El CEO de Google descarta posibles despidos, pero avisa: la productividad de sus empleados debe mejorar

En Alphabet trabajan nada menos que 174.000 personas, pero mantener esa plantilla no es sencillo o barato, y menos en tiempos tan difíciles. Sundar Pichai y su equipo de recursos humanos lo dejaron claro hace unos días, cuando hablaron de esta situación y lanzaron una nueva campaña para tratar de reactivar a sus empleados.

Sprint de simplicidad. Así se llama el nuevo esfuerzo planteado por el CEO de Google, una iniciativa que según la CNBC recolectará ideas de toda su plantilla para tratar de saber mejor dónde debería centrarse Google y dónde sería posible mejorar la eficiencia de sus trabajadores. Esta idea trata de aliviar tensiones tras aquella 'Googlegeist' que mostró cómo parte de los empleados de Google se sentían mal pagados y poco promocionados.

Ayúdame a ayudarte. Los empleados podrán compartir esas ideas hasta el 15 de agosto a través de una encuesta interna. En ella se hacen preguntas con las que se intenta averiguar cómo se podría trabajar con más eficiencia y qué obstáculos habría que eliminar para lograrlo. Incluso se apunta a que los empleados detecten áreas de negocio que quizás no son tan necesarias.

Cuidadito. El CEO de Google indicó en una reunión con sus empleados que la productividad de Google como compañía no estába en el punto en el que necesitaba estar incluso con su enorme plantilla. O lo que es lo mismo: sus trabajadores (en términos generales) no parecen estar cumpliendo los objetivos que él esperaba.

Y no está el horno para bollos. En la conferencia para inversores tras presentar resultados, Pichai explicó que "está claro que estamos enfrentándonos a un entorno macroeconómico muy exigente y con mucha incertidumbre por delante".

La empresa tuvo unos ingresos que crecieron un 13% respecto al mismo trimestre del año anterior, cuando en 2021 ese crecimiento fue de un (espectacular) 62% gracias en buena parte a la pandemia y al aumento del gasto de los consumidores.

Producitividad y foco claro. Pichai cree que para salir bien de esta es buena idea preguntar a sus empleados qué se necesita para "crear una cultura más centrada en los objetivos, en nuestros productos, en el cliente. Deberíamos pensar en cómo minimizar distracciones y subir el listón tanto en cuanto a productividad como en excelencia en nuestros productos".

Sin despidos, pero sin (muchas) contrataciones. Google ya dejó claro que iba a pausar nuevas contrataciones —como muchas otras empresas—, pero esto parecía indicar un potencial preludio para un plan de despidos. Fiona Cicconi, la responsable de recursos humanos, explicó que la empresa no tiene actualmente planes de despido, pero tampoco descartó del todo esa opción. "Aunque no podemos estar seguros de cómo estará la economía en el futuro, en estos momentos no estamos buscando una reducción de la plantilla global de Google".