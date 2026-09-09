📱 Nuevo iPhone Duo plegable, iPhone 18 Pro y más
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¿Es el iPhone Duo el mejor plegable para ti? Lo ponemos frente a frente con otros móviles de Samsung, Honor y Xiaomi

El primer móvil plegable de Apple ya es una realidad, pero toca ver cómo queda si lo comparamos con algunos de sus rivales

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Juan Lorente

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La gran novedad de este último evento de Apple ha sido sin duda el iPhone Duo, el primer móvil plegable que lanza la compañía californiana. En este punto, puede que te estés preguntando si es el mejor teléfono plegable para ti, pero para eso, y aunque las comparaciones son odiosas, lo ideal es ponerlo frente a frente junto a los plegables de otras compañías. Por eso mismo, lo vamos a comparar con los Galaxy Z Fold8, Honor V6 y con el nuevo Xiaomi 18 Fold, el cual no sabemos si saldrá de China en este momento.

Índice de Contenidos (12)

Diseño y pantallas

Honor Magic V6 Honor Magic V6

Los cuatro teléfonos plegables no tienen exactamente el mismo tipo de formato de pliegue, así que eso es algo que vamos a eliminar de la comparativa. Hablando de las medidas en sí, es el Honor V6 el teléfono más largo y delgado de todos ellos, teniendo apenas 4,1 milímetros de grosor cuando lo abrimos. Entre los otros tres no hay demasiadas diferencias en cuanto a grosor, al igual que si nos centramos en el peso.

Las pantallas externas de los cuatro dispositivos presentan varios puntos en común (tasa de refresco o tecnología de panel), pero hay diferencias en el nivel de brillo máximo (sin contar a Apple, que no ha dado info al respecto), donde ganan claramente el Honor V6 y el plegable de Xiaomi. Si nos centramos en las interiores, ocurre exactamente lo mismo. Son cuatro dispositivos con muy buenas pantallas, tanto la exterior (ideal para esas tareas en las que no necesitas abrir el móvil) como la interior.

Pequeño apunte final: el iPhone Duo es compatible con Apple Pencil, lo que es ideal para tomar notas o hacer bocetos.

Procesador y memoria

Chip A20 Pro

Pese a que estamos en plena crisis de memoria RAM, los cuatro dispositivos no van cortos de ella. El iPhone de Apple es el único de los cuatro que solo está disponible con 12 GB de memoria RAM, mientras que el Z Fold8 y el Xiaomi 18 Fold tienen configuraciones de 12 y 16 GB. El Honor V6 es el único de los cuatro que solo ofrece 16 GB de RAM, siendo también el que parte de una configuración básica con más almacenamiento (512 GB).

Si hablamos de procesadores, el Honor V6 y el plegable de Samsung utilizan el mismo corazón: un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aunque el Z Fold8 tiene una versión optimizada para teléfonos Samsung). Más incógnitas son en este momento el chip A20 Pro del iPhone Duo y el XRING 03 de Xiaomi, dos procesadores que prometen mucho, pero que todavía no hemos podido probar. Lo que está claro es que también van sobrados de potencia, aunque habrá que ver cómo gestionan el calor producido cuando se les exige.

Batería y carga rápida

Honor V6 Bateria Honor Magic V6

Si nos centramos en la batería, el teléfono que parte con ventaja es el Honor V6. Este llega hasta los 6.600 mAh por los 6.000 mAh del plegable de Xiaomi. El que se queda algo más atrás en este aspecto es el Galaxy Z Fold8 con 4.800 mAh, aunque es cierto que sus móviles están muy bien optimizados. Apple vuelve a no dar cifras de la capacidad de la batería de su dispositivo, pero promete hasta 44 horas de reproducción de vídeo, aunque tiene truco: solo usando la pantalla exterior (se reduce a 24 horas con un uso mixto de pantallas). 

¿Y qué ocurre con la carga rápida? Apple promete que se puede cargar el 50 % de su batería en 20 minutos por cable. Samsung se mantiene en unos 45 W en los que parece sentirse cómoda por los 67 W del móvil de Xiaomi y los 80 W del Honor V6, que también repite como el que mejor carga rápida tiene (66 W).

Software y actualizaciones

Galaxy Z Fold8 2 Galaxy Z Fold8

Samsung es de estos fabricantes el que más tiempo lleva haciendo plegables y eso se traduce en un software que aprovecha muy bien las virtudes del formato (además de que es de las mejores capas personalizadas de Android). Honor y Xiaomi también cuentan con herramientas que potencian la multitarea, pero no se libran de la presencia de bloatware. Es de esperar que iOS tenga una muy buena optimización y, por lo mostrado en la presentación, parece que apuesta por una experiencia continua con el dispositivo plegado y desplegado.

