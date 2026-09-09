¿Es el iPhone Duo el mejor plegable para ti? Lo ponemos frente a frente con otros móviles de Samsung, Honor y Xiaomi

La gran novedad de este último evento de Apple ha sido sin duda el iPhone Duo, el primer móvil plegable que lanza la compañía californiana. En este punto, puede que te estés preguntando si es el mejor teléfono plegable para ti, pero para eso, y aunque las comparaciones son odiosas, lo ideal es ponerlo frente a frente junto a los plegables de otras compañías. Por eso mismo, lo vamos a comparar con los Galaxy Z Fold8, Honor V6 y con el nuevo Xiaomi 18 Fold, el cual no sabemos si saldrá de China en este momento.

Diseño y pantallas

Honor Magic V6

Los cuatro teléfonos plegables no tienen exactamente el mismo tipo de formato de pliegue, así que eso es algo que vamos a eliminar de la comparativa. Hablando de las medidas en sí, es el Honor V6 el teléfono más largo y delgado de todos ellos, teniendo apenas 4,1 milímetros de grosor cuando lo abrimos. Entre los otros tres no hay demasiadas diferencias en cuanto a grosor, al igual que si nos centramos en el peso.

Las pantallas externas de los cuatro dispositivos presentan varios puntos en común (tasa de refresco o tecnología de panel), pero hay diferencias en el nivel de brillo máximo (sin contar a Apple, que no ha dado info al respecto), donde ganan claramente el Honor V6 y el plegable de Xiaomi. Si nos centramos en las interiores, ocurre exactamente lo mismo. Son cuatro dispositivos con muy buenas pantallas, tanto la exterior (ideal para esas tareas en las que no necesitas abrir el móvil) como la interior.

Pequeño apunte final: el iPhone Duo es compatible con Apple Pencil, lo que es ideal para tomar notas o hacer bocetos.

Procesador y memoria

Pese a que estamos en plena crisis de memoria RAM, los cuatro dispositivos no van cortos de ella. El iPhone de Apple es el único de los cuatro que solo está disponible con 12 GB de memoria RAM, mientras que el Z Fold8 y el Xiaomi 18 Fold tienen configuraciones de 12 y 16 GB. El Honor V6 es el único de los cuatro que solo ofrece 16 GB de RAM, siendo también el que parte de una configuración básica con más almacenamiento (512 GB).

Si hablamos de procesadores, el Honor V6 y el plegable de Samsung utilizan el mismo corazón: un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aunque el Z Fold8 tiene una versión optimizada para teléfonos Samsung). Más incógnitas son en este momento el chip A20 Pro del iPhone Duo y el XRING 03 de Xiaomi, dos procesadores que prometen mucho, pero que todavía no hemos podido probar. Lo que está claro es que también van sobrados de potencia, aunque habrá que ver cómo gestionan el calor producido cuando se les exige.

Batería y carga rápida

Honor Magic V6

Si nos centramos en la batería, el teléfono que parte con ventaja es el Honor V6. Este llega hasta los 6.600 mAh por los 6.000 mAh del plegable de Xiaomi. El que se queda algo más atrás en este aspecto es el Galaxy Z Fold8 con 4.800 mAh, aunque es cierto que sus móviles están muy bien optimizados. Apple vuelve a no dar cifras de la capacidad de la batería de su dispositivo, pero promete hasta 44 horas de reproducción de vídeo, aunque tiene truco: solo usando la pantalla exterior (se reduce a 24 horas con un uso mixto de pantallas).

¿Y qué ocurre con la carga rápida? Apple promete que se puede cargar el 50 % de su batería en 20 minutos por cable. Samsung se mantiene en unos 45 W en los que parece sentirse cómoda por los 67 W del móvil de Xiaomi y los 80 W del Honor V6, que también repite como el que mejor carga rápida tiene (66 W).

Software y actualizaciones

Galaxy Z Fold8

Samsung es de estos fabricantes el que más tiempo lleva haciendo plegables y eso se traduce en un software que aprovecha muy bien las virtudes del formato (además de que es de las mejores capas personalizadas de Android). Honor y Xiaomi también cuentan con herramientas que potencian la multitarea, pero no se libran de la presencia de bloatware. Es de esperar que iOS tenga una muy buena optimización y, por lo mostrado en la presentación, parece que apuesta por una experiencia continua con el dispositivo plegado y desplegado.

Tanto Honor como Samsung ofrecen siete años de actualizaciones garantizadas para sus dispositivos. Apple no se ha pronunciado todavía al respecto, pero si tenemos en cuenta su política de actualizaciones, lo lógico es que se siga actualizando hasta 2033 o 2034. Tampoco tenemos información de Xiaomi, aunque si sigue su política de actualizaciones, lo normal es que vaya en la misma dirección.

