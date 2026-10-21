iPhone Duo, análisis: el mayor cambio del iPhone en su historia no es el mejor iPhone. Es otro iPhone

Llevo muchos años usando iPhone Pro Max. Soy alto y tengo la mano grande, y aun así hay zonas de su pantalla a las que llego mal con una mano, pero siempre me han compensado sus autonomías y paneles. Cuando Apple presentó el iPhone Duo, pensé que me encantaría por lo evidente: una pantalla grande que cabe en el bolsillo. Y así ha sido.

Lo que no esperaba es que me conquistara tanto cerrado. Lo he usado seis días como móvil principal, en color cielo nocturno y con 512 GB. Después he pasado dos días con un iPhone 18 Pro. Lo primero que he echado de menos no ha sido la pantalla grande. Ha sido lo manejable que es el Duo cuando está cerrado.

El Duo es el iPhone más caro de la historia, pero no es el mejor iPhone del momento. Los 18 Pro le ganan en varios apartados. El Duo cuesta más porque es más caro de fabricar, no porque lo haga todo mejor. Lo que ofrece es otra forma de usar el móvil.

Ficha técnica del iPhone Duo



iPhone Duo dimensiones y peso Cerrado: 117,8 x 84,1 x 11,3 mm

Abierto: 117,8 x 164,6 x 5,2 mm

254 gramos pantalla interior OLED Super Retina XDR de 7,6 pulgadas

1.878 x 2.670 píxeles (430 ppp)

Acabado nanotexturizado

ProMotion hasta 120 Hz

Brillo mínimo de 1 nit

Brillo máximo de 1.000 nits / 1.600 nits (HDR) / 3.000 nits (exteriores) pantalla exterior OLED Super Retina XDR de 5,4 pulgadas

1.398 x 2.034 píxeles (460 ppp)

ProMotion hasta 120 Hz

Brillo mínimo de 1 nit

Brillo máximo de 1.000 nits / 1.600 nits (HDR) / 3.000 nits (exteriores) procesador A20 Pro (2 nm)

CPU de 6 núcleos (2 supernúcleos + 4 de eficiencia)

GPU de 7 núcleos con aceleradores neuronales

Doble motor neuronal de 16 núcleos

Ray-tracing por aceleración de hardware memoria / almacenamiento Memoria de 12 GB

Almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB cámaras traseras Principal: 48 MP, con 2x de calidad óptica

Ultra gran angular: 48 MP

Zoom digital hasta 10x en fotos, hasta 6x en vídeos

Vídeo 4K con Dolby Vision a 24, 25, 30, 60 o 100 fps o 120 fps (cámara principal Fusion) cámaras frontales Pantalla exterior: 12 MP con Encuadre Centrado

Pantalla plegable: bajo el panel batería Dos celdas, una en cada mitad, total de 4.883 mAh

Hasta 44 h de vídeo en la pantalla exterior y 31 h en la interior

Carga rápida de hasta un 50 % en unos 20 minutos por cable (con adaptador de al menos 60W)

Carga rápida de hasta un 50% en unos 30 minutos por MagSafe (con adaptador de al menos 35W)

MagSafe y Qi2 de hasta 25W conectividad Solo eSIM (hasta dos eSIM activas y hasta ocho eSIM almacenadas)

Módem C2

5G sub-6 GHz con MIMO 4x4

LTE Gigabit con MIMO 4x4

WiFi 7 con MIMO 2x2

Bluetooth 6

Thread

USB-C con USB 3 (hasta 10 Gb/s) y DisplayPort otros Touch ID en el botón lateral

Botón Control de Cámara

Resistencia IP68 (hasta 6 m de profundidad durante un máximo de 30 minutos)

Marco de titanio de grado 5

Bisagra de titanio y aluminio

Altavoces arriba y abajo

Sistema operativo iOS 27 colores Blanco estrella

Cielo nocturno precio Desde 2.339 euros

Diseño: cerrado es el iPhone más manejable en mucho tiempo

Cerrado, el Duo tiene forma de pasaporte y casi coincide con sus dimensiones. Mide 11,8 centímetros de alto, casi cinco menos que un Pro Max (!), y es algo más de medio centímetro más ancho. Su pantalla exterior tiene 5,4 pulgadas y en torno al 90 % de la superficie de la de un iPhone 18 Pro.

Cerrado es casi como un pasaporte. Muy manejable a una mano gracias a su escasa altura, menos de 12 centímetros. Imagen: Xataka.

Esa forma cambia mucho el día a día. Con mis Pro Max, llegar a ciertas zonas de la pantalla con una mano siempre me ha costado, y eso que tengo la mano grande. Con el Duo cerrado llego a todo con el pulgar. Cuando volví al 18 Pro, lo eché de menos enseguida.

