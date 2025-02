Sam Altman admite haberse equivocado con su visión del Open Source. Y todo gracias a DeepSeek

OpenAI anunció el lanzamiento de su nuevo modelo, llamado o3-mini, hace unos días. Ese acontecimiento se vio acompañado de una sesión AMA (Ask Me Anything) en la que varios directivos de la empresa, incluido su CEO, Sam Altman, contestó a las preguntas de los lectores de Reddit. Y entre sus declaraciones, una especialmente llamativa.

Open Source. En una de las preguntas que le hicieron Altman admitió que DeepSeek había reducido el liderazgo de OpenAI en el campo de la inteligencia artificial, y añadió además que creía que OpenAI había estado "en el lugar incorrecto en la historia" a la hora de publicar sus tecnologías con licencia Open Source.

OpenAI tiene poco de Open. Lo cierto es que aunque OpenAI sí tuvo unos inicios mucho más acordes con su nombre. GPT-1 y GPT-2, sus primeros modelos fueron publicados con mucha mayor transparencia e invitando a que toda la comunidad se beneficiase de ellos. La cosa cambió con GPT-3 y sucesivos modelos en los que apenas compartió detalles técnicos para evitar que los competidores los usaran en su provecho.

Pero publicar una IA Open Source está en el aire. Altman admitió que internamente se estaba discutiendo publicar los pesos con los que entrenan sus modelos –una información interesante para la comunidad–. Sin embargo, destacó además que "no todo el mundo en OpenAI comparte esa visión [de apertura]", y señaló que un potencial cambio de estrategia en este sentido "no es actualmente algo de alta prioridad".

Quizás modelos antiguos pasen a ser Open Source. Kevin Weil, uno de los máximos responsables de los modelos de IA de OpenAI, indicó que la empresa está considerando publicar como Open Source modelos más antiguos que ya no están a la última. "Desde luego estamos pensando en hacer más al respecto", concluyó sin dar más detalles ni fechas estimadas.

DeepSeek ha cambiado el panorama. El CEO de OpenAI también destacó cómo su empresa tiene la intención de desarrollar mejores modelos poco a poco, peor admitió que su liderazgo en el ámbito de la IA ya no será tan claro como lo había sido hasta ahora, y la razón es DeepSeek.

Y les ha obligado a que o3-mini enseñe como piensa. De hecho, la aparición de DeepSeek R1 ha provocado que OpenAI decida que o3-mini, su nuevo modelo, muestre "su proceso de pensamiento". Hasta ahora la empresa ocultaba dicha información para evitar que los competidores pudieran recolectar esa información para competir con ellos.

Nada de GPT-5, poco de DALL-E 4. En la misma sesión se le preguntó al equipo de OpenAI cuándo llegaría el próximo gran modelo (que no es de razonamiento), el esperado GPT-5. Altman indicó que "no tenemos una fecha aun". Lo que sí dijo su colega, Kevin Weil, es que estaban trabajando en el sucesor de DALL-E 3, y que "creo que la espera va a valer la pena". Este modelo de generación de imágenes se lanzó hace cerca de dos años y desde entonces ha sido superado por muchas alternativas.

