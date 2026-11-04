Apple encuentra en los 2 nm una salida a sus problemas de fabricación

Los SoC más avanzados que podemos encontrar en el interior de algunos dispositivos de Apple, como los iPhone 18 Pro, iPhone Duo o iMac 2026, han sido fabricados por TSMC en su nodo N2 (2 nm). Poco a poco esta tecnología de integración irá llegando a otros productos de la compañía de Cupertino, pero es probable que el despliegue de esta categoría de circuitos integrados sea más lento de lo que le gustaría a Apple.

De hecho, durante el último trimestre fiscal la capacidad de producción de los nodos más avanzados de TSMC ha limitado la disponibilidad de los SoC más sofisticados diseñados por la firma de la manzana. Este escenario representa un problema para Apple, y posiblemente también para otros clientes de este fabricante taiwanés de semiconductores, como Nvidia, AMD o Qualcomm. No obstante, afortunadamente para ellos, el panorama está empezando a mejorar.

TSMC no publica el rendimiento por oblea de sus nodos litográficos, pero esta información suele filtrarse. En marzo de 2025, según las filtraciones, el nodo N2 tenía un rendimiento por oblea de alrededor del 60%, por lo que solo 60 de cada 100 chips producidos funcionaban correctamente. Actualmente, de nuevo según las filtraciones, el rendimiento de este nodo está cerca del 90%. Esta es la evolución habitual de una tecnología litográfica, y para Apple y otros clientes de TSMC ese 90% es una gran noticia.

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Los problemas de suministro no han desaparecido

La mejora del rendimiento de los nodos litográficos más avanzados no es el único desafío al que se enfrenta la industria de la fabricación de semiconductores. El apetito de los centros de datos para inteligencia artificial (IA) está acaparando algunos nodos de vanguardia porque para los fabricantes de chips suele ser más rentable producir los circuitos integrados que acabarán en los centros de datos que fabricar los semiconductores destinados al mercado de consumo.

Sea como sea, que los nodos más avanzados de TSMC en producción a gran escala ya hayan alcanzado un rendimiento por oblea cercano al valor óptimo parece estar aliviando la presión que ejerce el mercado sobre este fabricante de chips de vanguardia. Según DigiTimes, Apple ha reconocido que esta situación está mejorando, y también ha confirmado que ya está trasladando una mayor parte de su porfolio a esta tecnología de fabricación.

Apple se ha enfrentado a restricciones de suministro que han afectado a la producción de sus iPhone, Mac y iPad

Durante los últimos meses, esta compañía se ha enfrentado a restricciones de suministro que han afectado a la producción de sus iPhone, Mac y iPad, y prevé que durante el último trimestre de 2026 las limitaciones seguirán erosionando la producción de los Mac y los iPad. Ahora Apple atribuye el origen del problema a la disponibilidad de chips de memoria, y la presión que está soportando la cadena de suministro desde luego no ayuda.

Aunque esta compañía tenga acceso actualmente a más SoC de 2 nm que a principios de este año, no puede eludir la fragilidad de la cadena de suministro. Ni Apple, ni Google, ni Meta. Nadie puede hacerlo. Todas las compañías de tecnología que producen hardware están expuestas a los vaivenes del mercado de los minerales críticos y a las tensiones derivadas de la construcción de una gran cantidad de centros de datos para IA. Que los nodos de 2 nm de TSMC ya hayan alcanzado un rendimiento por oblea alto ayuda, pero el fin de la crisis de los componentes parece estar aún lejos.

Imagen | TSMC

Más información | DigiTimes

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