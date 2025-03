China ha encontrado una estrategia insólita para evitar las zancadillas de EEUU con la IA: apostar por el Open Source

Lo de China con los modelos de IA Open Source es un zasca en toda la boca para los descreídos. No parecía lógico que el gigante asiático se volcase así con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial abiertos y disponibles para todos los públicos, pero lo cierto es que en los últimos meses el país ha dado una singular lección el mundo.

Tiene buenas razones para ello.

Sobre todo, teniendo en cuenta que su gran rival, EEUU, ha adoptado una postura totalmente opuesta. Salvo en excepciones destacables como Meta con Llama —que probablemente inspiró los modelos chinos—, las grandes empresas tecnológicas y las startups que tratan de ganar la carrera de la IA lo hacen con un enfoque cerrado y propietario. Lo nuestro es nuestro: lo puedes usar, pero no te vamos a contar (mucho) cómo funciona, parecen decirnos.

Pero en las últimas semanas China no ha parado de demostrar que otra forma de hacer las cosas es posible. Y de hacerlas bien. Alibaba, Baidu o Tencent llevan ya algún tiempo inundando el mercado con modelos de IA Open Source, algo sencillamente insólito en un país conocido por su secretismo y su obsesión por el control.

Hasta la aparición de DeepSeek todo parecía seguir el guión esperado en la guerra entre EEUU y China. El primero no paró de imponer vetos y zancadillas a la industria tecnológica china. Nada de exportar chips avanzados de IA o de dejar entrever los secretos de nuestra tecnología.

Se esperaba que China se vengase con desarrollos secretos, cerrados y propietarios, pero el momento DeepSeek marcó un punto de inflexión. O dos. El primero, al demostrar que China ya estaba a un nivel altísimo en IA. El segundo, al apostar por un enfoque Open Source y que invitaba al mundo a probar DeepSeek libremente y aprender de él.

Desde entonces no han parado de aparecer modelos provenientes de China que presumen de tener mayores prestaciones que DeepSeek R1 y que desde luego dejan claro que en China hay toda una guerra interna para liderar este segmento. Qwen 2.5 Max (Alibaba), Doubou 1.5 Pro (ByteDance), Ernie 4.5 (Baidu), Hunyuan Turbo S (Tencent) o Kimi k1.5 (Moonshot AI) son algunos ejemplos recientes de ese movimiento frenético, pero de nuevo lo realmente sorprendente es el enfoque abierto de muchos de estos modelos.

Y es que como señalan en Financial Times, "el los negocios y en geopolítica, la generosidad rara vez carece de estrategia". Que China esté abriendo sus modelos de IA tiene su razón de ser, y esa es precisamente la de atraer talento para fortalecer sus modelos y así poder ganar esa carrera.

En China están logrando circunvalar las sanciones de EEUU descentralizando su desarrollo y logrando captar el interés de desarrolladores de todo el mundo por estudiar esos modelos y mejorarlos.

De hecho, esa apertura global de los modelos chinos hace que de repente los vetos para usar chips de IA avanzados de NVIDIA ya no sean tan efectivos. Es cierto que en China no podrán usarlos, pero países occidentales con acceso a esos chips sí pueden entrenar y afinar modelos basados en los modelos Open Source chinos, lo que sirve también como forma de esquivar las sanciones. Es un "no importa que no nos dejéis entrenar nuestros modelos con los mejores chips de NVIDIA: ya lo harán otros fuera de China".

La estrategia parece estar funcionando. El interés y popularidad de los modelos chinos es creciente, pero es que además su calidad y prestaciones ya está al nivel de los mejores modelos cerrados de OpenAI, Anthropic o Google. Y si hay modelos abiertos con el mismo rendimiento que ChatGPT o Claude o Gemini, pero son Open Source y gratuitos o más baratos, ¿para qué usar las alternativas de pago? En muchos casos la respuesta será contundente: para nada.

Por supuesto, la apuesta china tiene sus riesgos. Puede que empresas extranjeras acaben aprovechando los avances chinos para lanzar modelos propios que sean superiores o que se ajusten a otros mercados.

Perplexity, por ejemplo, ha creado R1 1776, una versión Open Source de DeepSeek R1 que anula la censura y los sesgos impuestos por algunos modelos chinos —no te contestan si preguntas por los eventos de la plaza de Tiananmen—. Es algo que probablemente no haya gustado mucho al Gobierno de Pekín, pero que era inevitable.

Y a pesar de ello, China está logrando lo que perseguía. Y la solución no era cerrarse más al mundo, sino, curiosamente, abrirse a la filosofía Open Source.

Quién lo hubiera dicho.

En Xataka | DeepSeek se ha convertido en la empresa de moda de la IA. A diferencia del resto, se niega a aceptar inversión externa