La pantalla exterior me sirve perfectamente para el día a día: mensajes, notificaciones, leer un correo, abrir el Marca o hacer una foto rápida. Para eso no necesito más. Escribo bien en las dos pantallas, aunque quien tenga las manos pequeñas probablemente prefiera la exterior (aunque, abierto, el teclado se puede dividir en dos para escribir con los pulgares y que no haga falta llegar al centro de la pantalla).

Tras años resignándome a la mala manejabilidad de los Pro Max a una mano, compensada por su autonomía y su pantalla grande, poder tener todo a la vez, incluyendo una pantalla que el pulgar abarca entera, ha sido una gran noticia. Imagen: Xataka.

Dentro de ese bolsillo (pantalón de mujer) está el iPhone Duo. Imagen: Xataka.

Y en el otro bolsillo, el iPhone 18 Pro (ni siquiera el Pro Max), que ya asoma. Imagen: Xataka.

Esa manejabilidad tiene un precio en grosor y en peso. Cerrado mide 11,3 milímetros, más que cualquier iPhone desde el 3GS, de 2009. Abierto se queda en 5,2 milímetros, lo que lo convierte en el iPhone más fino de la historia. Su yin y su yang. Su peso declarado es de 254 gramos: 43 más que un 18 Pro y 53 más que el Galaxy Z Fold8, su rival directo con el mismo formato.

Dicho eso, el Fold8, más ligero y fino, da otra sensación (peor) al abrirse y cerrarse. Luego entraré con el trabajo de Apple en esta bisagra y en esa experiencia.

iPhone Duo y Samsung Galaxy Z Fold8. El segundo es algo más alto y estrecho que el primero. Imagen: Xataka.

iPhone Duo y Samsung Galaxy Z Fold8. Curvaturas vs ángulos rectos. Asimetría vs simetría. Dos propuestas muy parecidas y muy distintas al mismo tiempo. Imagen: Xataka.

iPhone Duo y Samsung Galaxy Z Fold 8. El segundo, algo más delgado que el primero, además de pesar menos. Imagen: Xataka.

Las fundas. He probado las dos de Apple y creo conveniente hablar de ellas aquí porque la gran mayoría de los compradores del Duo querrán ponerle una.

La funda normal, más clásica, deja el conjunto en 283 gramos. Protege bien, aunque la preferiría un poco más fina. Es para quien quiera algo que le ahorre sustos ante una caída y no vaya a usar muchísimo el Duo abierto y apoyado (no tiene soporte). Un aviso para quien la use: es aconsejable activar un ajuste en 'Ajustes → Pantalla y brillo' para que la interfaz se adapte levemente. Si no, la funda puede entorpecer a la hora de hacer gestos como el de ir atrás, por ejemplo.

El Duo con la funda normal puesta. Imagen: Xataka.

Peso del Duo con la funda oficial normal. Imagen: Xataka.

La Folio, que trae peana, es la que más pesa, 311 gramos con el móvil dentro, pero parece más ligera porque es más fina. Se coloca con imanes en un momento y permite dejar el Duo apoyado y abierto.

La funda Folio, con su tapa abierta y su soporte desplegado para sostener el iPhone. Imagen: Xataka.

Su problema (para mí, claro) es que se cierra como un libro y tapa la pantalla exterior. Por eso solo me la pongo cuando sé que voy a usar el soporte: si salgo y me va a pillar fuera un partido del Valencia o de la selección, o si estoy de viaje y ceno solo. Para otra gente, que sea tipo libro será perfecto. Para mí, la ideal sería la Folio sin la tapa frontal.

Y la funda Folio, pero ahora con el iPhone abierto. Perfecta para quien va a usar mucho el Duo para ver vídeos con él apoyado en la mesa de un tren, un avión o un bar. Imagen: Xataka.

El Duo con la funda Folio pesa 311 gramos, pero paradójicamente parece más ligera esta funda que la normal gracias a que es más fina. Imagen: Xataka.

Un detalle práctico: el Duo, como pasó con el Air, solo funciona con eSIM en todo el mundo. Si vienes de una tarjeta física, toca pasar la línea. Y repasar si tu operadora las ofrece.

Y una curiosidad: la báscula marca 254 gramos para el Duo desnudo, clavado con el dato oficial de Apple.

Coincide con su peso oficial. Imagen: Xataka.

Touch ID: el mayor peaje del Duo, más que el teleobjetivo

Cuando Apple presentó el iPhone Duo, pensé que lo que peor llevaría sería quedarme sin teleobjetivo. Y efectivamente lo echo de menos, pero echo más de menos Face ID. Ya son nueve años con él.

