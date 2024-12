EEUU ha cumplido su promesa. Acaba de lanzar su mayor ataque a la industria de los semiconductores de China

El Gobierno liderado por Joe Biden acaba de asestar uno de sus mayores golpes a la industria de los circuitos integrados china pocas semanas antes de abandonar la Casa Blanca, según Reuters. El martes de la semana pasada os explicamos que la Cámara de Comercio estadounidense estaba preparando un nuevo paquete de sanciones dirigido al país de Xi Jinping que afectaría al menos a 200 fabricantes de circuitos integrados.

Esta nueva medida fue anunciada por la Cámara a sus miembros a través de un correo electrónico en el que también barajaba la posibilidad de prohibir la exportación a China de los módulos de memoria HBM (High Bandwidth Memory) que trabajan codo con codo con las GPU para inteligencia artificial (IA). En un principio las filtraciones apuntaban que el Departamento de Comercio planeaba que estas prohibiciones entrasen en vigor el pasado 28 de noviembre, pero finalmente lo han hecho hoy.

EEUU ha sancionado a 140 empresas más y entre ellas hay una muy importante para China

Esta es la tercera gran ofensiva lanzada por la Administración estadounidense con el propósito de detener el desarrollo de la industria de los semiconductores china. Pero si nos ceñimos al número de empresas a las que involucra (finalmente son unas 140), y a la entidad de algunas de ellas es razonable considerarla la mayor de todas las embestidas ejecutadas por EEUU en este ámbito. Una vez más las nuevas sanciones persiguen limitar drásticamente la llegada a China de los equipos de fabricación de chips que necesita para producir semiconductores de alta integración, así como de circuitos integrados de vanguardia.

Para China este es un golpe duro que con toda seguridad será refrendado por el Gobierno de Donald Trump

De hecho, este paquete de sanciones está dirigido prioritariamente a las compañías chinas que diseñan y producen los equipos de litografía que intervienen en la fabricación de semiconductores avanzados. Las cifras lo avalan: más de 100 de las 140 empresas que EEUU ha incluido en su lista negra son fabricantes de máquinas de litografía. Aunque estas compañías producen sus propios equipos necesitan componentes procedentes del extranjero para poder hacerlo, y esta es, precisamente, la dependencia a la que acaba de sacar partido la Administración liderada por Joe Biden.

Algunas de estas empresas, entre las que se encuentran Swaysure Technology Co, Qingdao Sien o Shenzhen Pensun Technology Co, colaboran con Huawei, lo que nos recuerda que el Gobierno de EEUU no da puntada sin hilo. No obstante, la más importante de las compañías sancionadas es Naura Technology Group debido a que es uno de los fabricantes chinos de equipos de litografía más relevantes. No cabe ninguna duda de que para China este es un golpe duro que con toda seguridad será refrendado por el Gobierno de Donald Trump cuando el siguiente presidente de EEUU regrese a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

En cualquier caso, estas prohibiciones no condicionan únicamente las relaciones comerciales que sostienen las compañías estadounidenses con sus clientes chinos. Las empresas que produzcan equipos de litografía en Malasia, Singapur, Israel, Taiwán o Corea del Sur estarán sujetas a las prohibiciones de comercio con China impuestas por EEUU.

Por el momento las compañías que fabrican en Países Bajos y Japón permanecerán al margen del nuevo paquete de sanciones debido a que los Gobiernos de estos dos países llevan varios meses lidiando con su homólogo estadounidense para evitar que las prohibiciones continúen degradando el negocio de sus compañías. Entre ellas están los dos fabricantes de equipos de litografía más importantes del planeta: la empresa neerlandesa ASML y la japonesa Tokyo Electron.

