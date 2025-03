China tiene un as en la manga para ganar la carrera de la IA: miles y miles de chinos estudiando en las universidades

Según un grupo de investigadores del Instituto Paulson de Chicago (EEUU) el 38% de los expertos en inteligencia artificial (IA) que desarrollan su carrera profesional en EEUU se ha formado en las universidades chinas. De hecho, esta institución estadounidense ha concluido que en EEUU hay más expertos chinos en IA que profesionales con un origen estrictamente estadounidense. Esto, según Nikkei Asia, preocupa a algunos expertos de la industria debido a la posibilidad de que China decida repatriar a sus estudiantes e investigadores desde EEUU para reforzar su industria de la IA.

Algunos de los mejores centros dedicados a la ciencia y la tecnología del planeta están en China. La Universidad Tsinghua de Pekín, la Universidad Jiao Tong de Shanghái, la Universidad Zhejiang de Hangzhou, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hefei o la Universidad de Tecnología del Sur de China, en Cantón, son solo algunas. Todas ellas tienen algo importante en común: son centros de referencia mundial en tecnología, innovación y ciencia aplicada. Y muchos de sus alumnos están trabajando en EEUU. En la coyuntura actual es comprensible que algunos expertos estadounidenses estén preocupados ante la posibilidad de perder este personal tan cualificado.

China quiere "construir una nación educativa fuerte"

El sistema educativo chino funciona. El Gobierno liderado por Xi Jinping es muy consciente de que la competitividad del país en plena pugna con EEUU por la supremacía mundial depende en gran medida de su capacidad científica. Si nos ceñimos al desarrollo de la IA, que sin duda es el terreno de juego en el que estas dos superpotencias están jugando sus mejores cartas, es evidente que China avanza a una velocidad asombrosa. El éxito de DeepSeek avala tanto el buen funcionamiento del sistema educativo chino como la alta competitividad que ha alcanzado este país a pesar de las sanciones de EEUU y sus aliados.

High-Flyer, la matriz de DeepSeek, está constituida por investigadores chinos formados en las mejores universidades del país

De hecho, High-Flyer, la compañía matriz de DeepSeek, está esencialmente constituida por investigadores chinos que se han formado en las mejores universidades del país. Muchos de ellos proceden de las instituciones que he mencionado unas líneas más arriba. El Gobierno sabe que no puede desperdiciar esta baza, lo que en enero le llevó a poner en marcha un plan de acción nacional que persigue "construir una nación educativa fuerte". Además, esta estrategia debe estar consolidada en apenas una década. En 2035. No está nada mal como propósito.

No obstante, esto no es ni mucho menos todo. Varias universidades de élite chinas han anunciado su intención de ampliar sus planes de estudios con el objetivo de priorizar las necesidades estratégicas del país. La IA es una de ellas. Como hemos visto, China ya tiene mucho talento científico, y presumiblemente a medio plazo va a tener más. Quizá mucho más. Y, curiosamente, DeepSeek tiene algo que decir en esta estrategia. De hecho, algunos centros universitarios ya están empleando esta IA para impartir cursos de formación dedicados expresamente a esta disciplina, aunque este plan no afecta solo a los universitarios; las escuelas de primaria y secundaria también van a empezar a formar a sus alumnos en IA.