Tanto Honor como Samsung ofrecen siete años de actualizaciones garantizadas para sus dispositivos. Apple no se ha pronunciado todavía al respecto, pero si tenemos en cuenta su política de actualizaciones, lo lógico es que se siga actualizando hasta 2033 o 2034. Tampoco tenemos información de Xiaomi, aunque si sigue su política de actualizaciones, lo normal es que vaya en la misma dirección.

Cámaras

Xiaomi 18 Fold Xiaomi 18 Fold

Para la comparativa de cámaras, tenemos los plegables divididos en dos grupos. Por un lado, tenemos los que prescinden de teleobjetivo, que son el nuevo iPhone Duo y el Galaxy Z Fold8. Por el otro, claro está, los que sí lo tienen, que son el Honor V6 y el plegable de Xiaomi, que además tienen zoom óptico (3x y 3,5x, respectivamente). A esto tendríamos que sumarle el desempeño del software para el postprocesado, aunque en la práctica estos dos plegables son los que ofrecen un sistema de cámaras más versátil.

Pequeña mención para las cámaras frontales de estos dispositivos, muy similares entre sí, cambiando apenas la resolución de la misma. El que mayor resolución tiene es el Honor V6 con 20 megapíxeles, algo que nos puede ir muy bien para hacer recortes y no perder calidad. El iPhone Duo opta por montar su cámara interior debajo de la pantalla.

Precio

Nos hemos dejado para el final lo que cuestan estos dispositivos y para ello, solo vamos a coger como referencia su precio base (es decir, el precio del modelo más económico). Todos estos teléfonos tienen un precio elevado, aunque el más económico en el momento de escribir estas líneas es el Honor V6, disponible por algo más de 1.400 euros. El Xiaomi 18 Fold no tiene precio ni fecha de lanzamiento para España, pero su precio es de 10.999 yuanes, unos 1.411 euros al cambio.

Los otros dos tienen un precio de salida muy similar, pero ahí gana el Z Fold8 más tiempo disponible: lo podemos encontrar por unos 1.900 euros. El iPhone Duo es ahora mismo el más caro de todos, que llegará a España con un precio de salida de 2.239 euros, aunque aun sin fecha oficial de lanzamiento.

En resumen: qué plegable elegir según lo que estés buscando

Por qué elegir el iPhone Duo

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  • Te gusta el ecosistema de Apple: Si vienes de otro iPhone o tienes otros dispositivos de Apple, este plegable es sin duda la mejor opción para ti.
  • Buscas un iPhone con rendimiento sobresaliente: Su chip promete ofrecer un gran rendimiento incluso con las tareas más pesadas, siendo el mejor que ha fabricado Apple para móviles hasta ahora.
  • Tienes un Apple Pencil: Su formato se combina muy bien con el Apple Pencil, tanto para dibujar como para tomar notas en una reunión, por ejemplo.

Por qué elegir el Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Pivot
  • Tiene uno de los mejores software: One UI es un sistema operativo muy personalizable y que cuenta con varias herramientas muy útiles que aprovechan al máximo el formato plegable.
  • Tienes otros dispositivos Samsung: Como ocurre con Apple, los dispositivos de Samsung se integran muy bien entre sí y, de hecho, te permiten acceder a funciones de los Galaxy Watch que solo puedes usar con un móvil Galaxy.
Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8

PVP en PcComponentes — 1.909,00 El Corte Inglés — 1.999,00 Samsung — 1.999,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué elegir el Honor Magic V6

Honor Magic V6 2
  • Buscas autonomía por encima de otras cosas: Su batería de 6.600 mAh es la que tiene mayor capacidad con respecto a los rivales de esta comparativa. 
  • Quieres la opción más económica: Ahora mismo, y teniendo en cuenta que el Xiaomi 18 Fold no ha salido en España, es el más económico de todos los de la lista.
Honor Magic V6

Honor Magic V6

PVP en PcComponentes — 1.429,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué esperar al Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold 2
  • Un sistema fotográfico muy versátil: Si hablamos de las cámaras en sí, el plegable de Xiaomi es el que tiene un sistema más versátil para fotografía y video.
  • Autonomía notable: No tiene la capacidad del Honor Magic V6, pero se le acerca con unos 6.000 mAh que, además, son compatibles con carga rápida de 67 W.

