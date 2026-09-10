El A20 Pro es el chip más eficiente que Apple ha metido en un iPhone. Curiosamente, nunca había necesitado refrigerarlo tanto

Durante su evento de ayer, Apple nos "vendió" su SoC A20 Pro con un eslogan muy contundente: "el mayor rendimiento constante en la historia del iPhone". Si rascamos un poco en esta frase nos daremos cuenta de que tiene más miga de la que puede parecer en un principio. Estas cuatro palabras, "el mayor rendimiento constante", adquieren sentido si indagamos en la tecnología que las justifica. Esto es, precisamente, lo que os proponemos hacer en este artículo.

El SoC A20 Pro es el corazón de los nuevos iPhone Duo, iPhone 18 Pro y Pro Max. Está siendo fabricado por TSMC en su nodo de 2 nm e incorpora seis núcleos de CPU (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), una GPU de siete núcleos con aceleradores neuronales y un Doble Neural Engine de 16 núcleos. Según Apple, este chip es el más potente y eficiente que ha integrado hasta ahora en un iPhone. No es nada sorprendente. Lo esperable es que cada nueva generación tenga un rendimiento más alto y sea más eficiente que su predecesora, sobre todo si cambia de litografía.

No obstante, los de Cupertino también han sacado pecho gracias al sistema de refrigeración que han instalado en sus iPhone 18 Pro y Pro Max: una cámara de vapor de última generación que ocupa el triple de espacio que las soluciones integradas en los iPhone de años anteriores. Además, de nuevo según Apple, esta renovada cámara de vapor incorpora nuevos materiales ideados para incrementar su índice de termoconductividad, y, así, mejorar la transferencia de calor. Gracias a esta cámara de vapor, al parecer, el SoC A20 Pro alcanza un 40% más de rendimiento constante que el iPhone 17 Pro.

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Más trabajo con menos energía, pero no necesariamente menos calor

Esta es la paradoja aparente que plantea este nuevo chip de Apple. La transición a la fotolitografía de 2 nm y las optimizaciones que los de Cupertino han introducido en la microarquitectura les han permitido incrementar su eficiencia energética. Es lo que cabía esperar. Sin embargo, Apple asegura que este chip también tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que el SoC A19 Pro, lo que, sobre el papel, debería darle una ventaja clara en IA generativa local, fotografía computacional, videojuegos con trazado de rayos y cargas sostenidas exigentes.

Un SoC más eficiente puede necesitar una refrigeración más capaz si se pretende mantenerlo trabajando cerca de su nivel máximo de rendimiento durante periodos prolongados

La presencia de una cámara de vapor renovada y con una mayor capacidad refrigerante está justificada por esta idea: un SoC más eficiente puede necesitar una refrigeración más capaz si se pretende mantenerlo trabajando cerca de su nivel máximo de rendimiento durante periodos prolongados de tiempo. Aquí reside la idea de "el mayor rendimiento constante en la historia del iPhone" que nos ha vendido Apple. Y sí, como estamos viendo, está justificada.

En este escenario el mayor desafío al que se han enfrentado los ingenieros de Apple no es otro que dar con la estrategia más eficaz a la hora de evacuar del encapsulado del chip tanto calor como sea posible mediante conducción térmica. Esta es, en teoría, la máxima que los ha guiado a la hora de diseñar la cámara de vapor de los nuevos iPhone. Lo interesante en este escenario es que para lograr su propósito se han inspirado en la solución que han implementado en sus chips de la familia M: el silicio y la memoria están alojados uno al lado del otro.

La memoria ya no está colocada en la ruta térmica del chip, lo que ha permitido a los ingenieros de Apple conectar directamente el A20 Pro con la cámara de vapor. Es una solución ingeniosa, no cabe duda. Sea como sea, hay algo importante que no debemos pasar por alto: buena parte de la energía que consume un chip acaba transformándose en calor, por lo que su eficiencia está condicionada por un límite físico estricto. Un SoC más eficiente puede llevar a cabo un trabajo concreto consumiendo menos energía, pero si queremos al mismo tiempo incrementar mucho el número de operaciones por segundo que lleva a cabo, su potencia térmica total a plena carga puede ser considerable.

Imágenes | Apple

Más información | Apple

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