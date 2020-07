De la mesa de ping-pong al 'remote first': así hacen las empresas tecnológicas para atraer a los trabajadores que les interesan

Buscar un buen programador y/o desarrollador no es fácil y parece que ahora va a ser más difícil aún. Dependiendo de la tecnología y especialidad, pueden llegar a escasear. Si eres una empresa con oficina y les quieres contratar en tu sede, corres el riesgo de que ni siquiera los encuentres en tu ciudad.

Al menos en el mundo tech, parece que la oficina se está volviendo más una barrera que un atractivo a la hora de seducir a futuros talentos. "Las empresas que no implementen el remote first están restringiendo sus opciones de contratación en un mercado cada vez más global en sectores como las TIC, gracias a la tecnología", afirma David Bonilla, fundador de Manfred, empresa especializada en unir empresas y talentos.

¿Cómo seducir a los programadores en un mercado cada vez más amplio? Después de hablar con varios profesionales del sector, la respuesta pasa por los salarios, el mismo remote first y ahondando en qué es lo que quieren de verdad los desarrolladores a la hora de incorporarse a una empresa.

Que las empresas implementan el remote first en su cultura de trabajo quiere decir que para ellos la ubicación física no es relevante a la hora de trabajar en la empresa. Se puede elegir entre trabajar en oficina, de forma remota o una mezcla de ambas. Aun así, es un terreno escurridizo. Podemos verlo en el ejemplo de Facebook, que ha anunciado que para dentro de 10 años el 50% de la plantilla teletrabajará, pero el sueldo será mayor o menor dependiendo de la zona en la que viva el empleado.

No es una situación nueva: en Silicon Valley llevan años contratando gente fuera de San Francisco de forma remota. Automattic, dueña de WordPress, también se deshizo de sus oficinas presenciales hace tres años. Ahora posiblemente se convierta en la realidad de más empresas.

Una de ellas es Marketgoo, empresa especializada en posicionamiento en motores de búsqueda. Hace más de dos años que prescindieron de sus oficinas, según nos cuenta Jaime Muñoz, Head of Engineering de la empresa:

"Nosotros en su momento también nos planteamos designar los salarios según el lugar de residencia", nos cuenta Jaime, "pero eso conllevaría condicionar a las personas en sus decisiones de vivir en un lugar u otro ya que afectaría a sus salarios, por eso hemos decidido que sea invariable independientemente del lugar de residencia".

Su modelo de organización gira en torno a la flexibilidad horaria y al trabajo por objetivos, que el empleado pueda decidir desde dónde quiere trabajar y en qué horario:

David Bonilla, como mencionábamos antes, tiene claro que ofrecer la opción de trabajar en remoto es clave para ser competitivo. Desde su punto de vista, exigir a los candidatos que trabajen en una ubicación en concreto es un "lujo" que deben estar dispuestos a pagar en forma de un mayor salario.

Otra empresa que está contratando actualmente en remoto es Devengo, la empresa que está detrás de la app con el mismo nombre. Ángela del Carmen, su Head of Marketing, también nos cuenta que "para ciertas zonas de España es muy importante la adquisición de talento en remoto".

Hablamos también con Ismael Barros, CEO y cofundador de Soluble, empresa dedicada a la estrategia de marcas, con una oficina en Barcelona. Nos explica que el remote first "empieza a ser casi un requerimiento básico en un contexto como es el de la contratación de perfiles técnicos, donde es especialmente difícil encontrar y atraer talento".

A estas alturas podemos entender que trabajar en remoto es sinónimo de romper barreras físicas y presenciales para optar a desempeñar tu profesión en una empresa u otra. Esto también se traduce en que empresas internacionales opten por contratar programadores españoles, lo que nos lleva al siguiente punto: salarios más altos con los que competir.

Según los datos de Microverse, empresa que se dedica a formar desarrolladores en remoto, el salario medio del primer empleo de sus estudiantes (aspirantes a programadores) ronda los 26.000 dólares al año. Si pasamos a un perfil más senior, depende de qué tipo de desarrollador sea. En nuestro caso, vamos a comparar los sueldos de un desarrollador Front-End para que sea más clara la comparativa entre países.

Un estudio de salarios realizado en 2020 por Robert Walters, consultora de búsqueda y selección especializada, mostraba que un perfil de desarrollador senior (entre 3 y 7 años de experiencia) de Front-end en España puede rondar entre los 40.000 y 65.000 euros (en 2019 era entre 35.000 y 55.000 euros, que a su vez es mayor respecto a 2018). En Reino Unido puede llegar a ser entre las 55.282 y 66.338 euros.

Si vamos a los estudios a nivel global realizados en 2019 por Stack Overflow, una comunidad abierta para desarrolladores, (la metodología de este estudio fue mediante encuesta a los diferentes desarrolladores del mundo), podemos ver que España no va muy por detrás del resto de Europa. Por ejemplo, un desarrollador Front-end a nivel global gana de media 52.000 dólares, pero ese mismo puesto en Estados Unidos se paga a 103.000 dólares, casi el doble.