Ficha técnica de estos cuatro teléfonos plegables

iphone duo

SAMSUNG GALAXY Z FOLD8

honor magic v6

Xiaomi 18 Fold

Dimensiones y peso

Por determinar

Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm

Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm

201 gramos

Plegado: 74,5 x 156,7 x 9 mm

Desplegado: 145,6 x 156,7 x 4,1 mm

224 gramos

Plegado: 83,6 x 117,8 x 10,68 mm

Desplegado: 163,8 x 117,8 x 5,02 mm

219 gramos

pantalla plegable

Pantalla OLED de 5,4 pulgadas

Tasa de refresco de 120 Hz

Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas

Resolución QXGA+ (1.248 x 1.972 píxeles)

428 píxeles por pulgada

Tasa de refresco: 1-120 Hz

Vision Booster

Hasta 3.000 nits

Pantalla de baja reflectancia

Panel OLED de 6,52 pulgadas

Resolución de 2.420 x 1.080 píxeles

PWM de 4.320 Hz

Brillo de pico HDR de 6.000 nits

1.070 millones de colores

Panel AMOLED de 5,38 pulgadas


Resolución 1.712 x 1.168 píxeles


LTPO de 1 a 120 Hz


Muestreo táctil hasta 300 Hz


Brillo máximo: 4.000 nits


HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision


Protección Xiaomi Longjing Glass 3.0

pantalla principal

Pantalla OLED de 7,6 pulgadas

Tasa de refresco de 120 Hz

Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas

Resolución QXGA+ (2.448 x 1.848 píxeles)

403 píxeles por pulgada

Tasa de refresco: 1-120 Hz

Vision Booster

Panel OLED plegable de 7,95 pulgadas

Resolución de 2.352 x 2.172 píxeles

PWM de 4.320 Hz

Brillo de pico HDR de 5.000 nits

1.070 millones de colores

Pantalla AMOLED de 7,58 pulgadas

Resolución 2.364 x 1.672 píxeles


LTPO de 1 a 120 Hz
Muestreo táctil hasta 240 Hz


Brillo máximo: 4.000 nits


Brillo mínimo de 1 nit


Atenuación DC en todo el rango de brillo


HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision
Cristal flexible UTG

procesador

Apple A20 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi XRING O3

Memoria ram y almacenamiento

12 GB/ 256 GB

12 GB/ 512 GB

12 GB/ 1 TB

12 GB/ 2 TB

12/256 GB

12/512 GB

16 GB/1 TB

16 GB/512 GB

16 GB/1 TB

12 GB/256 GB

12 GB/512 GB

16 GB/512 GB

16 GB/ 1 TB

cámara frontal

Cámara FaceTime bajo la pantalla

Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º

Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º

Pantalla interior: 20 MP, f/2,2

Pantalla exterior: 20 MP, f/2,2

Pantalla interior: 16 MP, f/2,2

Pantalla exterior: 16 MP, f/2,2

cámara principal

Principal de 48 MP Fusion

Gran angular de 48 MP

Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º

Gran angular de 50 MP, dual pixel AF, f/1.9, FOV 120º

Principal: 50 MP, f/1,6, OIS

Gran angular: 50 MP, f/2,2

Teleobjetivo: 64 MP f/2,5, OIS

Zoom óptico 3x, zoom digital 100x

Principal Leica de 200 MP, sensor de 1/1,56", f/1.7, OIS, óptica 1G+6P

Ultra gran angular Leica de 50 MP, f/2.4, EIS

Teleobjetivo periscópico Leica de 50 MP, f/2.8, zoom óptico 3,5x, OIS

batería

Hasta 44 horas de reproducción de vídeo (pantalla exterior)

Hasta 24 horas de reproducción de vídeo (uso mixto de las pantallas)

Dual de 4.800 mAh (típica)

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 20W

Carga inalámbrica inversa PowerShare

6.660 mAh

Carga rápida de 80 W

Carga inalámbrica de 66 W

6.000 mAh

Carga rápida por cable de 67 W


Carga inalámbrica de 50 W

conectividad

5G

WiFi 7

Bluetooth 6.0

eSIM

USB-C

5G NSA/SA

LTE

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

NFC

GPS

5G

WiFi 7

Bluetooth 6.0

GPS de doble banda 

NFC

USB Type-C 3.2 Gen1 (DP1.2)

Lector de huellas lateral


IP58 / IP59

5G
WiFi


Bluetooth


Navegación por satélite
UWB


USB Type-C


Compatibilidad con llaves digitales para vehículos

sistema operativo

iOS 27

Android 17

One UI 9

Android 16

MagicOS 10

Xiaomi HyperOS 4

otros

Touch ID en el botón lateral

Resistencia IP48

Galaxy AI

Knox

Now Brief

Now Nudge

Sensor de huellas en el lateral

Certificación IP68 e IP69

Infrarrojos

Reconocimiento facial

Altavoces estéreo

Doble SIM + eSIM

Lector de huellas lateral
IP58 / IP59


Bisagra Xiaomi de nueva generación


Doble capa de cristal UTG en la pantalla interior


Sistema de refrigeración 3D con bomba de frío anular


Marco de aluminio aeroespacial serie 7


Xiaomi Longjing Glass 3.0
Sistema de antenas específico para el formato plegable

precio

Desde 2.239 euros

Desde 1.999 euros

Desde 1.429 euros

Desde 1.411 euros al cambio (no hay precio para España)

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