El Duo no tiene Face ID. Se desbloquea con Touch ID, integrado en el botón lateral. Justo debajo está el Control de Cámara.

Dos botones en el borde derecho. Arriba, el de bloqueo con Touch ID. Abajo, Control de Cámara. Imagen: Xataka.

Touch ID en el lateral de un plegable no es lo mismo que el Touch ID de siempre, en el botón central de un móvil de barra. Y se nota en lo que haces varias veces al día: desbloquear, pagar, confirmar una compra o entrar en la app del banco. No es igual de cómodo. Si llevas un Apple Watch, puedes desbloquearlo con él y salvas la papeleta. Si no, Touch ID o código, nada más.

Touch ID, en el lateral y con la funda puesta. Imagen: Xataka.

Con el móvil abierto, esa comodidad empeora. Muchas veces lo has girado en un sentido o en otro y tienes que buscar el botón antes de poder poner el dedo. Es un paso atrás respecto a desbloquear o confirmar con una mirada esté en el sentido que esté.

Se lleva, no es un drama. No es que me hayan dado ganas de volver al 18 Pro por esto. Pero para mí es el mayor compromiso del Duo en el día a día.

Abrirlo: entre cinco y quince veces al día, y siempre por algo concreto

La mayor parte del día uso el Duo cerrado. Lo abro entre cinco y quince veces al día, según el día y lo que esté haciendo. Y siempre por algo concreto:

Ver vídeos . Es otro cantar, claro.

. Es otro cantar, claro. Enseñar una foto . La otra persona agradece verla mejor. Y si se trata de una foto con un componente emocional, como una de mi hija a un familiar, gana enteros poder hacerlo así.

. La otra persona agradece verla mejor. Y si se trata de una foto con un componente emocional, como una de mi hija a un familiar, gana enteros poder hacerlo así. Navegar cuando merece la pena ver más contenido de golpe y no ir haciendo scroll.

cuando merece la pena ver más contenido de golpe y no ir haciendo scroll. Mirar un mapa . No tanto para seguir una ruta paso a paso como para entender de un vistazo dónde estoy o por dónde he de ir para llegar a cierto lugar.

. No tanto para seguir una ruta paso a paso como para entender de un vistazo dónde estoy o por dónde he de ir para llegar a cierto lugar. Leer. Esto merece un apartado propio y llega más abajo.

Imagen: Xataka.

Me interesaba comprobar una cosa: ¿una pantalla más grande me ha hecho usar más el móvil? He comparado el Tiempo de uso de estos días con el de mis últimas semanas con el 17 Pro Max y al final es prácticamente igual. Mi explicación es que abrirlo es un gesto, y un gesto obliga a decidir. No lo abro por inercia sino cuando quiero algo concreto.

Abierto es casi un iPad mini y el dispositivo más fino que ha hecho Apple en su historia: 5,2 mm. Imagen: Xataka.

Con el Duo abierto, Safari ocupando toda la pantalla y el Valencia-Athletic en PiP arriba a la izquierda. Nota: es un montaje porque la aplicación de Movistar+ hace negro su contenido cuando hacemos un pantallazo. El partido estaba ahí, la imagen del partido está superpuesta sobre el rectángulo negro que deja el pantallazo. Imagen: Xataka.

La bisagra. Tiene más de 100 piezas y unos imanes mantienen las dos mitades cerradas. Está hecha de titanio y aluminio. Se puede abrir con una mano, pero cuesta; con dos es más cómodo. Donde Apple ha hecho un enorme trabajo es en la firmeza. Aguanta muy firme en cualquier ángulo intermedio, y se nota la atención al detalle de la experiencia al plegarlo y desplegarlo. Me recuerda a la diferencia entre abrir un MacBook y abrir casi cualquier otro portátil. Al cerrarlo no queda ningún hueco visible entre las dos mitades.

Imagen: Xataka.

Al abrirlo y cerrarlo. Si la app está adaptada, se recoloca al instante; si no, se muestra tal cual. No se recarga ni pasa nada raro: simplemente continúa. En el camino inverso, al cerrarlo, funciona igual.

Pantalla: el pliegue está, pero hay que buscarlo

Si quieres ver y notar el pliegue, lo vas a ver y a notar. Pero hay que buscarlo, hay que poner el Duo en ciertos ángulos, con cierta luz, o pasar el dedo de una forma concreta para palparlo. En el uso normal, casi nunca se ve ni se nota.

La arruga está a la vista, pero hay que ir a buscarla. Imagen: Xataka.

