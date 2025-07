Hay algo llamativo del nuevo equipo de superinteligencia de Zuckerberg: la gran mayoría son chinos

Mark Zuckerberg tiene un objetivo y está moviendo cielo y tierra para conseguirlo. Insatisfecho con los avances de Meta en materia de IA, el CEO se propuso crear un equipo de ‘superinteligencia’ para liderar el próximo gran salto de esta tecnología. Ofrecía más de 100 millones de dólares a los candidatos y hasta ha fichado talento de OpenAI . La cosa marcha y Zuckerberg ya cuenta con once estrellas de la IA en su nuevo equipo. Lo llamativo: siete de ellos son chinos y seis de ellos vienen de OpenAI. Y esto sin contar a Alexandr Wang, el director del nuevo equipo y fundador de Scale AI.

El equipo. Después de varias semanas protagonizando titulares por sus agresivas ofertas, Zuckerberg ya tiene su equipo de superinteligencia, o al menos parte de él. Estos son los nombres de los once expertos IA que se incorporarán a las oficinas de Palo Alto:

Bi Suchao (ex-OpenAI. China): Fue co-creador del modo de voz de GPT-4o y o4-mini.

Fue co-creador del modo de voz de GPT-4o y o4-mini. Chang Huiwen (ex-OpenAI. China) : Co-creador del generador de imágenes de GPT-4o. Antes trabajó en Google, donde creó MaskIt y Muse.

: Co-creador del generador de imágenes de GPT-4o. Antes trabajó en Google, donde creó MaskIt y Muse. Lin Ji (ex-OpenAI. China): Trabajó en la creación de varios modelos de lenguaje, desde GPT-4o hasta GPT-4.5. También se ocupó del razonamiento de Operator.

Trabajó en la creación de varios modelos de lenguaje, desde GPT-4o hasta GPT-4.5. También se ocupó del razonamiento de Operator. Ren Hongyu (ex-OpenAI. China): Ayudó a crear varios modelos y lideraba el equipo de post-entrenamiento.

Ayudó a crear varios modelos y lideraba el equipo de post-entrenamiento. Sun Pei (ex-Google. China): Fue el investigador principal en DeepMind y tuvo un rol importante en la creación de Gemini.

Fue el investigador principal en y tuvo un rol importante en la creación de Gemini. Zhao Shengjia (ex-OpenAI. China): Dirigía el programa de datos sintéticos y fue clave en la creación de ChatGPT.

Dirigía el programa de datos sintéticos y fue clave en la creación de ChatGPT. Yu Jiahui (ex-OpenAI. China) Lideraba el equipo de percepción.

Lideraba el equipo de percepción. Joel Pobar (ex-Anthropic. Australia) : Trabajó en la creación de sistemas de inferencia.

: Trabajó en la creación de sistemas de inferencia. Trapit Bansal (ex-OpenAI. India) : Co-creador de varios modelos de lenguaje y pionero de la combinación entre aprendizaje reforzado y ‘cadena de pensamiento’.

: Co-creador de varios modelos de lenguaje y pionero de la combinación entre aprendizaje reforzado y ‘cadena de pensamiento’. Jack Rae (ex-Google. Estados Unidos) : investigador científico en DeepMind.

: investigador científico en DeepMind. Johan Schalkwyk (ex-Sesame. Estados Unidos): experto en tecnologías de lenguaje. También trabajó en Google y Maya

Talento a la fuga. La lista de fichajes de Meta revela algo de lo que ya hablamos, China concentra una gran cantidad de talento especializado en IA . Según declaraciones de Jensen Huang , CEO de Nvidia, “el 50% de los investigadores de IA del mundo son chinos” y esto daría a China una gran ventaja en la carrera por la IA. Sin embargo, si los mejores ingenieros acaban trabajando para las big tech estadounidenses, en la práctica esa ventaja podría no ser tan grande.

Tal y como cuentan en South China Morning Post , el anuncio ha generado reacciones en China. Principalmente de orgullo, pero también de preocupación por la salida de ese talento hacia su principal competidor. No es un miedo infundado: actualmente se estima que el 38% de expertos IA que trabajan en Estados Unidos, se han formado en China. No obstante, China tiene un plan y es, no sólo producir más talento, sino hacerlo aún mejor. Ya están priorizando las carreras vinculadas a la IA y están empezando a integrar formación relacionada en escuelas de primaria y secundaria.

La carrera por la IA. Estados Unidos iba muy adelantado en IA, tanto que parecía inalcanzable, pero recientemente hemos visto como China recortaba distancias . La brecha de calidad es más pequeña que nunca: en sólo un año han logrado recortarla de un 9,26% a un 1,7%. Aunque en Estados Unidos siguen teniendo muchos más modelos, en China están optando por un enfoque más eficiente con menos modelos, mucho más baratos y que están consiguiendo resultados muy buenos.

El otro damnificado. No nos olvidamos de OpenAI. En un principio se hablaba de que Meta había fichado a cuatro empleados clave , pero con los nuevos nombres publicados serían al menos siete. En un comunicado interno, el director de investigación de OpenAI, Mark Chen, decía “tengo un sentimiento visceral ahora mismo, como si alguien se hubiera colado en nuestra casa y hubiera robado algo ”. Chen también aseguraba que no se iban a quedar de brazos cruzados y harían contraofertas, algo que no parece haber servido de mucho.

Sueldos de futbolista. La estrategia de Zuckerberg para captar talento ha sido extremadamente agresiva, llegando a ofrecer bonos de hasta 100 millones de dólares a los ingenieros, haciendo que los expertos en IA se conviertan en los mejor pagados de la historia . Y eso por no hablar de los 14.300 millones de dólares que ha destinado a hacerse con Scale AI y su joven fundados Alexandr Wang, a quien ha dado el liderazgo de este nuevo equipo. Ahora sólo queda esperar a ver los frutos que salen de este dream team.

Imagen | Meta y David Yu en Pixabay