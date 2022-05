Las tecnológicas han perdido un inédito 22% de su valor en lo que llevamos de año: esto está pasando

El índice Nasdaq100 (también llamado QQQ) ha tenido su peor mes desde 2008, en plena crisis financiera. En abril de 2022 este índice perdió el 13% de su valor, acumulando una caída en 2022 del 21%. Y este índice agrupa a las compañías tecnológicas más importantes del mundo, como Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet (Google) o Meta (Facebook). Esta crisis de las empresas tecnológicas en bolsa marca, para algunos, el fin de su época dorada.

Sin embargo el mundo no es tan sencillo y la explicación de este devenir bursátil podría estar en hechos ajenos al puro mundo tech.

Los tipos de interés. Durante una década y media los tipos de interés han sido ultrabajos en el mundo. Y esto ha hecho que los invesores pongan su dinero en apuestas más arriesgadas, como por ejemplo en empresas tecnológicas y en venture capital (para financiar startups de nueva creación). Sin embargo los tipos están subiendo (sin ir más lejos la Fed subió hace unos días los tipos en medio punto, cosa que no hacía desde 2000).

Los resultados. Sin embargo los resultados financieros de las tecnológicas no están siendo malos. Siguen ganando dinero a espuertas. Apple subió sus ingresos un 9%. Tesla también presentó resultados espectaculares en el primer trimestre. Incluso Meta, que venía siendo vigilada muy de cerca, mejoró sus resultados un 7%. Es cierto que hay algunas excepciones, como Netflix. En su agregado el Nasdaq100 bajó ligeramente sus ingresos respecto al último trimestre de 2021, pero sigue por encima del Q32021.

El P/E se está normalizando. Un indicador muy utilizado para ver si una acción (o un índice) está sobrevalorado es el P/E, el precio entre ingresos. Y en este caso en Nasdaq100 llevaba tiempo por encima de 30 (puede variar según cálculos). Pero es que los inversores no tenían otro sitio donde llevarse el dinero para sacarle rentabilidad. Con los tipos más altos se abren otros abanicos de posibilidades. El P/E se racionaliza y seguramente vuelva a un entorno más normal de 20 o inferior.

¿Es una buena inversión? Para saber si esta corrección de las grandes tecnológicas será breve o no habría que poder predecir el futuro. Si no hay una recesión global, las tecnológicas seguirán aumentando sus ingresos y cuando el P/E vuelva a valores razonables, las cotizaciones volverán a subir, impulsados por los beneficios. Si, en cambio, hay una crisis y estas empresas, que normalmente lo han hecho bastante bien en crisis pasadas, no logran seguir aumentando sus ingresos y beneficios, entonces no serán una buena inversión. Quien tenga una bola de cristal que lo diga.

¿Burbuja? Lo que sí que parece claro es que no estamos ante una burbuja que se está pinchando. Los ingresos de las tecnológicas han subido sin pausa desde 2008 e incluso se han acentuado en los últimos años. Puede que haya una pequeña corrección post-pandemia, pero estamos hablando de empresas sólidas, con ventas crecientes y negocios estables. Para nada estamos ante una burbuja punto como como la de 2000, cuando el Nasdaq100 cayó tres años seguidos casi un 50%.