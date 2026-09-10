Hoy en Lidl, la alternativa barata al AirTag: estos localizadores por menos de 5 euros

Perder las llaves, la cartera, la mochila o no recordar dónde dejamos aparcado el coche es un dolor de cabeza cotidiano para muchos. Aunque el AirTag de Apple es la solución de referencia en el mercado para estos descuidos, su precio suele echar para atrás a más de uno si se quieren comprar varias unidades. Pero Lidl tiene disponibles ahora sus localizadores de la marca Tronic, una alternativa plenamente funcional por tan solo 4,99 euros la unidad, costando el pack de tres 14,99 euros.

Localizador Smart Tag Android / iOS Pack 3 PVP en Lidl — 14,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Y si el modelo de Lidl no te convence y solo necesitas un localizador y quieres uno de marca más reconocida, el Xiaomi Smart Tag es una buena opción de compra. Ahora está rebajado a 12,99 euros en Amazon y viene con batería para un año, certificación IP67 y es compatible tanto con iOS como con Android.

Integración directa con la red Buscar de Apple

El gran elemento diferenciador de este localizador de Lidl es que cuenta con certificación oficial para operar dentro de la red Buscar de Apple y funciona con Bluetooth 5.4. Esto implica que no requiere descargar apps de terceros: se vincula en cuestión de segundos a la app nativa de tu iPhone, iPad o Mac como si fuera un AirTag oficial.

A través de la vasta red de dispositivos Apple conectados de forma anónima en todo el mundo, podrás geolocalizar tus pertenencias en un mapa si las dejas olvidadas en cualquier lugar. Además, integra un zumbador acústico para emitir un aviso sonoro cuando estés cerca del objeto y necesites encontrarlo bajo los cojines del sofá o en el fondo del bolso o la mochila.

Al igual que la propuesta de Cupertino, este pequeño accesorio utiliza una pila de botón estándar CR2032 fácilmente sustituible al cabo de varios meses de autonomía (promete hasta ocho), por lo que no requiere ningún tipo de mantenimiento caro ni suscripciones mensuales. Además, su diseño ya incluye una pequeña perforación y correa de silicona para adaptarlo a las llaves o la cremallera de una maleta, mochila o bolso sin necesidad de comprar fundas protectoras adicionales.

⚡ EN RESUMEN: pack de tres localizadores tronic en lidl ✅ LO MEJOR Todo incluido en la caja: cada pack incluye los 3 localizadores, 3 fundas/correas de silicona tipo llavero y sus correspondientes pilas de botón CR2032 para usarlos desde el primer minuto sin costes extra.

cada pack incluye los 3 localizadores, 3 fundas/correas de silicona tipo llavero y sus correspondientes pilas de botón CR2032 para usarlos desde el primer minuto sin costes extra. Integración nativa con las redes oficiales: utiliza las aplicaciones estándar del sistema (Buscar / Find My en iOS o Encontrar mi dispositivo / Find Hub en Android) sin necesidad de instalar apps de terceros pesadas o de dudosas garantías. ❌ LO PEOR NO es un modelo universal (Debes elegir versión)... Antes de comprarlo hay que seleccionar si quieres la versión para Apple (iOS) o para Android. Un mismo tag no se puede usar de forma simultánea o intercambiable en ambos ecosistemas.

Antes de comprarlo hay que seleccionar si quieres la versión para Apple (iOS) o para Android. Un mismo tag no se puede usar de forma simultánea o intercambiable en ambos ecosistemas. Sin chip UWB (sin búsqueda de precisión en interiores)... No cuenta con tecnología de Banda Ultraancha. Esto significa que no te mostrará flechas en pantalla guiándote al centímetro exacto hacia donde están las llaves; para encontrar cosas a corta distancia dependerás del mapa general y del pitido del altavoz. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres equipar varios objetos cotidianos sin gastar mucho. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres muy despistado dentro de casa y sueles perder las llaves frecuentemente entre los cojines del sofá o cualquier rincón, necesitas que el móvil te guíe con flechas de precisión exacta centímetro a centímetro (función UWB que sí tiene el AirTag).

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Imagen | Webedia y Tronic (Lidl)

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