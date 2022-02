Tras la guerra, llegan los refugiados: Ucrania es ahora mismo una receta para otra crisis sanitaria

La guerra no es solo un asunto geoestratégico, económico y social; también tiene ramificaciones profundamente sanitarias. Lo sabemos bien. En 2014, cuando empezó el conflicto en torno a Crimea y algunas zonas del Donbass ucraniano, el sarampión aprovechó las grietas del sistema (y la profunda crisis económica que se desencadenó) para pasar de los 4.782 casos a los 35.120 en un solo año. La inmunización se desplomó desde el 98% de 2006 al 42% de 2016. Y en esa época, no estábamos en medio de una pandemia.

¿Otra crisis sanitaria? Por eso, a la crisis militar, política y humanitaria hay que sumar una crisis sanitaria de primera magnitud. Miles de personas están saliendo de Ucrania buscando asilo y refugio en la Unión Europea; los controles epidemiológicos de Ucrania, sus planes de vacunación y sus medidas sanitarias se han volatilizado en cuestión de días. Vienen momentos muy duros de refugiados, hacinamientos e insalubridad. ¿Es posible que la guerra "resucite" la pandemia en Europa ahora que ya hablábamos de retirar las restricciones sanitarias?

Una radiografía de la pandemia en Ucrania. No es un temor infundado. En las últimas semanas, Ucrania ha vivido la peor ola de contagios de COVID desde el inicio de la pandemia. El día 10 de febrero se superaron los 37.000 casos y, aunque desde entonces no ha dejado de ir a menos, no está claro si se trata de que la ola está en remisión o de un problema de notificación por parte de las autoridades sanitarias. Las muertes están aún lejos de los peores momentos (que en el caso ucraniano fue en noviembre de 2021), pero el posible colapso del sistema sanitario hace temer lo peor.

Las íntimas relaciones entre la guerra y las enfermedades infecciosas. Tras dos años de trazar paralelismos entre la Gripe Española de 1918 y la pandemia de COVID, es lógico que el inicio de las acciones bélicas plantee dudas sobre el impacto de la guerra en la salud pública. La evidencia histórica y epidemiológica nos dice que, aunque en el caso de conflictos civiles relativamente cortos que pueden limitar la transmisión debido a la reducción de viajes y contactos interpersonales, los conflictos en curso más prolongados tienen efectos negativos persistentes (con potencial de convertirse en problemas sanitarios de alcance continental)

