No lo llames Facebook, llámalo Meta: la empresa cambia de nombre y lo apuesta todo al metaverso

Facebook ahora es Meta. "Metaverse first, not Facebook first". Como se rumoreaba, Mark Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de la compañía que dirige para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el 'metaverso'. Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger o Horizon.

Como ya hiciera Google con Alphabet en 2015, Facebook Inc. cambia de nombre para intentar reflejar su nueva apuesta e introduce un símbolo del infinito como representación de Meta, aunque desde el equipo de diseño también se nos explica que representa la letra 'M'.

Tras los numerosos escándalos, Zuckerberg quiere hacer borrón y cuenta nueva con la empresa y distanciarse de las redes sociales para acercarse al metaverso, lo que él define como "la siguiente versión de internet".

Qué sabemos de la apuesta de Facebook Meta por el metaverso

Es fácil pensar en la película de 'Ready Player One' cuando se habla de metaverso. Es la palabra que no ha parado de repetir Mark Zuckerberg durante el Facebook Connect 2021, el evento que se ha celebrado durante el día de hoy y donde ha desvelado sus planes.

El metaverso es un universo virtual que amplía el mundo físico en digital, sea con la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales. Uno de los ejemplos de este metaverso es Facebook Horizon, una especie de 'Second Life' en realidad virtual.

Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso podría suponer hasta 800.000 millones de dólares en 2024. Un sector con un enorme potencial por el cual Facebook, ahora Meta, va a intentar pugnar.

Por el momento el metaverso como tal sigue siendo más un llamativo concepto que no una herramienta concreta. Durante este evento, Zuckerberg ha mostrado distintos vídeos de sus posibilidades, desde 'ajedrez metaversiana' donde dos jugadores en distintas partes del mundo se enfrentan o avatares virtuales hablando con personas reales.

"Para muchas personas, no estoy seguro de que alguna vez haya un buen momento para centrarse en el futuro", asegura Zuckerberg, quien explica que "invertir en el metaverso va a ser un gran paso adelante". Un proyecto para "teletransportarse a lugares con personas lejanas e interactuar con ellas en un espacio virtual". Un metaverso donde Zuckerberg ha dejado claro que uno de los conceptos que lo harán posibles es la interoperabilidad.

Para la próxima década, Zuckerberg espera que el metaverso alcance los 1.000 millones de usuarios, genera miles de millones de dólares y ayude el trabajo de los millones de creadores que ya trabajan en internet. "Facebook se creó para conectar a la gente y ahora conectaremos a la gente a través del metaverso", ha concluido Zuckerberg. Un cambio de nombre que representa todo un giro en la empresa. Adiós a la Facebook que conocemos. Toca ver qué nos ofrecerá Meta.

Más información | Facebook Meta