Parte del mérito es del panel nanotexturizado de la pantalla interior, un grabado microscópico que dispersa los rayos de luz que chocan contra él y por tanto evita los reflejos. Es un acabado mate y se ve distinto a una pantalla brillante, pero me ha convencido igual que me convenció en un iPad Pro. Al eliminar casi todos los reflejos, también disimula la arruga y reduce la fatiga visual en usos prolongados. No es que sea una pantalla de tinta electrónica, pero ayuda. Es muy suave y también disimula las marcas de grasa AKA 'dedazos'.

Esa pantalla abierta mide 7,6 pulgadas. Es la más grande que ha tenido un iPhone, y su formato le sienta genial al contenido apaisado. Las fotos y los vídeos en horizontal se ven enormes.

iOS 27: abierto, más cerca de un iPad mini que de un iPhone gigante

He tenido dos iPad mini, el de segunda y el de sexta generación. Abierto, el Duo se queda a medio camino entre un iPhone gigante y un iPad mini, pero más cerca de lo segundo.

Las apps. Hay unas cuantas ya adaptadas a la pantalla interior del Duo, como Instagram, Facebook, Threads, Claude, Craft, Bear, Airmail, GoodLinks, Procreate Pocket, Netflix, Flighty, Sonos, HeadSpace, etc. Otras como TikTok aún no lo están pero lo estarán para el lanzamiento comercial del viernes 23. Con WhatsApp, por ejemplo, he encontrado una ventaja inesperada: poder ver estados con fotos apaisadas ocupando toda la pantalla.

Un ejemplo de los estados de WhatsApp luciendo a toda pantalla con el Duo desplegado. Muy distinto a ver una foto apaisada en el centro de un panel vertical. Imagen: Xataka.

WhatsApp al margen, quiero detenerme en la de Netflix. Ya la pude catar en la misma presentación del Duo y usarla ahora con calma me ha convencido: es un ejemplo sobre cómo adaptar una app a este iPhone. Tres fotos sirven para entender por qué.

Con el Duo cerrado, puede mostrar el catálogo y los clips para un vistazo rápido a una mano. Imagen: Xataka.

Con el Duo desplegado tenemos una pantalla mucho más grande para ver cualquier peli o serie, o para navegar por el catálogo mostrando más contenido a la vez. Imagen: Xataka.

Y aunque no tengamos una funda con soporte, podemos usarlo así para ver un vídeo. Los controles quedan en la mitad que hace de base. En la imagen, Seinfeld 5x22, 'The Opposite', 10/10. Imagen: Xataka.

Otro ejemplo de lo útil que resulta una app bien adaptada es Edits, de Instagram, para editar vídeo de una forma que en un iPhone con formato clásico no es posible.

Edits, de Instagram. Imagen: Xataka.

Dos apps a la vez. iOS 27 trae vista dividida para ver dos aplicaciones a la vez en la pantalla interior, ocupando cada una el 50% del panel (no se pueden usar en otras proporciones). No sé si es algo que todo el mundo usará continuamente, pero le veo mucho sentido para ciertos usos.

Para crear un documento o una presentación arrastrando elementos desde otra app.

Para buscar información en Safari sin salir de lo que estás haciendo, como un documento o un vídeo que editas.

O para ver un vídeo en directo con X al lado para ir comentando.

Safari a un lado, Apple Music al otro. Para esta vista no hace falta que la app haya sido adaptada, cualquiera puede ponerse en pantalla dividida. Imagen: Xataka.

La adaptación de Apple con sus propias aplicaciones es por lo general estupenda. No se han limitado a estirar interfaces y rellenar panel, las han adaptado a lo que permite un formato como el del Duo. Solo tengo una queja: Safari, el navegador nativo, deja la barra lateral casi vacía, con unos pocos botones, y es un espacio desaprovechado que reduce el espacio útil de pantalla. Ojalá lo mejoren con una actualización posterior.

La enorme barra que Safari deja libre, tanto en la pantalla externa como en la interna si usamos la pantalla dividida para mostrar dos apps a la vez. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

El Kindle que siempre llevo encima

Uno de los mejores usos del Duo abierto es leer. En vertical y abierto, se usa como un Kindle. Y de hecho se ha convertido en el Kindle que llevo siempre encima.

Tener esto siempre en el bolsillo es algo que complica la ventaja de cualquier lector de libros electrónicos especializado. Imagen: Xataka.

Mi Kindle Oasis va a seguir viniendo conmigo a la playa o de viaje para leer en el tren o el avión. Pero en el metro, donde no voy con una mochila, o en una sala de espera, lo que saco es el Duo, porque es lo que ya llevo encima y me cabe en el bolsillo. Es el mismo principio que con las cámaras: la mejor es la que llevas siempre contigo. Un Kindle gana por su batería y su pantalla de tinta electrónica, ideal para la lectura, pero no me cabe en un bolsillo.

iPhone Duo a la izquierda, Kindle Oasis a la derecha. Imagen: Xataka.

