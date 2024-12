Gran Canaria tiene un enorme problema con las culebras californianas. Así que ha echado mano de patrullas caninas

Gran Canaria tiene un problema con las culebras californianas, uno que dura ya varias décadas y está resultando especialmente grave en términos medioambientales. Así que sus autoridades han decidido tirar de patrullas caninas. Suena extraño, pero ya se sabe: a problemas desesperados, soluciones imaginativas. Y en la isla estas han pasado por fiarse del olfato de sus perros.

Frente a las culebras, perros. En Canarias el perro no solo es el mejor amigo del hombre. Allí es además un valioso aliado ante uno de los grandes desafíos medioambientales del archipiélago: poner freno a la expansión de la serpiente real de California (Lampropeltis californiae), más conocida como "culebra californiana", una especie invasora oriunda de ciertas regiones de América y que lleva años bajo el foco de las autoridades.

Para reducir su proliferación concretamente en Gran Canaria y evitar que la culebra acabe con las especies autóctonas que le sirven de presas, las autoridades han lanzado campañas de control, incluido el ambicioso #Stopculebrareal. A su alcance tienen varias herramientas. Está por ejemplo la app que permite a los vecinos lanzar un aviso cada vez que detectan un serpiente cerca de sus casas. Y están también las patrullas con canes adiestrados.

Donde no llega el hombre… Llegan los canes con su olfato. Las culebras reales de California no solo resultan un desafío por cómo se han expandido por la isla gracias al clima, las presas y la falta de depredadores que allí se han encontrado. Uno de los grandes retos que plantean es que no es fácil localizarlas. Buena parte de su vida la pasan ocultas bajo tierra, así que los expertos tienen que aprovechar los escasos meses —de mediados de marzo a mediados de julio— durante los que muestran más activas.

Los canes entrenados juegan sin embargo con una ventaja: su poderoso olfato. Cada vez que detectan una culebra marcan la zona en la que se oculta. "Los adiestramos para que sean capaces de encontrar el punto justo y no se dejen llevar por el rastro por las heces que hayan podido dejar las serpientes en su camino", explica al diario Las Provincias Sara Ordoñez, adiestradora.

Una estrategia con historial. El uso de unidades caninas entrenadas para detectar culebras no es una novedad. Su origen se remonta a hace varios años, aunque las autoridades canarias han querido ponerlo en valor ahora, junto a otras iniciativas, durante la jornada 'Divulgar para conservar'. La propia web de #Stopculebrareal incluye un informe con la experiencia piloto realizada entre 2013 y 2014 precisamente para controlar las poblaciones de culebra californiana con animales adiestrados.

Nuevos fichajes. Aquella experiencia debió de ser positiva porque en marzo del año pasado el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria presentaron, con nota de prensa incluida, el fichaje de dos nuevos “agentes” especializados en la lucha contra las especies invasoras: Russel y Mamba. El primero es un pastor belga malinois. El segundo, un cruce de labrador y Golden retriever.

Según detallaba entonces el Gobierno insular, los canes se estaban encargando de rastrear las mercancías que se descargaban en Mercalaspalmas, el gran centro logístico de productos agrícolas de Gran Canaria, para evitar la llegada de especies invasoras. Durante sus entrenamientos se les preparó además para detectar sobre todo cuatro especies que "amenazan la biodiversidad" del archipiélago: la pitón real, la ardilla moruna, el camaleón de Yemen y la culebra californiana. Su tasa de éxito, cerca del 95%.

Hace unos días el diario Canarias7explicaba que a Mamba y Russel se han sumado otros dos agentes caninos: Goku y Dubai, lo que ha permitido reforzar la unidad. En mayo los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria pudieron comprobar en directo sus habilidades. Después de que se alertase de la presencia de una culebra californiana en los jardines de la urbanización Reina Mercedes, los especialistas de #Stopculebrareal se dedicaron a peinar la zona acompañados de Russel para que identificase su rastro.

Miles de serpientes "cazadas". Desde 2007 #Stopculebrareal calcula que se han capturado 18.764 culebras reales de California en la isla de Gran Canaria, aunque ese es el cómputo global, en el que se suman los reptiles cazados con diferentes estrategias. De ellas, 8.945 se localizaron gracias a la ayuda ciudadana y 9.819 se corresponden con lo que las autoridades llaman "capturas directas", que son el resultado de la búsqueda con cuadrillas de campo o trampas. En 2024 se retiraron alrededor de 2.000.

Por supuesto no todas se localizaron con perros. De hecho, las estadísticas de #Stopculebrareal muestran que las capturas directas con animales adiestrados representan un porcentaje bajo. La mayoría se cazan de forma manual o con ayuda de trampas.

¿Tan grave es el problema? De la culebra real de California y el enorme quebradero de cabeza que representa para las autoridades canarias os hablamos hace no mucho. Son reptiles de carácter dócil, pero tienen un apetito voraz y en su menú isleño suelen incluir el lagarto gigante (Gallotia stehlini) y el eslizón (Chalcides sexlineatus), que han visto mermada su población.

"Las serpientes invasoras representan una seria amenaza para la biodiversidad de las islas, ya que son responsables de impactos de gran alcance que son notablemente poco estudiados, sobre todo en lo que respecta a reptiles nativos", advertía un estudio publicado en 2021 en Proceedings of the Royal Society B y que se centraba en la expansión de la culebra en Gran Canaria.

La presencia de la Lampropelties californiae en la región se remonta a hace ya unos cuantos años, gracias en gran medida al tirón que tuvo en su día como mascota. Los primeros registros datan de 1998 y en 2007 ya estaba adaptado al este de la isla.

