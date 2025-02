DeepSeek al descubierto: cómo gana dinero y qué papel tiene el Gobierno chino en esta IA

DeepSeek es la inteligencia artificial (IA) del momento. De eso no cabe la menor duda. Ya lleva casi tres semanas ocupando el centro de atención, y no es para menos si no pasamos por alto que el debate acerca del hardware utilizado por esta empresa china para entrenar su modelo de IA sigue encima de la mesa. Y también el coste de este proceso. Después de DeepSeek han llegado otros modelos de IA que presumiblemente son incluso más económicos, como s1, pero esto no es lo más relevante.

El motivo por el que DeepSeek ha sacudido los cimientos de la industria de la IA es que nos entrega gratuitamente un modelo con una calidad similar a la de las IA equiparables de OpenAI o Google. Lo que por el momento no está del todo claro es que el coste derivado de su entrenamiento haya sido tan moderado como dicen los responsables de esta empresa emergente china. Sea como sea el propósito de este artículo es indagar en dos preguntas muy interesantes acerca de DeepSeek: cómo gana dinero y si cuenta con el respaldo del Gobierno chino.

DeepSeek ya es el símbolo de China

Hace apenas tres días Zhou Xin, Josephine Ma y Matt Haldane, tres editores de SCMP, participaron en un seminario web dedicado al futuro tecnológico de China. A priori no habría tenido demasiada trascendencia, pero su contenido no está pasando inadvertido por una razón: han arrojado luz acerca de algunas de las preguntas más relevantes que revolotean alrededor de DeepSeek. Y, además, lo han hecho con argumentos sólidos. De lo contrario nosotros lo habríamos pasado por alto y no le dedicaríamos este artículo.

High-Flyer utiliza modelos matemáticos avanzados y algoritmos computacionales para tomar decisiones de inversión

Según Xin, Ma y Haldane por el momento DeepSeek no ha recibido ningún tipo de financiación del Gobierno chino. Su empresa matriz se llama High-Flyer y es un fondo de cobertura cuantitativo especializado en trading algorítmico. Esto significa, sencillamente, que esta compañía utiliza modelos matemáticos avanzados y algoritmos computacionales para abordar decisiones de inversión con las mayores garantías de éxito posibles.

DeepSeek nació como un proyecto secundario de High-Flyer para aprovechar sus recursos informáticos y "meter un pie" en la industria de la IA. Por el momento no hay ningún indicio que refleje que ha recibido dinero de la Administración china, pero la relevancia que ha alcanzado y el hecho de que se haya alzado como el símbolo más visible de China en el ámbito de la IA nos invita a aceptar que cabe la posibilidad de que en el futuro sí reciba algún tipo de respaldo del Gobierno de Xi Jinping.

La otra gran pregunta en la que merece la pena que indaguemos casi la hemos respondido ya. Como hemos visto, DeepSeek es un modelo de IA gratuito. High-Flyer por el momento no recibe ingresos directos derivados de la utilización de su IA, por lo que sostiene el grueso de sus operaciones con el dinero que ingresa gracias a su negocio de comercio cuantitativo. Sin embargo, como muchas otras empresas de IA, sí cobra por el acceso a sus modelos a través de su propia API (interfaz de programación de aplicaciones), lo que evidencia que DeepSeek a medio plazo puede erigirse como una fuente de ingresos muy importante para su empresa matriz.

Imagen | Dávid Drucskó

Más información | SCMP

En Xataka | Samsung se está preparando para dar un zarpazo a TSMC donde más le duele: la fabricación de los chips para IA