Tras la presentación del Duo se hicieron virales fotos y vídeos usándolo para leer con el formato libro: abierto, pero doblado, con una página a cada lado de la pantalla interior. Creo que es un efecto visual que queda chulo porque efectivamente recuerda a un libro, pero no es cómodo ni práctico. El Duo completamente abierto y en vertical es como mejor he podido leer.

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Usarlo así para leer queda pintón, pero resulta mucho más cómodo usarlo como en las dos fotos anteriores: totalmente desplegado y en vertical. Imagen: Xataka.

Y un detalle más: el Apple Pencil. El Duo será compatible con él a finales de año gracias a una actualización, pero todavía no lo es, así que no lo hemos podido probar.

Cámaras: cerca del 18 Pro hasta 2x, muy lejos a partir de 4x

El Duo tiene dos cámaras traseras de 48 megapíxeles: la principal y el ultra gran angular. No tiene teleobjetivo. El 2x sale de recortar el sensor principal y mantiene la calidad óptica. A partir de ahí, todo es zoom digital, y no pasa de 10x.

A 1x y de noche, los resultados son muy parecidos a los del 18 Pro. Seguramente un punto por debajo.

El problema llega con el zoom. A partir de 4x ya se nota la diferencia con el 18 Pro, y a 8x o 10x es muy evidente. El 18 Pro tiene un teleobjetivo de 48 megapíxeles a 4x y llega hasta 40x digital. El Duo solo llega a 10x con una calidad claramente inferior.

Vamos a ver unos ejemplos con varias fotos:

Foto hecha con el ultra gran angular (0,5x) del iPhone Duo. Imagen: Xataka.

Mismo instante, pero foto hecha con la lente principal (1x). Imagen: Xataka.

Pasamos al 2x. Imagen: Xataka.

Y con el máximo zoom digital al que llega el Duo, 10x. Imagen: Xataka.

Veamos otro ejemplo y esta vez comparándolo con el 18 Pro. Esta foto está hecha con el Duo:

Foto hecha con el Duo. Fíjense en la bandera de España del barco. Imagen: Xataka.

Zoom digital máximo del Duo sobre la foto anterior: 10x. Imagen: Xataka.

Mismo instante de la foto anterior, pero haciendo la foto con el 18 Pro. Se aprecia mucho mejor nivel de detalle. 10x. Imagen: Xataka.

Las fotos anteriores, mostrando el nivel de detalle al 100%. A la izquierda, la hecha con el Duo. A la derecha, la hecha con el 18 Pro. Aquí se ve perfectamente el compromiso de la cámara del Duo y la ausencia del teleobjetivo. Imagen: Xataka.

Vamos con otro ejemplo de la capacidad de zoom del Duo respecto a sus fotos sin ampliar:

Duo a 0,5 x. Imagen: Xataka.

Duo a 1x. Imagen: Xataka.

Duo a 2x. Imagen: Xataka.

Y Duo a 10x, su tope. Imagen: Xataka.

Otro ejemplo. Fotos 10x:

Izquierda, Duo. Derecha, 18 Pro. Ambas a 10x. Imagen: Xataka.

Esa diferencia la noto en algo muy cotidiano. Y no solo haciendo fotos. A veces uso el zoom del iPhone como unos prismáticos, para leer un cartel que está demasiado lejos ("¿por qué demonios aquella tienda está cerrada hoy?"). Con el Duo no puedo: si no lo veo con mis ojos, el Duo tampoco me ayudará demasiado. Con el 17 Pro Max o el 18 Pro, sí.

También lo echo de menos en las fotos a cosas lejanas y en los retratos de una sola persona. A 2x me encantan, pero cuando la distancia física lo permite, prefiero alejarme y usar el teleobjetivo para ese retrato. Con el Duo no es una opción.

El modo Retrato lo maneja como cabe esperar a estas alturas. Resuelve bien el aislamiento entre fondo y sujeto y permite el mismo control del desenfoque de siempre, pero a veces con fondos irregulares tiene algún problema con los contornos. Un ejemplo:

Foto en modo Retrato hecha con el Duo, sin editar. Imagen: Xataka.

Si ampliamos el detalle de los contornos, cuando hay algo irregular (como la superficie del mar) pueden aparecer problemas. El talón de Aquiles del modo Retrato en la mayoría de móviles. Imagen: Xataka.

En cambio, con un fondo más liso o con formas más regulares, el contorno está más controlado y mejor aislado.

Con un fondo menos complejo, los contornos quedan mejor resueltos. Imagen: Xataka.

La foto anterior, recortada para ver mejor el contorno del modo Retrato. Imagen: Xataka.

