Meta quiere simplificar su cadena de mando. Normal: Mark Zuckerberg es el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe

Zuckerberg quiere simplificar Meta, "aplanar" su actual organigrama y reconvertirlo en un esquema más simple. Y eficiente. Quiere, en definitiva, podar un árbol jerárquico que ha ido creciendo a medida que lo hacía la propia empresa. En un contexto complejo, con un desplome de los beneficios del 41% el año pasado, el severo tijeretazo a la plantilla y una inversión milmillonaria en el Metaverso —la gran y de momento cuestionable apuesta personal de Zuckerberg—, la compañía ha querido replantarse su propia estructura interna. Y es normal que así sea. Al menos cuando se echa un vistazo a los organigramas que se filtran.

La idea está clara: que su personal sea más productivo… o se vaya.

"Aplanando" los organigramas. La noticia la avanzaba hace unos días Bloomberg: Meta está pidiendo a muchos de sus mandos intermedios que se reconviertan en colaboradores individuales, profesionales responsables de sus propios proyectos, centrados en tareas de codificación, diseño e investigación, pero sin otros empleados a su cargo. Dentro de la compañía el proceso tiene hasta un nombre, "flattening", que se podría traducir como "aplanamiento".

Una novedad no tan novedosa. A lo largo de las próximas semanas los gerentes de mayor responsabilidad se encargarán de trasladar la nueva directiva a sus subordinados, directivos de menor nivel, a los que se plantearía un escenario bastante simple, según precisa Bloomberg: o asumen el cambio o se les señalará la puerta de salida. La directriz quizás sea nueva. Su fondo, no. Zuckerberg reconocía hace no mucho, con los anuncios de despidos resonando en las Big Tech, que no era demasiado amigo de las jerarquías frondosas y los "jefes de jefes de jefes".

"No creo que queramos una estructura de dirección que implique tener a jefes dirigiendo a jefes, que a su vez también son responsables de otros jefes, y que estos últimos sean los que se encargan de dirigir al final a las personas que son las que hacen todo el trabajo". La reflexión la habría deslizado Zuckerberg en enero, durante una reunión interna de la que se hizo eco Command Line.

With news of Meta aiming to flatten their management chain, I talked with engineers and managers at the company on their thoughts. An engineer shared how it feels reporting chains in some orgs are out of hand. The ones below are actual chains for some outlier IC positions: pic.twitter.com/0NZXQgsvrD