Cámaras

Xiaomi 18 Fold

Para la comparativa de cámaras, tenemos los plegables divididos en dos grupos. Por un lado, tenemos los que prescinden de teleobjetivo, que son el nuevo iPhone Duo y el Galaxy Z Fold8. Por el otro, claro está, los que sí lo tienen, que son el Honor V6 y el plegable de Xiaomi, que además tienen zoom óptico (3x y 3,5x, respectivamente). A esto tendríamos que sumarle el desempeño del software para el postprocesado, aunque en la práctica estos dos plegables son los que ofrecen un sistema de cámaras más versátil.

Pequeña mención para las cámaras frontales de estos dispositivos, muy similares entre sí, cambiando apenas la resolución de la misma. El que mayor resolución tiene es el Honor V6 con 20 megapíxeles, algo que nos puede ir muy bien para hacer recortes y no perder calidad. El iPhone Duo opta por montar su cámara interior debajo de la pantalla.

Precio

Nos hemos dejado para el final lo que cuestan estos dispositivos y para ello, solo vamos a coger como referencia su precio base (es decir, el precio del modelo más económico). Todos estos teléfonos tienen un precio elevado, aunque el más económico en el momento de escribir estas líneas es el Honor V6, disponible por algo más de 1.400 euros. El Xiaomi 18 Fold no tiene precio ni fecha de lanzamiento para España, pero su precio es de 10.999 yuanes, unos 1.411 euros al cambio.

Los otros dos tienen un precio de salida muy similar, pero ahí gana el Z Fold8 más tiempo disponible: lo podemos encontrar por unos 1.900 euros. El iPhone Duo es ahora mismo el más caro de todos, que llegará a España con un precio de salida de 2.239 euros, aunque aun sin fecha oficial de lanzamiento.

En resumen: qué plegable elegir según lo que estés buscando

Por qué elegir el iPhone Duo

Te gusta el ecosistema de Apple : Si vienes de otro iPhone o tienes otros dispositivos de Apple, este plegable es sin duda la mejor opción para ti.

: Si vienes de otro iPhone o tienes otros dispositivos de Apple, este plegable es sin duda la mejor opción para ti. Buscas un iPhone con rendimiento sobresaliente : Su chip promete ofrecer un gran rendimiento incluso con las tareas más pesadas, siendo el mejor que ha fabricado Apple para móviles hasta ahora.

: Su chip promete ofrecer un gran rendimiento incluso con las tareas más pesadas, siendo el mejor que ha fabricado Apple para móviles hasta ahora. Tienes un Apple Pencil: Su formato se combina muy bien con el Apple Pencil, tanto para dibujar como para tomar notas en una reunión, por ejemplo.

Por qué elegir el Galaxy Z Fold8

Tiene uno de los mejores software : One UI es un sistema operativo muy personalizable y que cuenta con varias herramientas muy útiles que aprovechan al máximo el formato plegable.

: One UI es un sistema operativo muy personalizable y que cuenta con varias herramientas muy útiles que aprovechan al máximo el formato plegable. Tienes otros dispositivos Samsung: Como ocurre con Apple, los dispositivos de Samsung se integran muy bien entre sí y, de hecho, te permiten acceder a funciones de los Galaxy Watch que solo puedes usar con un móvil Galaxy.

Por qué elegir el Honor Magic V6

Buscas autonomía por encima de otras cosas : Su batería de 6.600 mAh es la que tiene mayor capacidad con respecto a los rivales de esta comparativa.

: Su batería de 6.600 mAh es la que tiene mayor capacidad con respecto a los rivales de esta comparativa. Quieres la opción más económica: Ahora mismo, y teniendo en cuenta que el Xiaomi 18 Fold no ha salido en España, es el más económico de todos los de la lista.

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Por qué esperar al Xiaomi 18 Fold

Un sistema fotográfico muy versátil : Si hablamos de las cámaras en sí, el plegable de Xiaomi es el que tiene un sistema más versátil para fotografía y video.

: Si hablamos de las cámaras en sí, el plegable de Xiaomi es el que tiene un sistema más versátil para fotografía y video. Autonomía notable: No tiene la capacidad del Honor Magic V6, pero se le acerca con unos 6.000 mAh que, además, son compatibles con carga rápida de 67 W.

