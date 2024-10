Meta sigue insistiendo en que sus modelos Llama son de “código abierto”. Los responsables del término no están de acuerdo

Meta y Open Source Initiative (OSI) no se ponen de acuerdo. La compañía liderada por Mark Zuckerberg insiste en que sus últimos modelos de inteligencia artificial (IA) son de “código abierto”, pero la organización que se ha encargado de definir los alcances de este término desde su creación a finales de la década de 1990 no está de acuerdo.

En febrero del año pasado, OSI publicó un artículo en el que señaló que “LLaMa 2 no es de código abierto”. La organización sostuvo que los términos de licencia del modelo de Meta tienen una serie de características restrictivas que hacen sencillamente que no cumpla con el estándar Open Source. Ante la insistencia de Meta, OSI ha vuelto a la carga.

OSI acusa a Meta de “contaminar” el término Open Source

Stefano Maffulli, director de OSI, ha dicho en una entrevista con Financial Times que Meta está “confundiendo” a los usuarios y “contaminando” el término Open Source al seguir utilizándolo con sus modelos. Esta postura, según Maffulli, puede difuminar lo que realmente es un modelo de código abierto, obstaculizando el desarrollo de la IA.

Los términos de licencia de Llama 3, el modelo más reciente de la familia Llama de Meta, llegan con una esencia “no exclusiva y limitada”. Si bien cualquier persona puede utilizar este modelo para impulsar sus propios proyectos de IA, los usuarios no son completamente libres de poder utilizarlo. En concreto, hay dos limitaciones importantes.

Si creas un producto masivo y exitoso, puede que tengas que para pagar. Meta explica que, si un producto basado en Llama supera los 700 millones de usuarios activos mensuales, el desarrollador en cuestión tendrá que solicitar una licencia adicional. En este punto Meta puede negar la licencia, o ofrecerla con requisitos adicionales, por ejemplo, un pago.

No puede usar Llama 3 en todos los escenarios. La utilización del modelo está sujeta, además, a una Política de uso aceptable que limita la utilización del modelo. Por ejemplo, Llama 3 no puede ser utilizado para promover spam, desarrollar armas de fuego u operar infraestructura crítica, tecnologías de transporte o maquinaria pesada.

Meta sigue diciendo que sus modelos con de código abierto

El trabajo de OSI para que el término Open Source sea utilizado de acuerdo a la definición establecida va más allá de Meta. Maffulli ha dicho que compañías como Google y Microsoft han dejado de utilizarlo para referirse a modelos que no son completamente abiertos, pero que sus esfuerzos con Meta no han dado buenos frutos.

Y tenemos razones para creer que la multinacional con sede en Menlo Park y la organización sin ánimos de lucro no se pondrán de acuerdo. Los liderados por Mark Zuckerberg creen que la definición actual de código abierto no abarca la complejidad de los modelos de IA, y no dudan en señalar que la industria necesita una nueva definición.

La familia de modelos Llama, no obstante, abren la puerta a una variedad de posibilidades que los modelos cerrados como GPT-4 de OpenAI no permiten. Por ejemplo, puedes acceder a las diferentes versiones del modelo, con sus pesos y código de evaluación, para montar tus propios proyectos y ejecutarlos desde una infraestructura local o la nube.

