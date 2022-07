Las Big Tech congelan las contrataciones: son malos tiempos (también) para buscar trabajo

Las cuentas no salen. El ambiente económico y social es preocupante, y con una inflación desbocada las empresas comienzan a pisar el freno, al menos en cuanto a contrataciones se refiere. Todo era prometedor a principios de año, pero los acontecimientos recientes han provocado un cambio radical que ha hecho que en el segmento de las Big Tech se congele la búsqueda de nuevos profesionales.

Google no contratará en las próximas dos semanas. Un comunicado al que han podido acceder en The Information y que se menciona en TechCrunch revela cómo un directivo ha indicado que la empresa pausará nuevas contrataciones durante dos semanas y "no hará nuevas ofertas" hasta que termine ese plazo. Los procesos en marcha, eso sí, no se verán afectados.

Sundar Pichai ya había avisado de que Google "ralentizará el ritmo de contrataciones durante el resto del año" y quiere que la empresa sea "más emprendedora", centrándose en contrataciones en puestos críticos. No es la primera y probablemente no será la última en tomar este tipo de medidas.

How the Big Tech hiring market has changed in just 5 months.



I notice a trend. pic.twitter.com/ey2rYf7z6f — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) July 14, 2022

Meta avisa de que vienen tiempos difíciles. La empresa antes conocida como Facebook también anunció recorte de contrataciones al menos en un 30% este año. "Si tuviera que apostar, diría que este es uno de las peores recesiones que hemos visto en la historia reciente", comentó el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, en un comunicado interno.

Su apuesta por el metaverso estaba siendo demasiado ambiciosa, así que tendrá que recortar aspiraciones en una división que se ha convertido en una máquina de quemar dinero.

Uber, Apple, Twitter, Amazon... La misma situación atraviesan otras empresas. Para Uber las contrataciones son ahora un privilegio, en Amazon han avisado de que estaban contratando demasiado rápido y en Twitter han revisado también sus planes y se plantea una reducción de las contrataciones excepto para puestos críticos. ¿Apple? Ídem.

Y muchas más. GitHub está comunicando a algunos candidatos que sus procesos se han abandonado también y su empresa matriz, Microsoft, también ha frenado las contrataciones en varias divisiones. PayPal, Nvidia, Lyft, Coinbase, o Snap también han decidido decelerar en este apartado ante un "entorno macroeconómico que se ha deteriorado más y más rápido de lo que preveíamos", indicaba por ejemplo Evan Spiegel, CEO de esta última.

En SalesForce están igual de preocupados, y en Netflix, donde los resultados siguen siendo malos, incluso han empezado los despidos para tratar de sanear cuentas. Tesla también está planificando despidos. En Meta, por cierto, la cosa se está poniendo aún más fea, y la empresa anima a los jefes a denunciar a los empleados con peor rendimiento.

De la Gran Renuncia a la Gran Congelación. Tras la pandemia el mercado del trabajo sufrió una singular revolución con la Gran Renuncia: los trabajadores dimitían buscando mejor equilibrio y más flexibilidad, pero las cosas parecen haberse vuelto contra ellos: quienes habían dejado su puesto de trabajo tendrán ahora más difícil fichar por algunas de estas grandes empresas tecnológicas. El fenómeno también contagió a España, y esas decisiones de las Big Tech también están comenzando a impactar en nuestro país.

Imagen | Clem Onojeghuo