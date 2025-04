Google DeepMind ha hecho posible el sueño de algunos empleados: cobrar sin trabajar

Las grandes empresas tecnológicas se encuentran inmersas en una carrera armamentística por la IA. Como en cualquier guerra, los soldados son un elemento estratégico para cada una de las partes. Es por ello que Google DeepMind, ha optado por pagar a algunos empleados el salario de un año completo sin tener que ir a trabajar. Su único propósito: que no los fiche la competencia.

Google paga por no trabajar. Pese a que las grandes tecnológicas han adoptado unas políticas en las que se prioriza el rendimiento de sus empleados, Google ha tomado la decisión de pagar a algunos de ellos por no hacer nada. Algo que recuerda a la táctica empleada por Meta durante la pandemia, en la que algunos empleados denunciaron que no tenían funciones asignadas y que solo fueron contratados para evitar que lo hiciera la competencia.

De acuerdo con lo publicado por Business Insider, DeepMind, la división de inteligencia artificial de Google, ha firmado acuerdos de no competencia en Reino Unido que impiden a ciertos empleados estratégicos trabajar para empresas rivales o iniciar proyectos propios durante un año. Durante este tiempo, los profesionales reciben su salario completo, pero no están obligados a trabajar ni pueden buscar empleo en otras compañías.

Un año perdido. Este tipo de cláusulas de no competencia busca evitar que el conocimiento y las habilidades adquiridos por los empleados de una determinada empresa, beneficien a sus competidores una vez finalizada su relación laboral. Sin embargo, lejos de ser una ventaja para los trabajadores, este periodo puede convertirse en un obstáculo para su desarrollo profesional que no se da en ningún otro sector empresarial.

Aunque recibir un salario sin trabajar podría parecer ideal, muchos empleados afectados consideran que estos acuerdos son perjudiciales para sus carreras. El daño para los empleados es evidente en un sector en constante desarrollo como el de la inteligencia artificial, donde las tecnologías evolucionan a un ritmo frenético y, estar fuera del mercado durante un año, implica perder oportunidades clave para aprender y crecer profesionalmente.

Talento aquí y ahora. Un exempleado de Google ha declarado a Business Insider que las startups que están desarrollando modelos de IA no están dispuestas a esperar entre seis meses y un año para contratar talento, por lo que los empleados con cláusulas de no competencia quedan atrapados en limbo laboral que, en realidad, le restan relevancia en el sector.

Nando de Freitas, vicepresidente de Microsoft AI, confirmó en una publicación en su cuenta de X que recibe consultas semanales de empleados desesperados por escapar de estos acuerdos de no competencia. "No firmen estos contratos. Ninguna corporación estadounidense debería tener tanto poder, especialmente en Europa. Es un abuso de poder que no justifica ningún fin", escribía el directivo de Microsoft. De Freitas ha instado a los trabajadores a no firmar este tipo de contratos y ha señalado a altos ejecutivos de DeepMind como responsables de esta situación.

Hecha la ley, hecha la trampa. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) prohibió la mayoría de los acuerdos de no competencia debido a sus efectos perjudiciales sobre los trabajadores. Sin embargo, esta normativa no aplica en Reino Unido, donde DeepMind tiene su sede principal.

La normativa laboral de California relajó en 2024 su posición con respecto a las cláusulas de no competencia y aceptó aquellos acuerdos firmados por empresas extranjeras. Este subterfugio administrativo permite a Google DeepMind, con sede en Londres, implementar estas cláusulas sin restricciones legales. Por lo que puede incluir estas cláusulas en los contratos de sus empleados de Silicon Valley.

Imagen | Unsplash (tommao wang)