NVIDIA no da por perdido el mercado chino: tiene un plan para volver a esquivar una vez más las sanciones de EEUU

China es muy importante para NVIDIA. Desde que llegó a este mercado a mediados de 2024 su chip para inteligencia artificial (IA) H20 sus ventas han crecido nada menos que un 50% trimestre a trimestre. Para la compañía liderada por Jensen Huang esta recepción es un auténtico éxito, sobre todo si tenemos presente que esta GPU es una revisión recortada de sus chips más potentes que persigue satisfacer las limitaciones impuestas por el Departamento de Comercio de EEUU.

Sea como sea la época de bonanza de NVIDIA en China parece haber concluido. Como os explicamos a mediados del pasado mes de abril, este último organismo estadounidense ha impuesto restricciones a la exportación a China de la GPU H20, y esto en la práctica significa que este chip presumiblemente no va a llegar más a los clientes chinos de NVIDIA. Esta empresa no tardó en reaccionar anunciando que esta prohibición provocará un agujero en sus cuentas de 5.500 millones de dólares debido a los compromisos vinculados a la GPU H20 que había adquirido y a las reservas de este chip que finalmente no podrá satisfacer.

NVIDIA prepara nuevos chips de IA para China, según The Information

Como cabía esperar, NVIDIA no va a dar por perdido el mercado chino fácilmente. Y es que dos medios habitualmente bien informados como lo son The Information y Reuters han recogido que sus ingenieros están trabajando en nuevas GPU para IA adaptadas expresamente al mercado del país dirigido por Xi Jinping. NVIDIA no lo ha confirmado oficialmente, pero presumiblemente estos chips serán revisiones recortadas de sus soluciones para IA más avanzadas.

Esta es la misma estrategia a la que recurrió NVIDIA cuando puso a punto las GPU H800, A800 o H20, y aunque funcionó no lo hizo durante mucho tiempo. El Gobierno de EEUU parece estar decidido a impedir que las instituciones de investigación y las empresas chinas accedan a hardware para IA de origen estadounidense, por lo que el Departamento de Comercio no deja de endurecer las restricciones que deben cumplir las GPU que las empresas de EEUU pueden vender en China.

El Gobierno de EEUU parece estar decidido a impedir que las instituciones de investigación y las empresas chinas accedan a hardware para IA de origen estadounidense

En esta coyuntura es razonable que nos preguntemos si a los clientes chinos de NVIDIA, entre los que se encuentran Alibaba, ByteDance o Tencent, entre otros, les interesa seguir comprando chips para IA cada vez menos capaces. Además, Huawei está reforzando su posición en China para aprovechar el hueco que NVIDIA está dejando en el mercado a causa de las sanciones de EEUU.

Y es que apenas unas horas después de la entrada en vigor de la nueva regulación del Departamento de Comercio presentó su chip para IA Ascend 920, una solución que está claramente destinada a ocupar en el mercado chino los huecos que va a dejar la GPU H20 de NVIDIA. Esta propuesta entrará en producción a gran escala durante la segunda mitad de 2025 empleando la tecnología de integración de 6 nm que presumiblemente han desarrollado codo con codo Huawei y SMIC.

No obstante, esta no es la única baza que tiene Huawei para incrementar su cuota de mercado tanto en China como más allá de su país de origen. Y es que esta compañía se está preparando para iniciar la fase de pruebas y validación de una nueva GPU para IA: el chip Ascend 910D. A diferencia de la GPU Ascend 920 que, como hemos visto, presumiblemente aspira a competir con el chip H20 de NVIDIA, la GPU Ascend 910D persigue superar el rendimiento del chip H100 de NVIDIA.

Si se confirma este movimiento, y a priori esta información es fiable, será evidente que Huawei habrá optado por pelear en todos los segmentos del mercado del hardware para IA en los que está presente NVIDIA. Hasta ahora esta compañía china quería conseguir que su hardware dominase los procesos de inferencia en IA, y no el entrenamiento de los modelos, pero esta estrategia en la que prevalece la moderación parece haber llegado a su fin.

