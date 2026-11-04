Revolut pasa de Claude Code o Codex y pone a 2.000 ingenieros a trabajar con GLM 5.3: su factura de IA es ahora diez veces menor

Revolut ha convertido a GLM, el modelo de IA estrella de la china Z.ai, en el asistente de programación predeterminado para sus aproximadamente 2.000 ingenieros. Según David Abitbol, director de operaciones e infraestructura de IA en Revolut, ahora las herramientas de Anthropic y OpenAI las dejan solamente para las tareas más complejas.

Modelos locales vs. modelos de frontera. Los modelos locales y autoalojados han cambiado muchísimo en apenas dos años. Los más punteros pueden hacer trabajos que antes parecía imposible, beneficiándote además de que son más baratos de usar y de que todo permanece en local. Revolut ahora apuesta por ellos en su día a día, y son cada vez más las empresas que experimentan con este cambio.

Abitbol contó durante la GTC de Nvidia en Berlín que Revolut ahora paga aproximadamente una décima parte de lo que cuestan los modelos de frontera comparables. Esto está sucediendo en una fintech con más de 80 millones de clientes en todo el mundo.

Qué ha cambiado. Tal y como cuenta Abitbol, los ingenieros de Revolut solían depender de Claude Code de Anthropic y Codex de OpenAI. Ahora trabajan principalmente con GLM, un modelo de pesos abiertos cuyos parámetros están disponibles públicamente, y que Revolut ejecuta en sus propios servidores. Abitbol indica que las herramientas de frontera siguen estando disponibles, pero como opción reservada con un presupuesto pequeño y para los problemas más difíciles.

Los números. Según la charla de Abitbol, Revolut sirve el modelo a sus ingenieros utilizando alrededor de 56 GPUs de Nvidia. Su coste combinado asciende a unos 30 céntimos por millón de tokens. La factura también es fija, en lugar de aumentar con cada solicitud.

Los resultados. Abitbol mostraba algunos datos de este nuevo cambio de estrategia en unos 2.000 ingenieros. El directivo afirma que el tiempo de programación se redujo en torno a un 60% y el tiempo de entrega (desde la asignación de una incidencia hasta el despliegue), en torno a un 70%.

Cambio de modelos. Revolut introdujo por primera vez Gemini de Google en enero, lo que, según Abitbol, mejoró el tiempo de entrega en aproximadamente un 10% y el tiempo de programación en un 20%. A continuación, lanzó Claude Code con un presupuesto de 300 dólares al mes por ingeniero. En este caso afirma que el aumento de productividad fue pequeño porque dicha asignación no duraba todo el mes. Con el modelo autohospedado lanzado este año, la promesa fueron tokens ilimitados.

En qué gasta Revolut sus tokens. Abitbol señalaba que, sin un presupuesto del que preocuparse, utilizaron los tokens para tareas como buscar en Confluence (una wiki empresarial), gestionar incidencias en Jira o buscar elementos en Slack. Tal y como apunta Abitbol, esto demuestra que el cuello de botella real no era escribir código, sino el trabajo en torno a él.

La parte difícil. Abitbol indicaba que la nueva configuración con el modelo no funcionó de inmediato. De hecho, según explica, en junio, los tiempos de respuesta superaban los 10 segundos con cuatro solicitudes por segundo. Tras ajustar el despliegue en el mismo número de GPUs, Revolut gestionaba más de ocho solicitudes por segundo con una latencia inferior a 1,8 segundos.

Entre los consejos que da en su charla se encuentra limitar la ventana de contexto a 256.000 tokens, utilizar formatos FP4 de menor precisión en lugar de FP8 para así ahorrar alrededor del 40% de la capacidad de las GPUs, y vigilar las tasas de aciertos de caché. Abitbol aconseja resistir la tentación de añadir más hardware cada vez que el tráfico aumente.

La cuestión de China. Utilizar un modelo chino en un banco regulado puede arquear algunas cejas, y Abitbol lo reconoce. Pero resalta que Revolut solo utiliza los pesos del modelo y los aloja en su propia infraestructura o con un proveedor de la UE o EEUU, por lo que ningún dato va a un servicio chino. También afirma que esto es incluso mejor para la privacidad que enviar código a OpenAI o Anthropic.

Además, Abilbot aclara que los agentes se ejecutan en un entorno seguro (sandbox) que permite algunos comandos y bloquea otros, manteniendo siempre a una persona en el bucle. GLM es exclusivo de texto, por lo que Revolut desvía las tareas de imágenes a un modelo más barato como Gemini Flash.

Imagen de portada | appshunter.io

En Xataka | La salida a bolsa de Anthropic conseguirá algo tan poco habitual como que el 80% de su plantilla se haga millonaria