Ficha técnica de estos cuatro teléfonos plegables



iphone duo SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 honor magic v6 Xiaomi 18 Fold Dimensiones y peso Por determinar Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm 201 gramos Plegado: 74,5 x 156,7 x 9 mm Desplegado: 145,6 x 156,7 x 4,1 mm 224 gramos Plegado: 83,6 x 117,8 x 10,68 mm Desplegado: 163,8 x 117,8 x 5,02 mm 219 gramos pantalla plegable Pantalla OLED de 5,4 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas Resolución QXGA+ (1.248 x 1.972 píxeles) 428 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Hasta 3.000 nits Pantalla de baja reflectancia Panel OLED de 6,52 pulgadas Resolución de 2.420 x 1.080 píxeles PWM de 4.320 Hz Brillo de pico HDR de 6.000 nits 1.070 millones de colores Panel AMOLED de 5,38 pulgadas

Resolución 1.712 x 1.168 píxeles

LTPO de 1 a 120 Hz

Muestreo táctil hasta 300 Hz

Brillo máximo: 4.000 nits

HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision

Protección Xiaomi Longjing Glass 3.0 pantalla principal Pantalla OLED de 7,6 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas Resolución QXGA+ (2.448 x 1.848 píxeles) 403 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Panel OLED plegable de 7,95 pulgadas Resolución de 2.352 x 2.172 píxeles PWM de 4.320 Hz Brillo de pico HDR de 5.000 nits 1.070 millones de colores Pantalla AMOLED de 7,58 pulgadas Resolución 2.364 x 1.672 píxeles

LTPO de 1 a 120 Hz

Muestreo táctil hasta 240 Hz

Brillo máximo: 4.000 nits

Brillo mínimo de 1 nit

Atenuación DC en todo el rango de brillo

HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision

Cristal flexible UTG procesador Apple A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 Xiaomi XRING O3 Memoria ram y almacenamiento 12 GB/ 256 GB 12 GB/ 512 GB 12 GB/ 1 TB 12 GB/ 2 TB 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB 16 GB/512 GB 16 GB/1 TB 12 GB/256 GB 12 GB/512 GB 16 GB/512 GB 16 GB/ 1 TB cámara frontal Cámara FaceTime bajo la pantalla Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º Pantalla interior: 20 MP, f/2,2 Pantalla exterior: 20 MP, f/2,2 Pantalla interior: 16 MP, f/2,2 Pantalla exterior: 16 MP, f/2,2 cámara principal Principal de 48 MP Fusion Gran angular de 48 MP Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 50 MP, dual pixel AF, f/1.9, FOV 120º Principal: 50 MP, f/1,6, OIS Gran angular: 50 MP, f/2,2 Teleobjetivo: 64 MP f/2,5, OIS Zoom óptico 3x, zoom digital 100x Principal Leica de 200 MP, sensor de 1/1,56", f/1.7, OIS, óptica 1G+6P Ultra gran angular Leica de 50 MP, f/2.4, EIS Teleobjetivo periscópico Leica de 50 MP, f/2.8, zoom óptico 3,5x, OIS batería Hasta 44 horas de reproducción de vídeo (pantalla exterior) Hasta 24 horas de reproducción de vídeo (uso mixto de las pantallas) Dual de 4.800 mAh (típica) Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa PowerShare 6.660 mAh Carga rápida de 80 W Carga inalámbrica de 66 W 6.000 mAh



Carga rápida por cable de 67 W

Carga inalámbrica de 50 W conectividad 5G WiFi 7 Bluetooth 6.0 eSIM USB-C 5G NSA/SA LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 NFC GPS 5G WiFi 7 Bluetooth 6.0 GPS de doble banda NFC USB Type-C 3.2 Gen1 (DP1.2) Lector de huellas lateral

IP58 / IP59 5G

WiFi

Bluetooth

Navegación por satélite

UWB

USB Type-C

Compatibilidad con llaves digitales para vehículos sistema operativo iOS 27 Android 17 One UI 9 Android 16 MagicOS 10 Xiaomi HyperOS 4 otros Touch ID en el botón lateral Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge Sensor de huellas en el lateral Certificación IP68 e IP69 Infrarrojos Reconocimiento facial Altavoces estéreo Doble SIM + eSIM Lector de huellas lateral

IP58 / IP59

Bisagra Xiaomi de nueva generación

Doble capa de cristal UTG en la pantalla interior

Sistema de refrigeración 3D con bomba de frío anular

Marco de aluminio aeroespacial serie 7

Xiaomi Longjing Glass 3.0

Sistema de antenas específico para el formato plegable precio Desde 2.239 euros Desde 1.999 euros Desde 1.429 euros Desde 1.411 euros al cambio (no hay precio para España)

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