El modo Retrato, con la mayor apertura posible en edición (f/1.4), es excelente para aislar sujetos pequeños y centrar la atención en ellos. Por ejemplo, en estos hongos urbanos, manteniendo muy desenfocados los de delante y los de detrás. Imagen: Xataka.

Y otro Retrato:

Retrato con el Duo f/4.5. Imagen: Xataka.

Recorte de la foto anterior. Una prenda sigue siendo más fácil de resolver en los bordes que un pelo ondulado. Imagen: Xataka.

Sin modo Retrato, simplemente enfocando en un punto concreto a cierta distancia del fondo, el desenfoque también convence:

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

La fotografía nocturna la resuelve muy bien, dando iluminación que no deriva en resultados demasiado artificiales e impostados.

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Incluso resuelve bien las fuentes de luz artificiales complicadas como esta tira de pequeñas bombillas. Sin flare, por cierto.

Imagen: Xataka.

Otra foto nocturna complicada pero bien gestionada: el sujeto principal, los múltiples puntos de luz artificial, el fondo poco iluminado pero que queda nítido... Imagen: Xataka.

Lo que ganas. El formato plegable compensa en otras cosas. Abierto, puedes hacerte selfies con las cámaras traseras y verte en la pantalla exterior mientras disparas. Soy muy fan: es el selfie con la mejor calidad posible.

Una selfie con las cámaras traseras (las mejores) y viendo tu encuadre. Uno de los argumentos de venta de un plegable como el Duo. Imagen: Xataka.

Duo Preview de nuevo. Imagen: Xataka.

Con Duo Preview, si alguien nos hace una foto con el Duo podemos ver nuestro encuadre en la pantalla exterior. Es muy útil cuando te hace la foto alguien a quien no se le da especialmente bien, ejem. Tienes algo más de control sobre cómo sales. Puntazo.

Duo Preview permite vernos mientras alguien nos hace una foto, así que soluciona el "disculpe caballero, ¿podría hacernos una foto?" y confiar en que no nos cortará los pies o nos dejará arrinconados. Imagen: Xataka.

También está la opción de poner el modo niños al hacer una foto para que se fijen en el panel exterior, que muestra dibujos animados, y así captar su atención en lugar del clásico chasquido de dedos con gorgoritos para que mire a cámara. Imagen: Xataka.

Y como la bisagra aguanta firme en cualquier ángulo, el Duo hace de trípode. Te puedes hacer una foto solo o en grupo sin tener que pedírsela a nadie. Solo necesitas un lugar para apoyarlo, como un muro o el capó de un coche.

El iPhone Duo apoyado como si fuese un trípode y con la cámara abierta para hacer una foto con temporizador sin tener que pedírsela a alguien. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Las cámaras frontales. La de la pantalla exterior, de 12 megapíxeles, es muy buena y convence. La de la pantalla interior, la que va escondida bajo el panel, sirve para videollamadas, y poco más. Su calidad es claramente inferior y no recomiendo usarla porque sí, tenemos otras tres lentes bastante mejores.

Una selfie con el Piojo López en un vagón del AVE durante el amanecer, inmejorable forma de probar las selfies del Duo para un niño valenciano de los 90. Cámara principal y Duo Preview. Imagen: Xataka.

De izquierda a derecha: selfie con la cámara principal, selfie con la cámara oculta bajo la pantalla interior, y selfie con la cámara incrustada en la pantalla exterior. Es evidente cuál es la peor opción y por qué solo recomiendo usarla cuando queramos hacer una videollamada con el Duo desplegado. Para todo lo demás, las otras opciones (especialmente la cámara principal con Duo Preview). Imagen: Xataka.

Por cierto, se nota más esa cámara bajo el panel interior que la arruga. Es un círculo brillante en un panel mate, así que se aprecia. No es una molestia y se entiende por qué está ahí (para no dejar al modo abierto sin poder hacer videollamadas), pero no quería dejarlo pasar.

La cámara bajo la pantalla interior en cambio sí es más visible. Se ve sobre el icono de Voice Memos. Al final es un punto brillante sobre un panel mate. Pero si no estuviese ahí, no se podrían hacer videollamadas con el Duo desplegado. Eso sí, no recomiendo usarla para ningún otro escenario. Cualquier selfie saldrá mucho mejor con el resto de lentes. Imagen: Xataka.

Mi resumen de las cámaras es que son muy buenas para las fotos del día a día, los retratos e incluso fotos nocturnas no muy exigentes, además de brillar con las selfies, pero se quedan atrás si queremos hacer zoom. Si esas fotos son importantes para ti, el Duo pierde los mismos puntos que ganan los 18 Pro. Es, junto a Touch ID, el punto de mayor compromiso de este móvil.

Si ese tipo de fotos te dan igual o te compensa el resto de bondades de un plegable, entonces el Duo gana enteros.

