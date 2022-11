Meta anuncia un despido histórico de 11.000 trabajadores. Zuckerberg le ha echado la culpa al fin de la pandemia

Los despidos masivos de Meta (Facebook) ya son oficiales. Tal y como estaba previsto, Mark Zuckerberg ha anunciado hoy el mayor despido colectivo de su historia. En total el 13% de la plantilla de Facebook será despedida, lo que representa un total de 11.000 empleados. El triple de las personas despedidas por Elon Musk en Twitter.

"Me equivoqué con la pandemia" (que no el metaverso). El argumento utilizado por Zuckerberg para justificar los despidos no se centra en su apuesta por el metaverso, sino por la situación tras el final de la pandemia. El fundador de Facebook explica que con la pandemia el comercio electrónico se disparó y pensaron que esta tendencia sería una "aceleración permanente", pero el futuro no se ha producido como esperaba.

"No sólo el comercio online ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señal de los anuncios han hecho que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué, y asumo la responsabilidad por ello", explica Zuckerberg.

Los despedidos serán avisados por correo. Meta explica que los despedidos serán informados por correo electrónico, pudiendo posteriormente hablar con un portavoz para obtener más información. Entre las compensaciones se establece 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por año trabajado y se cubrirá el seguro médico para la persona y sus familias durante seis meses.

Se les cortará el acceso. Otra medida ha sido la de eliminar el acceso a la mayoría de sistemas de Meta para las personas que serán despedidas hoy, "dada la cantidad de información confidencial". El anuncio llega en plena madrugada para Estados Unidos, por lo que muchos trabajadores de Meta se levantarán hoy sin poder acceder al trabajo.

La plantilla de Meta había crecido hasta los 87.000 empleados. En los últimos tres años Meta dobló su plantilla. Entre 2020 y 2021 se contrataron 27.000 empleados, previsiblemente impulsados por el auge de lo digital, como ha explicado Zuckerberg. Solo este año se han contratado unos 15.000 empleados, en este caso por su apuesta por el metaverso. Con el enorme número de despidos de ahora la plantilla se reducirá a unos 75.000 empleados. Un número que sigue siendo muy grande en comparación con el tamaño de Meta antes de la pandemia.

Reducción de la "huella inmobiliaria", pero sin nombrar el teletrabajo. Además de los despidos y congelar contrataciones durante el primer trimestre del año que viene, Zuckerberg explica que buscarán frenar costes. Entre otras vías apunta que reducirán la "huella inmobiliaria, pasando a compartir escritorios para las personas que ya pasan la mayor parte de su tiempo fuera de la oficina".

Más información | Meta