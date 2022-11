La semana pasada Twitter despidió a 3.700 empleados. Hoy está pidiendo a muchos que vuelvan

El pasado viernes 3.700 empleados de Twitter se enteraron de que habían sido despedidos de la empresa. La llegada de Elon Musk ha supuesto cambios radicales en su estructura interna, pero ahora sus propios responsables están dándose cuenta de que en algunos casos los despidos fueron un error.

Qué ha pasado. Según indican en Bloomberg, Twitter está contactando con decenas de empleados que habían perdido su trabajo y está pidiéndoles que vuelvan a la empresa.

Uy, nos hemos equivocado. Dos fuentes internas revelan que algunos de los empleados a los que se les ha pedido volver fueron despedidos por error. En otros casos los gestores les dejaron ir antes de darse cuenta de que la labor que hacían era necesaria para crear las características que Musk está pensando para el futuro de la red social.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.