Batería: me ha sobrado cada día

La batería me ha sorprendido. Hago una media de cuatro horas y media de pantalla al día (mi compañera Ángela Blanco es testigo de esa cifra). Algo más en los días de pruebas para este análisis. Nunca he llegado al final del día sin batería. De hecho siempre he llegado al final del día con entre el 20% y el 40% de la batería restante en función del tipo de uso que le he dado.

Imagen: Xataka.

Mi experiencia ha sido muy parecida a la de mi 17 Pro Max, con un matiz importante: lo ha sido con la mayor parte del tiempo usando el Duo cerrado. Es decir, con la pantalla pequeña. Quien lo use durante mucho más tiempo abierto tendrá menos autonomía por el mayor consumo de la pantalla interior.

Imagen: Xataka.

El Duo lleva dos baterías, una en cada mitad, y el sistema las gestiona como una sola. Apple declara hasta 44 horas de vídeo usando solo la pantalla exterior y 31 usando la interior.

Rendimiento: ningún problema, a falta del verano

El Duo lleva el mismo chip que el iPhone 18 Pro, el A20 Pro, con 12 GB de memoria y una cámara de vapor para disipar el calor. No he tenido ningún problema de rendimiento ni de temperatura. De hecho no lo he visto calentarse salvo en un momento concreto.

Imagen: Xataka.

Eso sí, el Duo lo he estado usando en octubre. En Valencia aún son días de manga corta, pero nada que ver con el calor de julio o agosto. Habrá que ver cómo se comporta entonces cuando el termómetro vuelva a marcar los 40ºC.



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Los benchmarks son similares a los del 18 Pro Max, aunque algo por debajo pese a llevar el mismo chip A20 Pro, fruto de las diferencias entre ambos terminales: el rendimiento, sobre todo sostenido, es más delicado en un cuerpo que mide 5,2 mm abierto y va dividido en dos mitades, lo que hace su refrigeración algo más compleja. Aun así, las cifras hablan de cómo ha cumplido. En el uso diario no noto diferencias con el 18 Pro.

Resistencia: IP68, y una factura de reparación que asusta

El Duo tiene certificación IP68, como cualquier iPhone desde 2018. En un plegable no es habitual: el Galaxy Z Fold8 se queda en IP48, que apenas protege frente al polvo.

Lo que nadie puede saber todavía es cómo estará la bisagra dentro de dos años. Solo el paso del tiempo nos dejará ver su estado a largo plazo, tanto en los usuarios promedio como en los que fácilmente lo abren y cierran cien veces al día.

Imagen: Xataka.

Si tenemos un percance, la factura asusta. En España, cambiar la pantalla interior cuesta 1.149 euros y la exterior, 489. La categoría de "otros daños" llega a 1.719 euros, más que un iPhone 18 Pro Max nuevo. AppleCare+ para el Duo cuesta 359 euros por dos años o 17,99 euros al mes. En un móvil así, recomiendo valorarlo.

Precio: el iPhone más caro no es el mejor iPhone, es el iPhone diferente

El Duo cuesta 2.339 euros con 256 GB, 2.589 con 512 GB, 3.089 con 1 TB y 3.839 con 2 TB. Es el iPhone más caro de la historia a mucha distancia del segundo (el 18 Pro Max, claro) en almacenamientos equivalentes.

Pero no es el mejor iPhone. El 18 Pro Max le gana en cámara, en desbloqueo y en autonomía; y cuesta 720 euros menos. El Duo no es más caro porque lo haga todo mejor. Es más caro porque fabricarlo cuesta más: la bisagra, la segunda pantalla, el titanio y la doble batería.

Imagen: Xataka.

Lo que compras es una experiencia distinta. Es versatilidad. Es manejabilidad total a una mano, y una pantalla que de otra forma no cabe en un bolsillo. Es tener un ~Kindle siempre encima y poder ver un partido fuera de casa en algo más digno que una pantalla de móvil normal. Es tener una gran superficie para editar fotos, un editor de vídeo donde cabe mucho más a la vez o un lienzo para crear una presentación sin tener que andar cambiando de aplicación cada diez segundos para ir añadiendo elementos.

Imagen: Xataka.

Hagamos las cuentas del "dos en uno":

Un iPhone 18 Pro de 256 GB y un iPad mini de 128 GB cuestan juntos 2.148 euros. El Duo de 256 GB, 2.339: 191 euros más por llevar un solo dispositivo en vez de dos.

A cambio, el iPad mini tiene más pantalla (8,3 pulgadas vs 7,6), y con los dos aparatos conservas Face ID y el teleobjetivo. Con el Duo, todo cabe en un bolsillo y cerrado es más manejable.

