Meta y Google están recortando plantilla recurriendo a la tendencia de moda: los "despidos silenciosos"

El clima económico lleva tiempo planteando recortes de gastos en las empresas, y hace ya tiempo que varias grandes tecnológicas declararon que ralentizarían las contrataciones. Resulta que no solo está pasando eso: según The Wall Street Journal ahora están recortando plantillas. O lo que es lo mismo: están despidiendo a gente, aunque prefieren no hablar demasiado claro de ello.

Adiós a las vacas gordas. En los últimos tiempos las cosas no están yendo bien para los trabajadores de grandes tecnológicas. Amazon mandó a la calle a 100.000 empleados durante el verano, y antes de eso en Netflix o Twitter se vieron también despidos masivos de plantilla. Tras las vacas gordas se vio que las plantillas estaban sobredimensionadas, y poco a poco todas están reajustando ese recurso.

Recortes en Meta. La empresa, que lo está pasando especialmente mal con su cambio de enfoque, ya había dado apuntes a futuros cambios en su estructura, pero ahora esas intenciones son más contundentes. Según el WSJ en Meta pretenden recortar gastos en "al menos un 10% en los próximos meses, en parte a través de reducciones de plantilla".

Despidos silenciosos. La empresa de Zuckerberg "ha comenzado a despedir silenciosamente a un número significativo de empleados". Están reorganizando departamentos y ofreciendo a los afectados pactos para solicitar otras funciones en la empresa. Antes del verano la empresa contaba con 83.553 empleados, un 32% más que el año anterior por esas fechas.

Reestructuraciones forzosas. La práctica es ya conocida en la empresa: los empleados cuyas puestos se eliminan quedan despedidos si no han encontrado un nuevo puesto de trabajo en un mes. Con eso, afirman los expertos, logran recortes y previenen despidos masivos, pero la cosa irá a más según fuentes internas de la compañía. No se han dado datos sobre el número de empleados afectados.

Google mueve ficha (y plantilla). En Alphabet y Google también están tomando cartas en el asunto, y de hecho Sundar Pichai también realizó declaraciones el pasado mes de agosto y habló de cómo en la empresa se debería "pensar en cómo minimizar distracciones y subir el listón tanto en cuanto a productividad como en excelencia en nuestros productos".

Siguiendo los pasos de Meta. Según el WSJ, en Google también están obligando a algunos empleados moverse de divisiones y puestos si quieren mantenerse en la compañía. Entre los afectados están la mitad de los 100 empleados de su incubadora, la llamada Area 120, y les han dado 90 días para lograrlo. La empresa contaba con 174.014 empleados a finales del segundo trimestre de 2022, un 20,8% más que en el mismo momento de 2021.