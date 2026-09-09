¿Es el iPhone Duo el mejor plegable para ti? Lo ponemos frente a frente con otros móviles de Samsung, Honor y Xiaomi

La gran novedad de este último evento de Apple ha sido sin duda el iPhone Duo, el primer móvil plegable que lanza la compañía californiana. En este punto, puede que te estés preguntando si es el mejor teléfono plegable para ti, pero para eso, y aunque las comparaciones son odiosas, lo ideal es ponerlo frente a frente junto a los plegables de otras compañías. Por eso mismo, lo vamos a comparar con los Galaxy Z Fold8, Honor V6 y con el nuevo Xiaomi 18 Fold, el cual no sabemos si saldrá de China en este momento.
Índice de Contenidos (12)
- Diseño y pantallas
- Procesador y memoria
- Batería y carga rápida
- Software y actualizaciones
- Cámaras
- Precio
- En resumen: qué plegable elegir según lo que estés buscando
- Por qué elegir el iPhone Duo
- Por qué elegir el Galaxy Z Fold8
- Por qué elegir el Honor Magic V6
- Por qué esperar al Xiaomi 18 Fold
- Ficha técnica de estos cuatro teléfonos plegables
Diseño y pantallas
Los cuatro teléfonos plegables no tienen exactamente el mismo tipo de formato de pliegue, así que eso es algo que vamos a eliminar de la comparativa. Hablando de las medidas en sí, es el Honor V6 el teléfono más largo y delgado de todos ellos, teniendo apenas 4,1 milímetros de grosor cuando lo abrimos. Entre los otros tres no hay demasiadas diferencias en cuanto a grosor, al igual que si nos centramos en el peso.
Las pantallas externas de los cuatro dispositivos presentan varios puntos en común (tasa de refresco o tecnología de panel), pero hay diferencias en el nivel de brillo máximo (sin contar a Apple, que no ha dado info al respecto), donde ganan claramente el Honor V6 y el plegable de Xiaomi. Si nos centramos en las interiores, ocurre exactamente lo mismo. Son cuatro dispositivos con muy buenas pantallas, tanto la exterior (ideal para esas tareas en las que no necesitas abrir el móvil) como la interior.
Pequeño apunte final: el iPhone Duo es compatible con Apple Pencil, lo que es ideal para tomar notas o hacer bocetos.
Procesador y memoria
Pese a que estamos en plena crisis de memoria RAM, los cuatro dispositivos no van cortos de ella. El iPhone de Apple es el único de los cuatro que solo está disponible con 12 GB de memoria RAM, mientras que el Z Fold8 y el Xiaomi 18 Fold tienen configuraciones de 12 y 16 GB. El Honor V6 es el único de los cuatro que solo ofrece 16 GB de RAM, siendo también el que parte de una configuración básica con más almacenamiento (512 GB).
Si hablamos de procesadores, el Honor V6 y el plegable de Samsung utilizan el mismo corazón: un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aunque el Z Fold8 tiene una versión optimizada para teléfonos Samsung). Más incógnitas son en este momento el chip A20 Pro del iPhone Duo y el XRING 03 de Xiaomi, dos procesadores que prometen mucho, pero que todavía no hemos podido probar. Lo que está claro es que también van sobrados de potencia, aunque habrá que ver cómo gestionan el calor producido cuando se les exige.
Batería y carga rápida
Si nos centramos en la batería, el teléfono que parte con ventaja es el Honor V6. Este llega hasta los 6.600 mAh por los 6.000 mAh del plegable de Xiaomi. El que se queda algo más atrás en este aspecto es el Galaxy Z Fold8 con 4.800 mAh, aunque es cierto que sus móviles están muy bien optimizados. Apple vuelve a no dar cifras de la capacidad de la batería de su dispositivo, pero promete hasta 44 horas de reproducción de vídeo, aunque tiene truco: solo usando la pantalla exterior (se reduce a 24 horas con un uso mixto de pantallas).
¿Y qué ocurre con la carga rápida? Apple promete que se puede cargar el 50 % de su batería en 20 minutos por cable. Samsung se mantiene en unos 45 W en los que parece sentirse cómoda por los 67 W del móvil de Xiaomi y los 80 W del Honor V6, que también repite como el que mejor carga rápida tiene (66 W).