Imagen: Xataka.

Para quién es

Precio al margen, solo pensando en su factor de forma y en lo que resuelve, creo que es para mucha más gente de lo que parece. Hoy todos vemos vídeos y consumimos mucho contenido en el móvil, más de lo que nos gustaría admitir, y el Duo está hecho justo para eso. Tiene bondades en productividad como las ya comentadas, pero es un móvil idóneo para el consumo multimedia.

Para quien lee en el móvil y quiere llevar siempre un Kindle encima.

Para quien echa de menos el iPhone mini o los primeros iPhone, manejables con una mano, pero quiere mejor batería y no solo una pantalla pequeña. El Duo lo tiene todo.

Para quien también quiere algo de productividad: editar un vídeo en Edits o montar un documento arrastrando cosas con la vista dividida.

Para quien vive haciéndose selfies. Le va a cambiar la experiencia poder hacerlas con las mejores cámaras viéndose al mismo tiempo.

Para quien viaja a menudo y quiere ver una serie o un partido sin tener que cargar con una tablet. Esto no solo aplica a un avión o un AVE, también aplica a metro o cercanías.

Para quién no es

Para quien duda con 2.339 euros delante. Si dudas, es difícil justificar este precio.

Para quien no le ve ninguna pega a su Pro o a su Pro Max y vive feliz con él.

Para quien simplemente no le salen las cuentas del Duo.

Para quien sabe que Touch ID le va a resultar un peaje que no está dispuesto a pagar.

Para quien quiere la mejor cámara, la más profesional y versátil, sí o sí.

El modo Standby, lanzado en 2023, está muy impulsado en el Duo. Aparece al apoyarlo en distintos ángulos y formas, incluso si no estamos cargándolo. En la foto, recordando los días de pandemia. Imagen: Xataka.

Y más del modo Standby. Imagen: Xataka.

El debate del iPhone Duo: solo uno se lo quedaría y este es el porqué





iPhone Duo, la opinión y nota de Xataka

El iPhone Duo no es el mejor iPhone. Es otro iPhone, es otra cosa. Cerrado, es el más manejable que he usado en años, ideal para usarlo cuando solo tienes una mano disponible. Podrás llegar a todo con el pulgar.

Abierto, es casi un iPad mini que cabe en el bolsillo, y el Kindle que llevo siempre encima. Lo abro entre cinco y quince veces al día, siempre por algo concreto. Habrá gente que lo abra más y gente que lo abra menos, solo en las ocasiones especiales como ver un partido o editar una foto.

Los 'peros' son bastante evidentes. Touch ID en el lateral es un paso atrás frente a Face ID, sobre todo con el móvil abierto. La falta de teleobjetivo se nota a partir de 4x, y el zoom no pasa de 10x. Y si se rompe la pantalla interior, que no trae Ceramic Shield, la reparación es de cuatro cifras. Por fuera sí está Ceramic Shield (de primera generación por delante y de segunda generación por detrás), que ayuda muchísimo, pero siempre hay que contemplar el riesgo. Piensa no solo si puedes comprarlo, sino también qué pasará si le das un castañazo sin querer y hay que llevarlo a reparar.

Queda el precio. 2.339 euros es mucho dinero, y el 18 Pro hace mejor varias cosas por bastante menos. Pero el Duo ofrece algo que ningún otro iPhone tiene: dos dispositivos en uno. El iPhone y el iPad.

Tras seis días con él, al pasárselo a mi compañera Ángela para que lo use unos días, volví al 18 Pro. Y en cuanto salí a la calle y lo saqué del bolsillo, tardé un segundo en darme cuenta de que echaba de menos el Duo por la manejabilidad a una mano. Cuando me subí al tren para volver a Valencia, tardé otro segundo en darme cuenta de que también lo echaba de menos al no tener ya esa pantalla estupenda para leer o para ponerme un vídeo a lo grande.

9,2 Diseño 9,0 Pantalla 9,6 Rendimiento 9,7 Cámara 8,2 Software 9,6 Batería 9,0 A favor Cerrado es manejable a una mano, abierto se usa como un iPad mini o un Kindle

El pliegue casi nunca se ve, la bisagra aguanta firme en cualquier ángulo

La batería llega de sobra al final del día, sobre todo usándolo cerrado

Excelente adaptación del software En contra Touch ID en el lateral es un paso atrás frente a Face ID, sobre todo abierto

Sin teleobjetivo: el zoom se queda corto desde 4x y no pasa de 10x

Cuesta 870/720 euros más que un 18 Pro/18 Pro Max, pero no los supera en todo

Imagen destacada | Xataka

En Xataka | He tenido el iPhone Duo en las manos. Y he entendido perfectamente a quién va dirigido

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