial y, por supuesto, de las aplicaciones prácticas que esos avances supondrán. La ambición de Google es clara, y ayer dieron un paso de gigante para convertirse en los grandes ganadores de la carrera y de la IA.

Hola, este es el futuro. Aunque algunas de las novedades no estarán disponibles de inmediato, el discurso de Google era claro: así puede ser el futuro. Uno en el que ya no tocaremos tanto el móvil, sino que conversaremos con él constantemente. El avance de Gemini —que ahora cuenta con un modo "Deep Think" de razonamiento— es claro, y Google ha pegado un acelerón para aplicarlo por todos lados. Y sobre todo en uno.

AI Mode vs buscador tradicional. Es probable que buscar en internet haya cambiado para siempre. Lo que ya vimos con Perplexity llega ahora de forma mucho más clara al buscador de Google gracias a su "AI Mode" en el que el buscador ya no entrega resultados, sino que conversa con nosotros. Eso dejará cada vez más en segundo plano al buscador tradicional, que de momento sigue siendo el que está seleccionado por defecto. De momento.

Avances por doquier. Las mejoras en Project Astra demostraron cómo el asistente de IA está ya preparado para "infiltrarse" en nuestras vidas. Ya lo han integrado con Chrome, pero además gana superpoderes con Search Live, el modo de funcionamiento con el que nuestro móvil sirve como sus ojos, oídos y boca para interactuar con el mundo. Los avances en Imagen 4 y Veo 3 —fusionados en su nueva app para creadores de vídeo, Flow— se unen a otros como la traducción en tiempo real en Google Meet —que también llegará a las gafas conectadas—.

Una IA más práctica y útil que nunca. Pero el mensaje más relevante fue precisamente el que Google dio con sus demos de producto. La IA que ahora parece estar limitada a tareas muy específicas demostró en esos lanzamientos cómo podía ayudar a resolver problemas cotidianos. Arreglar una bici con el asistente, probarte nueva ropa de forma virtual, que la IA vigile el precio de un producto y te avise y lo compre (con tu confirmación previa) o viajar a cualquier país y entenderte con otras personas sin hablar su idioma —una vieja promesa, ahora más cerca que nunca— fueron algunas de esas demostraciones. Y en todas ellas, la IA de Google mostraba un avance imparable. Uno que, por cierto, va a impulsar su otro gran producto.

Android con superpoderes. La plataforma móvil de Google sigue siendo pilar fundamental de estos avances, porque la IA que está disponible a través de modelos como Gemini no actúa sola: es un complemento, casi un "plugin" para Android, cuya inercia e influencia son evidentes en el mercado móvil.

Y sus variantes, también. Aunque en muchos casos las soluciones de IA creadas por Google se usan en otras plataformas (Jules en PCs y portátiles, Veo/Imagen también) hay una íntima relación con Android y por supuesto, con sus variantes. Hace unos días Google ya dejó claros sus planes para integrar Gemini en el coche, en el reloj o en la televisión. Todos ellos hacen uso de sistemas operativos derivados de Android, pero hay otro especialmente prometedor.

Gafas. En Xataka hemos podido probar las nuevas gafas de Google con Gemini y la experiencia, aun siendo limitada por basarse en un prototipo, es esperanzadora para este tipo de producto. La integración de funciones de IA es algo que ya habían apuntado las Ray-Ban Meta, y está claro que este mercado promete ser especialmente importante en los próximos años. Y de nuevo, por debajo Android XR, que puede acabar convirtiéndose en un verdadero pilar de la estrategia de Google.

Frente a la ambición de Google, la indiferencia de Apple. La puesta en escena de Google ayer —y de Microsoft en su conferencia Build el día anterior— demostró la ambición de estas empresas en materia de IA. Lo han apostado todo a dicha tecnología y parecen estar especialmente preparadas para sacarle todo el jugo a esta revolución. Mientras, Apple no para de perder trenes y de dar noticias decepcionantes en este segmento.

A la espera del WWDC 2025. Podremos tomarle el pulso a Apple mucho mejor en menos de un mes. El 9 de junio se celebra la charla inaugural de la WWDC 2025, y será entonces cuando sepamos si Apple tiene algo real que mostrarnos en materia de IA o se descuelga aún más del pelotón de cabeza. A priori no parece que puedan mover ficha pronto, y el enfoque de la compañía parece ser mucho más cauto y gradual que el de la competencia. Aquí puede que Apple prefiera esperar a que sus propuestas estén mucho más pulidas antes de presentarlas, pero también existe la otra opción: que realmente estén en problemas y esto pueda pasarles factura a largo plazo.

