Bitcoin se hunde por enésima vez y baja a niveles de diciembre de 2020: si la economía va mal, las cripto no se libran

Qué tiempos aquellos en los que el bitcoin alcanzó los 68.000 dólares. Parece que fue hace mucho, pero qué va: fue en noviembre de 2021. Han pasado poco más de seis meses, y hoy bitcoin está por debajo de los 24.000 dólares. La caída que ya era enorme hace un mes sigue agravándose. La pregunta es, claro, por qué.

Otro batacazo más. Bitcoin lleva cayendo de forma sostenida. Lo ha hecho casi constante en las últimas 12 semanas, cuando aún jugueteaba con pasar o no de los 40.000 dólares. Desde entonces los tortazos en el valor de bitcoin y del resto de criptodivisas han sido singulares. Ethereum, que parecía incluso algo más resistente a esos movimientos, ha bajado de la barrera de los 1.200 dólares cuando no hace mucho parecía estar muy asentado en los 3.000-4.000. No ayuda el hecho de que la adopción del nuevo mecanismo PoS para Ethereum se esté aplazando.

Niveles de diciembre de 2020. Hacía más de año y medio que las criptodivisas no estaban tan bajas. La mayoría de ellas rondaban estos niveles a finales de 2020, pero lo hacían con una tendencia opuesta: no paraban de crecer y todo hacía pensar que lo seguirían haciendo. La volatilidad de nuevo fue la norma, y hoy en día nos encontramos con un bitcoin que ha perdido el 65% de su valor respecto a su máximo histórico... y eso que es de las que "menos" ha perdido.

¿Caerá por debajo de los 20.000? Esa es la pregunta que ahora se hacen algunos inversores, que creen que tal y como están las cosas bitcoin podría incluso bajar de los 20.000 dólares y situarse aquel en niveles que se alcanzaron ya en diciembre de 2017, hace cinco años. No sería descabellado porque nada lo es en este segmento, y de hecho tras llegar en aquel momento a los 20.000 dólares, bitcoin estuvo desplomándose durante meses y llegó a caer hasta los 3.000 dólares. La montaña rusa no para.

La inflación no perdona a nadie. Lo cierto es que ya no es posible mirar a las criptomonedas y verlas de forma muy distinta a otros activos financieros. El interés institucional y empresarial ha hecho que bitcoin y otras sean ahora parte de un mercado que va muy alineado con las bolsas convencionales.

La inflación lleva lastrando la economía desde hace meses, y esta nueva caída puede versea los malos datos de Estados Unidos, donde el Consumer Price Index (CPI), su índice de precios al consumo, ha crecido un 8,6% respecto al año pasado, y eso que se esperaba que bajase.

A todo ello se le ha unido el reciente caos provocado por Celsius Network, la mayor empresa de préstamos con criptomonedas en EEUU. Este lunes la empresa anunció que había congelado las retiradas de activos alegando una situación "extrema" de los mercados.

Las tecnológicas también caen. Las medidas para tratar de frenar la inflación no han tenido de momento efectos especialmente destacables, y de hecho las acciones de las grandes tecnológicas están también cayendo de forma notable: Apple, Microsoft, Tesla, Netflix o Google están perdiendo hoy entre un 3 y un 5% antes incluso de la apertura de los mercados en EEUU, unas caídas espectaculares para gigantes de este calibre.

Los valores "con riesgo" lo tienen difícil. Las subidas de los tipos de interés que ya se aprobaron en EEUU y acaban de aprobarse en Europa son una medida llamativa para tratar de frenar esta espiral, pero perjudican el posible crecimiento de valores con más riesgo y volatilidad como los de las empresas tecnológicas o, por supuesto, las criptomonedas. Esas subidas de tipos irán a más según todas las previsiones, y eso eso hace que esas criptomonedas sean menos atractivas para los inversores. Así pues, más posibles caídas, como decíamos.