El invierno Coinbase: una caída del 85%, despidos en masa y un problema más allá del desplome de las criptomonedas

El segundo semestre de 2020 y los primeros meses de 2021 trajeron un repunte de Bitcoin y otras criptomonedas como no habíamos visto desde las navidades de 2017. Desde aquel momento las criptodivisas quedaron fuera de la conversación general y tres años más tarde llegó el boom. El 8 de noviembre de 2021 se registró el último máximo histórico, unos 67.500 dólares por bitcoin. Ahora apenas supera los 20.000. Se hundió.

Esta historia se entremezcla con la de Coinbase, posiblemente la casa de cambio más popular para transaccionar y almacenar criptomonedas. Unos días después de aquel máximo histórico de Bitcoin, Coinbase también registró su pico por acción bursátil, 368,90 dólares. Ahora vale 51,58 dólares.

La diferencia entre ambos relatos es que Coinbase cotiza en bolsa y tiene 6.000 empleados. O tenía, porque ha despedido al 18% de su plantilla. Los 1.100 que se quedan fuera se enteraron del despido cuando dejaron de poder entrar en su correo electrónico corporativo y recibieron un mensaje de RRHH en su correo personal advirtiéndoles de la pérdida de acceso. Brian Armstrong, el CEO, mostró cierto arrepentimiento por las formas en un comunicado oficial, aunque lo argumentó como una medida para evitar que algún afectado se llevase información confidencial de los clientes.

Llegó el invierno.

Caída de ingresos por la caída de las criptomonedas y recesión a la vista

La coyuntura actual en el mercado de criptodivisas contextualiza de sobra una decisión así: la caída de valor de las criptomonedas (Bitcoin ha perdido un 71%, Ethereum un 79%, Cardano un 85% y Solana un 90% desde máximos) que ha dinamitado buena parte del interés por ellas, con ello se reducen las transacciones y por ende las comisiones que cobra Coinbase, y por si fuera poco su reciente de lanzamiento de una plataforma para comerciar NFTs fue decepcionante.

También está el hecho de que una plantilla de 6.000 empleados, e incluso los casi 5.000 que quedarán a partir de ahora, suena a sobredimensionada para el tipo de actividad de Coinbase. FTX, un competidor, tiene unos 300 empleados según contó su propio CEO en Twitter.

La letra pequeña de Coinbase sobre qué pasaría con los activos de sus clientes en caso de quiebra, otra nueva losa

Sin embargo, nada ha sido tan peligroso como la letra pequeña de Coinbase en caso de quiebra, que da pie a que sus acreedores puedan cobrar sus deudas tomando las criptomonedas de sus usuarios. Nada demasiado sorprendente para el versado en estas cuestiones, una frase a menudo usada para describir la mejor forma de almacenar criptomonedas es "si no tienes las claves, no son realmente tuyas". En el caso de Coinbase, almacenarlas allí (cosa distinta a comprarlas) podría derivar en quedarse sin ellas en el caso de que la empresa quebrase. Con un 85% de caída de su valor bursátil, ya no parece una opción tan remota.

"Debido a que los activos criptográficos mantenidos bajo custodia pueden considerarse propiedad de una empresa en bancarrota, en caso de quiebra, los activos criptográficos que tenemos bajo custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a procedimientos de quiebra y dichos clientes podrían ser tratados como nuestros acreedores generales no garantizados".

Ante reacciones hostiles tras aquel anuncio del 11 de mayo de 2022, una semana después el CEO tuvo que hablar públicamente para calmar los ánimos. "Coinbase no se enfrenta a ningún riesgo de quiebra". Un mes después, no parece que sus palabras de tranquilidad hayan surtido efecto. Al revés: la perspectiva cada vez más clara de que la economía está entrando en una nueva recesión (algo que comentó el propio Armstrong en el comunicado de los despidos) no ayuda, y contribuye a ser pesimista para el mercado de criptodivisas. "Los ingresos comerciales, nuestra mayor fuente de ingresos, han disminuido significativamente", comentó. "Crecimos demasiado rápido".

Es una incógnita lo que ocurrirá en los próximos años. Después de todo, Bitcoin ha tenido máximos anuales superiores a los del año anteriores en casi todos sus años de vida.

Si Bitcoin logra reponerse del batacazo y volver a superar sus máximos históricos, acercándose o rebasando el techo psicológico de los 100.000 dólares por moneda —algo que sus creyentes acérrimos consideran inevitable—, bien podría revertirse la situación de Coinbase, que presumiblemente volvería a disparar sus ingresos.

Si bien este bache puede haberle erosionado la reputación de una forma difícilmente olvidable: aunque siempre ha destacado como la plataforma más amigable para hacer estas operaciones, que las criptomonedas de sus clientes sean bienes embargables por los acreedores de la empresa quizás haga tomar conciencia a más de uno de lo conveniente de usar un monedero físico. Tus claves, tus propiedades.