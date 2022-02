España se plantea al fin quitar la mascarilla en interiores. Otros países llevan meses sin ella (con éxito)

Ayer, Pedro Sánchez sorprendió a todo el mundo anunciando que en España "se da la condición necesaria" para levantar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. Fue en una rueda de prensa con Mette Frederiksen, la primera ministra danesa. Precisamente, Dinamarca es desde el 2 de febrero uno de los cuatro países europeos que ya han retirado la mayor parte de restricciones relacionados con el COVID.

¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? “Hemos compartido que, efectivamente, la condición necesaria [para quitar la mascarilla en interiores] es tener un porcentaje de vacunación como el que tienen las sociedades españolas o danesa”, explicó Sánchez. Esto es interesante porque, si comparamos las tasas de vacunación, vemos que en España el 91% de la población cuenta con la pauta completa y el 49,7% con una dosis de refuerzo, mientras que en Dinamarca se han alcanzado el 81,7% y el 62%, respectivamente.

Dinamarca retira las mascarillas con una situación mucho peor que la española. Sin embargo, el número de contagios en el país nórdico es muy superior: Dinamarca está teniendo 6.145 casos por millón mientras España se encuentra en los 626, casi 10 veces menos. ¿Por qué no se ha levantado la restricción en España si la situación epidemiológica es mucho mejor? Lamentablemente, el presidente no dio más detalles sobre cuándo, cómo o por qué se tomará una decisión que en muchos países se considera como el fin 'simbólico' de la pandemia.

Una tendencia europea (e internacional). No obstante la tendencia es clara. El último país europeo en sumarse a la eliminación de la mascarilla en interiores ha sido Francia (que dejará de usarla en espacios que requieran el pasaporte de vacunación para entrar). Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Finlandia la han eliminado; y Polonia ya ha anunciado lo hará en marzo. Fuera del continente, California, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Oregón, Washington DC y Nueva York también lo han ido haciendo en las últimas semanas. Aunque Israel no ha retirado aún la mascarilla, acaba de anunciar que abre su turismo incluso a personas no vacunadas y se prepara para ello.

El caso sueco Pero el caso más interesante es Suecia donde las mascarillas no han llegado a ser obligatorias. Como máximo, se recomendó su utilización en el transporte público en horas punta en caso de que no fuese posible mantener una distancia de seguridad. Pese a ello, la incidencia del país nórdico es hoy por hoy la mitad de la española.

El resto de restricciones (como el máximo de ocho personas por grupo cuando se visita un restaurante o las restricciones de horarios en los bares) se retiraron el 9 de febrero cuando la primera ministra, Magdalena Andersson, anunció que era "hora de volver a abrir" el país bajo el prisma de que "las peores consecuencias de la pandemia han quedado atrás".

¿Se puede sobrevivir a la pandemia sin mascarillas? Está claro que Suecia es un caso excepcional desde el inicio de la pandemia, pero evidencia que pese a que Omicrón hizo que muchas restricciones volvieran a activarse no se ponderó su efecto real. Suecia es solo el caso oficial de muchos países poco estrictos con las mascarillas. Sea porque las mascarillas quirúrgicas no eran tan efectivas frente a Omicrón como frente a variantes anteriores, sea porque la inmunidad poblacional era más alta, lo cierto es que es difícil relacionar una mejor situación epidemiológica con el uso de la mascarilla en interiores. Y conforme avanzan las semanas, lo será cada vez más.

Una pregunta que sigue sin respuesta. Hace unas semanas, la Asociación Española de Pediatría pidió eliminar la mascarilla retirar la mascarilla de las escuelas a partir del 28 de febrero y algunas comunidades han apoyado la propuesta. Ese parece que será el siguiente paso en eliminación progresiva de la mascarilla en interiores, pero aún no tenemos un calendario en este sentido. Y es que, a las puertas de la próxima temporada de turismo, la gran pregunta de los próximos meses será precisamente esa: ¿Cuándo dejaremos de llevar mascarilla en interiores?

Imagen | Sergio Pérez/Reuters