En la Guía Hays de salarios de 2019 también podemos ver que el sueldo fluctúa según la ciudad de España. Si nos ceñimos a los Front-end Senior, en 2019 en Barcelona la media era 42.000 euros mientras que en Valencia era de 34.000 euros.

"Un perfil junior recién salido al mercado laboral se puede mover en 20.000 euros al año", nos sigue contando Jaime de Marketgoo, "luego, por ejemplo, un senior Front-end Developer, que estamos buscando ahora, ronda 40.000 y 50.000 euros".

En su caso, la tecnología que requieren en su empresa es bastante común, así que no les resulta difícil encontrar según qué programador. "Pero si te vas a perfiles menos comunes como pueden ser Administrador de sistemas, que ahora todo el mundo llama DevOps, los salarios pueden ascender a 70.000 euros al año sin problema". Siempre depende de la tecnología que se busque y de la disponibilidad de programadores que hay en esa tecnología.

Jaime nos aclara también que muchos programadores no solo buscan dinero, sino libertad, confianza, comodidad a la hora de trabajar... No quieren fichar o que les vigilen al milímetro cada movimiento en su trabajo, sino que depositen confianza en ellos, flexibilidad y no ser un "número más". Poder conciliar la vida laboral con la familiar y no solo cumplir sus horas. Por eso mismo ofrecer el remote first, entre otras condiciones, es tan importante.

Ángela también concuerda con Jaime que para muchos programadores el desarrollo profesional es muy importante, factor que influye a la hora de irse a una empresa u otra. "Al final cuando entran en un Amazon o un Ebay", nos explica Ángela, "el impacto que tiene una sola persona en esa empresa es reducido porque es un departamento muy grande y muchos desarrolladores, personas del sector tech, buscan precisamente impactar en la empresa".

"Hablamos de sueldos altos", prosigue Ismael, "alguien que esté empezando puede rondar los 30.000 euros brutos anuales con unos pocos años de experiencia, porque el retorno del valor que aportan es alto y la situación del mercado es muy particular". Su experiencia le dice que estos perfiles no suelen, por lo general, fijarse en el salario como lo prioritario, siempre y cuando esté dentro de los parámetros estándares y coherentes con el puesto.

La respuesta corta sería en cualquier lugar. La respuesta larga es que tanto Marketgoo como Devengo, Soluble, entre otros, han tenido diversas experiencias respecto al tema. Por un lado, Jaime nos cuenta que la mayoría de sus solicitudes provienen de Madrid y Andalucía, Málaga y Córdoba sobre todo.

Ismael, por otra parte, ve que "hay una oportunidad en eso que llaman la España Vaciada, pueblos y pequeñas ciudades alejadas de las grandes capitales que ofrecen una calidad de vida muy alta con profesionales al mismo nivel que encuentras en Madrid o Barcelona" como lugares para encontrar talento.

En Devengo están contratando actualmente y comentan en una línea parecida a la de Soluble. Destacan quizás un poco por encima Madrid y Barcelona, pero no hay tendencia dentro del territorio nacional: "Sí que es cierto que a la hora de contratar podemos tener cierto tipo de restricciones como que la zona horaria no sea muy despareja dentro de un mismo equipo de personas para que el trabajo a distancia pueda funcionar. Que sea a lo sumo dos horas de diferencia, en el caso de que estén fuera de España".

Esto nos lleva a que el remoto no sólo permite que programadores españoles salgan de nuestras fronteras, sino que el extranjero también se convierta en fuente de talento para empresas españolas.

Con la llegada del remoto, herramientas como Zoom, Microsoft Teams o Slack están viviendo su mejor momento. Entre ellas, está Doist, una empresa completamente remota, que desarrolla Todoist, un administrador de tareas y de trabajo, por lo que la propia esencia de la empresa es en remoto. "El presente ya es remoto, y el futuro era remoto antes de esta crisis", nos explica Daniel García, Desarrollo de Negocio en Doist. "Las empresas que sepan adaptarse a este formato antes tendrán ventajas competitivas en el futuro sobre otras que se queden más rezagadas".

Toda su plantilla está en remoto desde antes de la pandemia y su cultura de empresa gira en torno a ese modelo de organización. Daniel nos cuenta que el trabajo en remoto presenta la principal ventaja de poder "atraer talento de cualquier parte del mundo, no necesitas tener una sede en Nueva York, San Francisco y Londres, hay mucho talento que no está en esas ciudades".

Dani (@dgarciaMAZ) is on our marketing team and works on localization and international business development. He’s based in Madrid, Spain. Ask him about leading a team of translators and his advice on transitioning to remote work. 🇪🇸🔠



👉 https://t.co/UUXaPe4T0k pic.twitter.com/yn8e4obcAq