Software y actualizaciones
Samsung es de estos fabricantes el que más tiempo lleva haciendo plegables y eso se traduce en un software que aprovecha muy bien las virtudes del formato (además de que es de las mejores capas personalizadas de Android). Honor y Xiaomi también cuentan con herramientas que potencian la multitarea, pero no se libran de la presencia de bloatware. Es de esperar que iOS tenga una muy buena optimización y, por lo mostrado en la presentación, parece que apuesta por una experiencia continua con el dispositivo plegado y desplegado.
Tanto Honor como Samsung ofrecen siete años de actualizaciones garantizadas para sus dispositivos. Apple no se ha pronunciado todavía al respecto, pero si tenemos en cuenta su política de actualizaciones, lo lógico es que se siga actualizando hasta 2033 o 2034. Tampoco tenemos información de Xiaomi, aunque si sigue su política de actualizaciones, lo normal es que vaya en la misma dirección.
Cámaras
Para la comparativa de cámaras, tenemos los plegables divididos en dos grupos. Por un lado, tenemos los que prescinden de teleobjetivo, que son el nuevo iPhone Duo y el Galaxy Z Fold8. Por el otro, claro está, los que sí lo tienen, que son el Honor V6 y el plegable de Xiaomi, que además tienen zoom óptico (3x y 3,5x, respectivamente). A esto tendríamos que sumarle el desempeño del software para el postprocesado, aunque en la práctica estos dos plegables son los que ofrecen un sistema de cámaras más versátil.
Pequeña mención para las cámaras frontales de estos dispositivos, muy similares entre sí, cambiando apenas la resolución de la misma. El que mayor resolución tiene es el Honor V6 con 20 megapíxeles, algo que nos puede ir muy bien para hacer recortes y no perder calidad. El iPhone Duo opta por montar su cámara interior debajo de la pantalla.
Precio
Nos hemos dejado para el final lo que cuestan estos dispositivos y para ello, solo vamos a coger como referencia su precio base (es decir, el precio del modelo más económico). Todos estos teléfonos tienen un precio elevado, aunque el más económico en el momento de escribir estas líneas es el Honor V6, disponible por algo más de 1.400 euros. El Xiaomi 18 Fold no tiene precio ni fecha de lanzamiento para España, pero su precio es de 10.999 yuanes, unos 1.411 euros al cambio.
Los otros dos tienen un precio de salida muy similar, pero ahí gana el Z Fold8 más tiempo disponible: lo podemos encontrar por unos 1.900 euros. El iPhone Duo es ahora mismo el más caro de todos, que llegará a España con un precio de salida de 2.239 euros, aunque aun sin fecha oficial de lanzamiento.
En resumen: qué plegable elegir según lo que estés buscando
Por qué elegir el iPhone Duo
- Te gusta el ecosistema de Apple: Si vienes de otro iPhone o tienes otros dispositivos de Apple, este plegable es sin duda la mejor opción para ti.
- Buscas un iPhone con rendimiento sobresaliente: Su chip promete ofrecer un gran rendimiento incluso con las tareas más pesadas, siendo el mejor que ha fabricado Apple para móviles hasta ahora.
- Tienes un Apple Pencil: Su formato se combina muy bien con el Apple Pencil, tanto para dibujar como para tomar notas en una reunión, por ejemplo.
Por qué elegir el Galaxy Z Fold8
- Tiene uno de los mejores software: One UI es un sistema operativo muy personalizable y que cuenta con varias herramientas muy útiles que aprovechan al máximo el formato plegable.
- Tienes otros dispositivos Samsung: Como ocurre con Apple, los dispositivos de Samsung se integran muy bien entre sí y, de hecho, te permiten acceder a funciones de los Galaxy Watch que solo puedes usar con un móvil Galaxy.
Por qué elegir el Honor Magic V6
- Buscas autonomía por encima de otras cosas: Su batería de 6.600 mAh es la que tiene mayor capacidad con respecto a los rivales de esta comparativa.
- Quieres la opción más económica: Ahora mismo, y teniendo en cuenta que el Xiaomi 18 Fold no ha salido en España, es el más económico de todos los de la lista.
Honor Magic V6
Por qué esperar al Xiaomi 18 Fold
- Un sistema fotográfico muy versátil: Si hablamos de las cámaras en sí, el plegable de Xiaomi es el que tiene un sistema más versátil para fotografía y video.
- Autonomía notable: No tiene la capacidad del Honor Magic V6, pero se le acerca con unos 6.000 mAh que, además, son compatibles con carga rápida de 67 W.
