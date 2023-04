“Nos juntaban como cartas de Pokémon”: estos exempleados de Meta dicen que no tenían nada que hacer

Meta, al igual que muchas otras grandes tecnológicas, se encuentra en plena reestructuración. Producto de este complejo proceso, la matriz de aplicaciones tan importantes como Facebook, Instagram y WhatsApp ha anunciado despidos masivos dos veces en este último tiempo: 11.000 ceses en noviembre del año pasado y 10.000 en marzo de este año.

Por si esto fuera poco, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha declarado al 2023 como el “año de la eficiencia”. Esta etiqueta ha servido de escudo para propiciar más cambios profundos en aras de “mejorar la eficiencia organizativa y aumentar drásticamente la productividad”, una misión que se ha manifestado claramente en contra del teletrabajo.

Ser contratado para no trabajar

Una de las preguntas que queda sobre la mesa es cómo llegamos a este escenario. Si bien muchos detalles de las dinámicas empresariales se mantienen puertas adentro, algunas han salido a la luz. Una de ellas habría sido la “sobrecontratación” durante los inicios de la pandemia, lo que se tradujo en una estructura operativa enorme.

Ahora, sin embargo, parece que no todos los empleados de Meta trabajaban. De hecho, según recoge The Wall Street Journal, algunos fueron contratados para no trabajar. Los motivos detrás de aquella peculiar situación eran varios, pero se sostenían básicamente sobre dos ejes. El primero de ellos es que Meta estaba experimentando un pronunciado crecimiento.

Los balances de la compañía de redes sociales eran muy favorables, por lo que los departamentos tenían suficiente dinero para contratar el personal que necesitaran. El otro motivo, por sorprendente que parezca, era atraer el talento de sus competidores, incluso aunque estos no tuvieran un rol activo dentro de la empresa, es decir, incluso aunque no trabajaran.

Tras los despidos masivos, algunos exempleados de Meta han compartido su experiencia dentro de la empresa en las redes sociales bajo el hashtag #metalayoffs. Uno de los testimonios citados por el mencionado periódico estadounidense es el de Britney Levy de 35 años. La mujer fue contratada en abril de 2022 y despedida recientemente.

“Simplemente nos juntaban como cartas de Pokémon”, dice Britney, quién además cuenta que se sentía en un ambiente “realmente extraño” dentro de Meta. También señala que ella y algunos de sus colegas tenían que hacer un gran esfuerzo para encontrar algo que hacer, lo que la hacía sentir muy frustrada dentro de la empresa.

Otro de los testimonios es de Madelyn Machado. Esta reclutadora de 33 años cuenta que empezó a trabajar en Meta en noviembre de 2021. Sin embargo, pasó gran parte del tiempo de reunión en reunión y, debido a que había una gran cantidad de reclutadores, no había suficiente trabajo para todos.

"No contratamos a nadie", dice Madelyn Machado, que se desempeñaba como reclutadora en Meta.

“No contratamos a nadie”, asegura esta profesional. La compañía, según explica, respondió a sus inquietudes diciéndole que no esperaba que hiciera contrataciones durante el primer año. ¿El argumento? Que todavía estaba aprendiendo, y lo hacía ganando 190.000 dólares al año más los otros beneficios que la empresa otorgaba a sus empleados.

Meta se ha mantenido en silencio en relación a estos comentarios de sus exempleados. La compañía, no obstante, parece estar dando un giro importante en respuesta a sus movimientos pasados. Además de los recortes masivos ha cerrado unas 5.000 posiciones que estaba abiertas.

Entre sus medias también se encontrarían la de pedirle a los jefes que trabajen más, impulsar un nuevo modelo de escritorios compartidos y simplificar la cadena de mando. Con el tiempo sabremos qué efecto tiene todo esto en la compañía que intentó reinventarse con el metaverso y que ahora también está apostando por la inteligencia artificial.

Imágenes: Maurizio Pesce | Anthony Quintano

En Xataka Basics: Meta Verified: cuánto cuesta y qué otras ventajas tiene la verificación de tu cuenta en Facebook o Instagram