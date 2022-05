Cryptocrash: bitcoin cae a mínimos de hace 16 meses y las stablecoins se desploman contra su propia lógica

Si hace unos días las alarmas sonaban cuando bitcoin bajaba de los 34.000 dólares, la cosa se ha puesto aún más peligrosa para los inversores ahora que la moneda ha bajado de los 27.000. No estaba en estos niveles desde diciembre de 2020, y el pronóstico no es bueno. Casi todas las criptodivisass existentes están cayendo de forma notable (en las últimas 24 horas, bitcoin un 12,5% pero Ethereum casi un 21%, por ejemplo). El principal factor de este nuevo desplome, afirman los expertos, está en unas stablecoins que debían mantenerse estables por diseño. No lo han hecho.

Pérdidas asombrosas. La pérdida de valor con respecto a los máximos que vimos a finales del año pasado son asombrosas: bitcoin y ethereum pierden un 60% con respecto a aquellos valores de récord que alcanzaron en noviembre de 2021, pero la cosa es mucho peor para otras criptos: Cardano, Litecoin, Shiba, o Doge pierden entre un 85 y un 90% de lo que llegaron a valer. En el caso de LUNA, la moneda de Terra, la pérdida es del 99%.

La caída, ojo, no es exclusiva de las criptomonedas: un mensaje parecido podría darse de la economía global si echamos un vistazo a las grandes tecnológicas, cuyas acciones en bolsa también han perdido mucho terreno desde que hace unos meses alcanzaran máximos históricos. Lo comentaban en Reddit, donde alguien mencionaba ejemplos potentes: Nvidia y Facebook ha caído un 50%, pero son de las que menos: Netflix y Shopify un 80%, y por supuesto Robinhood y Coinbase, muy ligadas a las criptos, han caído aún más, un 90% desde sus máximos históricos.

Qué es una stablecoin. Estas criptomonedas tienen la particularidad de que están diseñadas para minimizar la volatilidad del precio de las criptomonedas tradicionales, y están asociadas a un activo "estable" que puede ser otra criptomoneda estable o dinero fiat (como el dólar o el euro).

Hay un tipo especial de stablecoins, llamadas de estilo señoraje y que no están respaldadas por otra cripto o por una moneda fiat: su valor se gestiona con un algoritmo que controla el suministro de dinero en esa criptodivisa. En esencia es lo mismo que hace un banco central al imprimir o destruir divisas.

Implosión de la stablecoin TerraUSD. La criptomoneda TerraUSD (UST) ha hecho algo que una stablecoin no debería hacer: su precio se ha mantenido vinculado al dólar en una relación 1:1 desde su creación. Las oscilaciones han sido —como con otras stablecoins, por eso se llaman "estables"— mínimas, pero los últimos acontecimientos económicos —subida de tipos de interés en EEUU, caídas de valores en bolsa— han provocado un repentino desplome de su valor, que en lugar de ser 1 dólar llegó a ser de 0,29 dólares según CoinMarketCap.

¿Por qué ha pasado eso? UST no estaba respaldada por dólares, pero teóricamente mantenía su vínculo con esa moneda fiat a través de su conexión con otra criptomoneda llamada LUNA y que es el token de la red Terra. El pasado 5 de abril todo iba fantástico para LUNA, que alcanza su máximo histórico de 116 dólares. La caída de los mercados —bursátiles y de criptodivisas— provocó una venta masiva de estos tokens, que han acabado perdiendo el 99% de su valor. En estos momentos vale 0,26 dólares.

La inflación no da respiros. La nueva caída tiene mucho que ver con las últimas noticias que llegan sobre el estado de la inflación en EEUU. Ha bajado ligeramente en abril, pero sigue siendo la mayor en las cuatro últimas décadas. Los precios de productos y servicios no paran de subir y el impacto de la Guerra de Ucrania no hace más que agravar el problema.