Ficha técnica de estos cuatro teléfonos plegables
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iphone duo
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SAMSUNG GALAXY Z FOLD8
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honor magic v6
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Xiaomi 18 Fold
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Dimensiones y peso
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Por determinar
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Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm
Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm
201 gramos
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Plegado: 74,5 x 156,7 x 9 mm
Desplegado: 145,6 x 156,7 x 4,1 mm
224 gramos
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Plegado: 83,6 x 117,8 x 10,68 mm
Desplegado: 163,8 x 117,8 x 5,02 mm
219 gramos
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pantalla plegable
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Pantalla OLED de 5,4 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
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Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas
Resolución QXGA+ (1.248 x 1.972 píxeles)
428 píxeles por pulgada
Tasa de refresco: 1-120 Hz
Vision Booster
Hasta 3.000 nits
Pantalla de baja reflectancia
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Panel OLED de 6,52 pulgadas
Resolución de 2.420 x 1.080 píxeles
PWM de 4.320 Hz
Brillo de pico HDR de 6.000 nits
1.070 millones de colores
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Panel AMOLED de 5,38 pulgadas
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pantalla principal
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Pantalla OLED de 7,6 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
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Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas
Resolución QXGA+ (2.448 x 1.848 píxeles)
403 píxeles por pulgada
Tasa de refresco: 1-120 Hz
Vision Booster
|
Panel OLED plegable de 7,95 pulgadas
Resolución de 2.352 x 2.172 píxeles
PWM de 4.320 Hz
Brillo de pico HDR de 5.000 nits
1.070 millones de colores
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Pantalla AMOLED de 7,58 pulgadas
Resolución 2.364 x 1.672 píxeles
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procesador
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Apple A20 Pro
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Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy
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Snapdragon 8 Elite Gen 5
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Xiaomi XRING O3
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Memoria ram y almacenamiento
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12 GB/ 256 GB
12 GB/ 512 GB
12 GB/ 1 TB
12 GB/ 2 TB
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12/256 GB
12/512 GB
16 GB/1 TB
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16 GB/512 GB
16 GB/1 TB
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12 GB/256 GB
12 GB/512 GB
16 GB/512 GB
16 GB/ 1 TB
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cámara frontal
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Cámara FaceTime bajo la pantalla
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Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º
Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º
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Pantalla interior: 20 MP, f/2,2
Pantalla exterior: 20 MP, f/2,2
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Pantalla interior: 16 MP, f/2,2
Pantalla exterior: 16 MP, f/2,2
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cámara principal
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Principal de 48 MP Fusion
Gran angular de 48 MP
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Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º
Gran angular de 50 MP, dual pixel AF, f/1.9, FOV 120º
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Principal: 50 MP, f/1,6, OIS
Gran angular: 50 MP, f/2,2
Teleobjetivo: 64 MP f/2,5, OIS
Zoom óptico 3x, zoom digital 100x
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Principal Leica de 200 MP, sensor de 1/1,56", f/1.7, OIS, óptica 1G+6P
Ultra gran angular Leica de 50 MP, f/2.4, EIS
Teleobjetivo periscópico Leica de 50 MP, f/2.8, zoom óptico 3,5x, OIS
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batería
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Hasta 44 horas de reproducción de vídeo (pantalla exterior)
Hasta 24 horas de reproducción de vídeo (uso mixto de las pantallas)
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Dual de 4.800 mAh (típica)
Carga rápida de 45W
Carga inalámbrica de 20W
Carga inalámbrica inversa PowerShare
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6.660 mAh
Carga rápida de 80 W
Carga inalámbrica de 66 W
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6.000 mAh
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conectividad
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5G
WiFi 7
Bluetooth 6.0
eSIM
USB-C
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5G NSA/SA
LTE
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
NFC
GPS
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5G
WiFi 7
Bluetooth 6.0
GPS de doble banda
NFC
USB Type-C 3.2 Gen1 (DP1.2)
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Lector de huellas lateral
5G
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sistema operativo
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iOS 27
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Android 17
One UI 9
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Android 16
MagicOS 10
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Xiaomi HyperOS 4
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otros
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Touch ID en el botón lateral
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Resistencia IP48
Galaxy AI
Knox
Now Brief
Now Nudge
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Sensor de huellas en el lateral
Certificación IP68 e IP69
Infrarrojos
Reconocimiento facial
Altavoces estéreo
Doble SIM + eSIM
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Lector de huellas lateral
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precio
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Desde 2.239 euros
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Desde 1.999 euros
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Desde 1.429 euros
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Desde 1.411 euros al cambio (no hay precio para España)
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