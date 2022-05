La debacle de LUNA, el token que se ha convertido en el "Lehman Brothers" de las criptomonedas

El mercado de las criptodivisas está desplomándose. La situación económica, la inflación y la reciente subida de tipos de interés en EEUU ha provocado caídas generalizadas no solo en la bolsa, sino también en unas criptodivisas que están viendo caídas del 80-90% respecto a los valores máximos que cosecharon hace tan solo unos meses. Las caídas se han precipitado, y los analistas apuntan a gran culpable: las criptomonedas UST y LUNA del ecosistema Terra, que algunos ya han apodado como las responsables del 'momento Lehman Brothers' de las cripto. Veamos qué es todo esto.

Qué es Terra. Se trata de un ecosistema con una cadena de bloques, como también lo son bitcoin (con su token BTC) o Ethereum (con los ETH). En este caso Terra está diseñada para emitir stablecoins algorítmicas. Hay varias asociadas a la plataforma, aunque la más conocida es Terra USD (UST).

Estas stablecoins algorítmicas están respaldadas por el token nativo de este ecosistema, que se llama LUNA y no es estable, como veremos más adelante. La red Terra se basa en un algoritmo de consenso PoS, y los inversores pueden hacer stacking a través de una aplicación descentralizada llamada Terra Station.

Las stablecoin tienen un propósito. Esas stablecoins algorítmicas del ecosistema Terra están vinculadas ('pegged') a monedas fiat tradicionales, especialmente al dólar, y los algoritmos prometen mantener esa paridad 1:1 que hace que en esencia durante la inmensa mayoría de su existencia, 1 UST = 1 dólar. Las variaciones han sido mínimas, y con ello los inversores tenían un recurso para no salir del segmento de las criptomonedas y cambiar desde cualquier criptomonedas a UST y luego usar esos UST para comprar otras criptomonedas como si estuvieran usando dólares.

Para qué servía LUNA. Al contrario que las stablecoins emitidas en la plataforma Terra, LUNA no es una stablecoin, es un token convencional, pero importante porque sirve para respaldar y estabilizar ese vínculo o 'peg' de UST y el resto de stablecoins emitidas por Terra.

Como explicaba Fernando Gutiérrez en un hilo en Twitter, LUNA es el mecanismo que facilitaba respaldar y operar con UST. La demanda y la oferta de UST se regulaba mediante el precio de LUNA, que subía si se reducía la oferta de UST y bajaba si ocurría lo contrario y la demanda bajaba. Teóricamente si había una desviación del vínculo, se podía arbitrar en el proceso comprando o vendiendo LUNA.

La cosa se lía. Unos cambios en la emisión de UST hacían que cuando alguien pagaba con LUNA para comprar UST, no se "quemaran/destruyesen" esos tokens: se guardaba una parte y esos fondos servían para comprar bitcoin. La reserva de bitcoins la gestionaba la Luna Foundation Guard (LFG), una ONG dedicada a garantizar el vínculo de UST y la correspondencia 1 UST = 1 dólar.

Un protocolo llamado Anchor ofrecía casi un 20% si depositábas UST: era una inversión compleja que generó una demanda altísima y que favoreció que LUNA subiese mucho de valor: a principios de mayo superó los 116 dólares. Los responsables del protocolo anunciaron que para garantizar sus sostenbilidad reducían el interés a cerca de un 15%, lo que hizo que se redujese la demanda de UST. Consecuencia: presión sobre el precio de LUNA.

4/ A review of the current situation: UST is currently trading at 50 cents, a significant deviation from its intended peg at $1.