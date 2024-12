Game Awards 2024: todos los premiamos y los mejores anuncios y tráilers de la noche

Noche de victoria para 'Astro Bot', 'Balatro' y 'Metaphor: ReFantazio' en los premios, pero también para los fans que esperaban anuncios impactantes. 'Mafia', 'The Witcher' y lo nuevo de los creadores de 'The Last of Us' o 'Yakuza' han sido los platos fuertes de una noche absolutamente memorable. Empecemos por los avances de novedades, y más abajo listamos todos los premios de la noche.

Ninja Gaiden: Ragebound

La primera sorpresa ha llegado en el pre-show, antes de la propia gala, ya que The Game Kitchen, el estudio responsable del sublime 'Blasphemous', ha anunciado que se ha encargado de la nueva entrega de una serie con tanta solera como 'Ninja Gaiden'. Una nueva aventura en 3D que rebosa acción y el preciosismo gráfico pixelado que esperamos del estudio. Llegará en verano de 2025 a PS5, PS4, Switch, Xbox Series X|S y PC.

Thick As Thieves

También en el pre-show hemos conocido una nueva IP de nada menos que Warren Spector, padre de los simuladores inmersivos gracias a clásicos como 'System Shock', 'Deus Ex' y 'Thief'. Este nuevo juego va en esa línea, en una distopía del siglo XIX donde tendremos que infiltrarnos en edificios para efectuar arriesgados robos. Pero a diferencia de sus predecesores, hablamos de un multijugador PvPvE similar al estilo de los juegos de extracción: habrá aventura e investigación, pero conectados con otros jugadores. Un concepto arriesgado que llegará en 2026 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

The Witcher 4

La esperadísima franquicia RPG de CD Projekt RED vuelve con un nuevo juego que estará protagonizado por una Ciri más madura de lo que vimos en anteriores entregas. El mundo abierto de 'The Witcher' regresa asi con un título sin multijugador en el que la hija adoptiva de Geralt de Rivia transforma el estilo de lucha del brujo: el manejo de los elementos estará a la orden del día en un juego que se ve de lujo en Unreal Engine 5 (hemos visto una cinemática pre-renderizada, eso sí) y que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Elden Ring: Nightreign

FromSoftware ha dado una de las sorpresas de la noche volviendo a su franquicia más reciente, dejando un regusto extraño en los jugadores: estamos ante un multijugador cooperativo para tres jugadores, no competitivo. En From Software hablan de un "juego por sesiones", ya que el título está estructurado en un sistema de días muy peculiar. En 3DJuegos ya lo han probado y están entusiasmados con este giro del estilo FromSoftware que llegará en verano.

Lo nuevo de Fumito Ueda

Completamente en línea con sus antecesores, hemos conocido el nuevo proyecto de Fumito Ueda, creador de 'ICO', 'Shadow of the Colossus' o 'The Last Guardian'. Tenemos otra vez gigantes, esta vez de tipo mecánico, y un protagonista similar al de los anteriores juegos, que se tiene que abrir paso por estructuras que escalar y explorar. Está amparado por Epic Games y de momento no hay fecha ni formatos.

The Outer Worlds 2

Nuevo gameplay de un RPG que parece haber solucionado buena parte de los problemas que tenía su estimulante precedente esn aspectos como los controles o el combate. El humor sigue intacto, así como la loca, loca violencia que vamos a poder desatar. Vemos mecánicas de deslizamiento, armas extrañísimas y explosiones a tutiplén. Obsidian lo tendrá listo en 2025.

Split Fiction

Los creadores de juegazos como 'It Takes Two' o 'A Way Out', Haxzelight Studios, se lanzan a una nueva aventura cooperativa con un argumento muy atractivo: dos jóvenes se quedan atrapadas en una realidad simulada. Este juego producido por el sello EA Originals presume de múltiples mecánicas que incluyen plataformas, conducción y acción. Una propuesta interesantísima con el sello de calidad de sus responsables y que llega muy pronto: el 6 de marzo de 2025.

Steel Hunters

Los creadores de 'World of Tanks' se pasan a la ciencia ficción, pero eso no quiere decir que vayamos a perder de vista su especialidad: batallas masivas, armamento pesado y batallas de tamaño gargantuesco. Se trata de un free to play con elementos de shooter de extracción, battle royale y hasta influencias de los hero shooter de moda. Primero saldrá en PC, y de hecho anuncian una beta cerrada en Steam entre el 12 y el 22 de diciembre.

Borderlands 4

Era uno de los juegos confirmados para esta gala y no ha decepcionado. Gearbox está dispuesta a limpiar definitivamente todo el mal sabor de boca que nos pudo dejar la reciente película con una nueva entrega de esta saga de looter shooters que mantiene el peculiarísimo estilo gráfico de sus predecesores. Por supuesto, con todo el tiempo que ha pasado desde la entrega previa podemos percibir y celebrar un salto en la espectacularidad gráfica muy notable. Lo tendremos en 2025 en consolas y PC.

Los GOTY 2024

En cuanto a los premios, ha habido indiscutible victoria para 'Astro Bot': el juego de Team Asobi se ha impuesto en la mayoría de las categorías en las que estaba nominado a rivales tan notorios como 'Black Myth: Wukong', 'Elden Ring Shadow of the Erdtree' o 'Final Fantasy VII Rebirth'. Se ha llevado para casa, además del GOTY, los premios a Mejor dirección de juego, Mejor juego de acción y aventura y Mejor juego familiar. Los otros grandes vencedores de la noche han sido 'Balatro' y 'Metaphor: ReFantazio', cada uno de ellos con cuatro estatuillas.

Estos son todos los premiados de la noche:

Mejor videojuego del año (GOTY)

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Mejor dirección de juego

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Mejor narrativa

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Mejor dirección de arte

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Mejor banda sonora & música

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Mejor diseño de audio

Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios)

Mejor interpretación

Melina Juergens, Senua's Saga: Hellblade 2

Premio a la innovación en accesibilidad

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Premio 'Games for Impact'

Neva (Nomada Studio/Devolver)

Mejor juego en constante evolución

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Mejor soporte de comunidad

Baldur's Gate 3 (Larian)

Mejor juego indie

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Mejor juego indie debutante

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Mejor juego para móviles

Balatro (LocalThunk/Playstack)

Mejor juego de realidad virtual & realidad aumentada

Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios)

Mejor juego de acción

Black Myth: Wukong (Game Science)

Mejor juego de acción y aventura

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Mejor RPG

Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Mejor juego de lucha

Tekken 8 (Bandai Namco)

Mejor juego familiar

Astro Bot (Team Asobi/SIE)

Mejor juego de estrategia & simulación

Frostpunk 2 (11 Bit Studios)

Mejor juego de carreras & deportes

EA Sports FC 25 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

Mejor juego multijugador

Helldivers 2 (Arrow Game Studios/SIE)

Juego más esperado

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Otras categorías y sus nominados

Mejor adaptación

Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios)

Mejor creador de contenidos

CaseOh

Mejor videojuego de eSports

League of Legends (Riot Games)

Mejor atleta de eSports

Faker (Lee Sang-hyeok)

Mejor equipo de eSports

T1 (League of Legends)

