La Gran Renuncia: en EEUU los empleados están dejando en masa sus trabajos, la gran pregunta es si veremos esto (y cuándo) en España

La gran depresión, la gran recesión… y, ahora, la gran renuncia. La fuerza laboral norteamericana vive un momento en el que muchos de los empleados quieren y están cambiando de trabajo a unos ritmos no vistos desde hace años, después de lo vivido durante la pandemia de la Covid-19.

En España, mientras tanto, los expertos en Recursos Humanos no tienen tan claro que se esté produciendo el mismo fenómeno. O no al menos de manera tan acusada. Pero sí coinciden en que muchos trabajadores se plantan cambiar de trabajo (lo consigan o no) y que las condiciones de flexibilidad y de teletrabajo tienen cada vez más importancia a la hora de presentar una candidatura a un puesto laboral.

Veamos por qué se está produciendo este fenómeno en Estados Unidos y cómo podemos interpretar los datos de movilidad laboral en España.

Qué es la Gran Renuncia

El término (Great Resignation) es atribuido a Anthony Klotz, quien se refirió a él para predecir un éxodo voluntario masivo de la fuerza laboral en lugar de tener que volver a su anterior puesto.

En Estados Unidos parece que se está produciendo un gran movimiento en los trabajadores activos. Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., durante el segundo trimestre del año 11,5 millones de trabajadores renunciaron a sus puestos. Por hacernos una idea, esto supone que el 2,6% de los empleados está cambiando de trabajo, mientras que en 2010 solo el 1,2% de los empleados lo hacían.

Otras encuestas vaticinan que esta tendencia se mantendrá: un estudio de Microsoft encontró que el 41% de los trabajadores está considerando dejar su trabajo, siendo la Generación Z la más predispuesta (54 por ciento). Mientras, Gallup asegura que el 48 por ciento de los empleados están buscando activamente nuevas oportunidades.

Qué motiva la Gran Renuncia

No hay una única causa que esté propiciando esta Gran Renuncia, pero sí un denominador común: la pandemia de la Covid-19.

Según una encuesta realizada por LinkedIn, el 74 por ciento de las personas reconocen que el tiempo que han pasado en casa durante la pandemia (bien por los confinamientos o por las recomendaciones de trabajar de forma remota) les ha hecho replantearse su vida, especialmente la laboral. Además, el 75% de los trabajadores con un alto rendimiento profesional sienten que la pandemia les ha hecho cuestionarse sus habilidades, según un informe de Axios.

El estrés y el agotamiento que toda esta situación ha conllevado también provocan que muchos quieran cambiar de aires. El no haber sabido gestionar estos nuevos escenarios laborales, la insatisfacción e incluso el miedo también están. S causando mella en los trabajadores. Si

Pero no es solo el síndrome de estar quemado: los trabajadores, más que nunca, quieren poder seguir teletrabajando. Aquellas empresas que no facilitan esta flexibilidad son las que más probabilidades tienen de sufrir bajas laborales de sus empleados.

No en vano, según la encuesta de Microsoft, uno de cada cinco trabajadores piensa que a su empresa no le importa la conciliación entre la vida personal y profesional, pese a que más de la mitad siente que tiene una carga excesiva de trabajo y el 39% se siente agotado.

Dónde se produce la Gran Renuncia

Aunque este clima de opinión en la fuerza laboral estadounidense se da en casi todas las industrias, generaciones y puestos, es más acuciada en determinados sectores.

Así, son los trabajadores relacionados con la salud y con las tecnologías donde más cambios se están produciendo, quizá porque son dos de los que más se han necesitado durante esta pandemia, lo que ha podido conllevar un aumento de la carga de trabajo y, por tanto, del consiguiente agotamiento.

En cuanto a los rangos de edad, y además de lo ya mencionado de la Generación Z, la consultora Visier también asegura que quienes tienen entre 30 y 45 años son los que más están cambiando de trabajo. Como dato, cabe señalar que a diciembre de 2020, las bajas voluntarios entre managers fueron un 12% más altas que el año anterior.

¿España también renuncia?

Ante este panorama, hemos preguntado a empresas de Recursos Humanos si observan que se está produciendo un fenómeno similar. Y las opiniones son contradictorias.

Ángel Saroma, marketing executive de Hays, asegura que, con los últimos datos que la empresa tiene sobre cambios de empleo, “las cifras indican lo contrario que en la teoría de la Gran Renuncia, al menos en España”. Según estos datos, no solo 3 de cada 7 cambiaron de trabajo el año pasado y solo 2 de cada 8 en el primer semestre de 2021, sino que el 42% de los empleados no piensa cambiar de trabajo en lo que queda de año.

Según Saroma, en 2020, el 66% hubiese cambiado de trabajo, mientras que en 2021, el 58% planea hacerlo. “Son preguntas distintas pero muy indicativas: al final, muchos trabajadores tienen la intención, pero termina por no materializarse”.

Mientras, Sara Álvarez, directora de Atracción de Talento de Adecco, asegura que los índices de rotación son más altos. “Compararlo con 2020 no es relevante. Si lo comparamos con 2019, los ratios de rotación estarían en el 21 o 21,5% y este año hemos subido, estando entre un 22,5 y 23% de rotación. Por hacernos una mejor idea, veníamos de índices que en 2017 eran de un 20 o un 19%”, detalla.

La gestión de la crisis

En lo que coinciden estos dos expertos es en que la gestión que hayan podido hacer las empresas del clima y las cargas de trabajo durante la pandemia ha tenido un impacto directo en la carga emocional de las personas.

Álvarez asegura que, además de la gente que haya podido perder su empleo, la situación vivida el año pasado “ha impactado mucho en lo que es el clima laboral y en las cargas de trabajo”. Algo que, según su opinión, está impactando para que haya esta mayor rotación.

La encuesta de Hays, mientras, pone de relieve que casi dos de cada 3 empleados aseguran haber sufrido, durante el último año, algún periodo de ansiedad, fatiga, cansancio o agotamiento a causa de la situación laboral. Algo que puede estar direcamente relacionado con el hecho de que casi la mitad considera que el volumen de trabajo en su empresa ha aumentado desde la pandemia.

“Este es uno de los grandes temas a tratar desde el comienzo de la pandemia: los nuevos sistemas de trabajo también están comportando más agotamiento, además de una sensación de aumento de la carga de trabajo”, reflexiona Saroma.

Si no me dejas teletrabajar…

La encuesta de Hays también asegura que el 60% de las empresas en España no permiten el teletrabajo, especialmente fuera del domicilio habitual, “cosa que además hace menos felices a los empleados”, según Ángel Saroma.

Y esta es una de las demandas que más ha crecido entre quienes buscan cambiar de empleo, especialmente en el sector tecnológico. Tanto que, según Sara Álvarez, es uno de los puntos más exigentes a nivel de candidaturas. “Son candidatos exigentes porque son conocedores del valor que tienen en el mercado. Tanto la industria como el candidato es consciente del poder que tiene dentro de esa exigencia”, asegura.

Mientras que en el pasado estos perfiles tecnológicos podían indagar más sobre la formación o la carrera profesional que podían desarrollar en una empresa, ahora una de las preguntas que más hace el candidato es relativa a las medidas de flexibilidad.

Además, Álvarez avisa de que estas exigencias de flexibilidad no solo se van a mantener, sino que se van a incrementar. “Si como empresa no tienes estas medidas, te puedes quedar fuera del mercado y tendrás un porcentaje de rechazo de ofertas de candidatos simplemente por esta política de no flexibilidad1”.